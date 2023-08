Smoriginas sulaukė pastabos iš „Maisto kelio“ vedėjo Dominyko senelio: „Norėjau jus išbarti“

Ukmergė – Lietuvos miestas, turintis gilią istorinę praeitį. Būtent Ukmergės rajone gimė, augo ir gyveno pirmasis Lietuvos valstybės Prezidentas – Antanas Smetona.

Tiesa, tai – ne vienintelis toks įdomus šio miesto faktas. Ukmergėje yra išlikęs ir autentiškas senamiestis, kuriuo žavisi tiek gyventojai, tiek čia atvykę miesto svečiai. Čia galima išvysti neogotikos, neorenesanso, neobaroko, neoklasicizmo stiliaus mūrinius pastatus ir įvairių tautų maldos namus bei pasivaikščioti akmenimis grįstomis gatvelėmis.

(96 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gastronominių atradimų ir kelionių laidos „Maisto kelias“ filmavimas

Žinoma, šį senamiestį aplankys ir laidos herojai – Jurijus, Darius ir Dominykas. O pastarajam šis apsilankymas bus itin svarbus, mat Ukmergė yra Dominyko gimtasis miestas.

Šis miestas laidos herojams bus paruošęs ir siurprizų. Būtent šiame mieste J. Smoriginas pagaliau įveiks savo aukščio baimę ir nuspręs kartu su kolegomis pakilti net į 18 metrų aukštį...

„Čia yra istorinis įvykis – J. Smoriginas pakilo aukščiau nei trys metrai virš žemės!“ – juokaudamas sakys Dominykas.

Kadangi Ukmergė garsėja savo dvarais, vedėjai apsilankys Krikštėnų, Leanpolio ir Sližių dvaruose. Šiose vietose laidos vedėjai ne tik išgirs įdomių istorijų apie dvarų kilmę ir paragaus įvairiausių gardžiausių patiekalų, bet ir sudalyvaus įdomiose degustacijose.

„Nesu ragavęs ir net girdėjęs apie kiaulpienių šaknų kavą... Bus įdomu“, – sakys laidos vedėjas D. Petkevičius.

Taip pat Ukmergėje vedėjai aplankys ir dar kelias intriguojančias vietas – Lukenskų namus ir Viking the chef kempingą „River camp“, kur paragaus skanių, ant griliaus keptų patiekalų.

O kadangi Dominykas kilęs iš šio gražaus miesto, Jurijus ir Darius sugalvos aplankyti čia gyvenančius Dominyko senelius – juk privaloma pamatyti, kur savo vaikystę praleido talentingasis virtuvės šefas!

„Aš norėjau jus išbarti, kad per daug savinatės mano anūką. Čia juk mano anūkas...“ – juokais Jurijui sakys Dominyko senelis Algirdas.

Taigi, kokias Ukmergės aplankyti būtina? Laidos herojai dalijasi savo rekomendacijomis:

1. Leanpolio dvaras ir Stragių ekologinis ūkis. Anksčiau Leonpolis buvo vienas pirmųjų Lietuvos ūkių, pradėjusių auginti cukrinius runkelius. Dvare buvo turtinga biblioteka, paveikslų galerija, kaupti etnografiniai rinkiniai.

2015 metais Leonpolio dvarą įsigijo Stragių šeima su tikslu saugoti Leonpolio dvaro istorinį paveldą, skatinti ūkininkavimo tradicijas, atnaujinti Leonpolio dvaro ansamblio pastatus ir prižiūrėti aplinką.

Dvaro savininkai kviečia aplankyti Leonpolio dvarą, pasigrožėti Liepų parku ir Šventosios upės kraštovaizdžiu, o taip pat užsukti į „Ekomarket“ parduotuvę, kur galima įsigyti šviežių vietinių daržovių.

2. Lukenskų namai – vieta, kurioje laidos herojai sudalyvaus smagiame edukaciniame užsiėmime – „Kalendorinėse vaišėse“. Šią edukaciją rengia sutuoktiniai Česlovas ir Rūta Lukenskai. Edukacinė programa atskleidžia sėslių lietuvių, gyvenusių atšiauriomis klimato sąlygomis, gebėjimą išlikti darnoje su vidiniais gamtos ritmais, valstietiškais darbais ir šventėmis. Lukenskų namuose taip pat veikia krautuvėlė, kurioje galima įsigyti meno dirbinių, suvenyrų ir maisto produktų.

3. Krikštėnų dvaras. Ukmergės rajone esančiuose Krikštėnuose pastatytas dvaras turi savo istoriją, kuri siekia net kelis šimtmečius. Šie baroko stiliaus rūmai žinomi nuo XVIII amžiaus. Istorijos vingiais rūmai keliavo per daugelio šeimininkų rankas, kol galiausiai atsidūrė dabartinių savininkų rankose.

Dvaro unikalus stilius buvo atkurtas, o dabar ir jūs galite pasimėgauti šiuo paslaptingu grožiu. Čia senųjų laikų elegancija puikiai derinama su šiuolaikine estetika ir komfortu. Aplinka aplink dvarą yra išpuoselėta, o kraštovaizdis – stulbinantis, todėl tai gali tapti puikia vieta jūsų šventei.

Be to, šiame dvare veikia žymaus virtuvės šefo Roko Galvono restoranas. „Roko virtuvė“ labai vertina kokybę, todėl didelę dalį natūralių ir šviežių produktų augina patys ar perka iš vietinių ūkininkų. Maistas čia visada šviežias, o aptarnavimas – visuomet malonus. Užsukite ir įsitikinsite!

4. Viking the chef kempingas „River camp“. Chef the viking – mėsos ir ugnies profesionalai. Jų asortimente – pačių sausai brandinta, išpjaustyta jautiena, atkeliavusi iš lietuvių ūkininkų, bei viskas, ko reikia mėsai ruošti. Produktus jie kuria patys ir nuolat eksperimentuoja, kad savo klientams galėtų pasiūlyti tik tai, kas išbandyta ir patikrinta. Be to, čia rasite ir kruopščiai atrinktus produktus, kurie padės jūsų ruošiamus patiekalus tiek ant grilio, tiek namų virtuvėje paversti tikrais šedevrais.

5. Sližių dvaras. Sližių dvaras yra Kultuvėnų kaime, netoli Veprių miestelio. Dvaras yra pastatytas ant kalnelio, tarp tvenkinių ir išlikusių senų parko medžių. Šiuo metu Sližių dvare veikia lietuviškų gėrimų gamyklėlė, kurioje naudojamos vietos augalų sėklos, žiedai ir šaknys. Lankytojai čia gali užsisakyti edukacinius-degustacinius užsiėmimus, kurių metu turi galimybę paragauti vietinių gėrimų, pagamintų iš kiaulpienių šaknų, morkų, liepžiedžių ir pušų pumpurų.

Ukmergė laidos herojams tikrai paliks neišdildomus įspūdžius – juk buvo tiek daug paragauta, padegustuota ir pamatyta!

Vakarinį pikniką laidos vedėjai surengs Dominyko senelio namuose, kur ne tik dalinsis prisiminimais ir žiūrės senas nuotraukas, bet ir, žinoma, gamins. O geriausiai Ukmergę atspindintis patiekalas – smulkintos mėsos iešmeliai su persiku bei buratos salotomis.

Po šios iškylos trys muškietininkai sugrįš į „Eglės sanatoriją“ Birštone, kur jų lauks poilsis ir įvairios kūną atpalaiduojančios procedūros. O pailsėti tikrai svarbu, nes kitą šeštadienį jų lauks jau paskutinė kelionė – jie išvyks pažinti kitokio Panevėžio miesto...

Kelionių ir kulinarinių atradimų laida „Maisto kelias“ – šeštadieniais, 11.30 val. tik per TV3!