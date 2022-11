Skiriasi Rasa Jusionytė ir Linas Marcišauskas: „Širdyje įdėjome geriausia, ką galėjome ir kaip mokėjome“

Susisiekus su R. Jusionyte, ši patvirtino žinią apie skyrybas bei sutiko pasidalinti įrašu apie nutrūkusią santuoką su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Visada liūdna, kai baigiasi santykiai. Ypač, kai nutrūksta santuoka. Kartu tikiu, kad įdėjus tiek darbo ir pastangų mes priėjom tašką, kur tiesiog skirtingai matom pasaulį ir kitaip norim gyventi gyvenimus.

Kartais kompromisų tiesiog būna per daug. Kaip ten sako: kas per daug, tas nesveika? Tai buvo gražiausi mano santykiai. Ir tai pirmas kartas, kai galiu išeiti iš ryšio brandžiai, be pykčio ir norėjimo kažkaip apkalbėti ar sumenkinti“, – sakė Rasa.

Moteris dėkojo savo sutuoktiniui bei linkėjo tiek jam, tiek sau dar kartą atrasti „visą įmanomą meilę“.

„Sako, būnant santykiuose gali save matyti lyg veidrodyje: kur tave valdo traumos, kur kyla vidiniai konfliktai. Paskutiniai mūsų metai kartu labai augino.

Didžiuojuosi mumis abiem, žinau, kad širdyje idėjom geriausia, ką galėjom ir kaip mokėjom.

Linkiu sau dar geriau pažinti vidinę Rasą, ko jai reikia, kur ji būna neteisi, kur dar gali geriau (ir kur mažiau), ir visad prisiminti: kiekviena pabaiga yra kažko naujo pradžia. Ir taip pat linkiu sau toliau tikėti saldžia, praturtinančia, besirūpinančia ir virš žemės pakeliančia meile“, – svarstė R. Jusionytė.

Rasa ir Linas susituokė praėjusių metų rugpjūtį: humanistinė ceremonija vyko gamtos apsupty.

Tai buvo gana neįprastos vestuvės, kuriose pompastiką pakeitė kūrybiški ir tvarūs sprendimai, o didesnių piniginių resursų reikalaujančias paslaugas jauniesiems padėjo užtikrinti geri bičiuliai. Kas porą sutuokė, kas savo kamera įamžino jaunųjų šventę, kas užėmė didžėjaus vietą, o kas prieš vestuves atvyko į talką.

Jauniesiems nieko nekainavo šventės vieta, kadangi meilę vienas kitam jie prisiekė Molėtų gamtos apsuptyje, o nuo lietaus slėpėsi ir linksmybes pratęsė kaimyno paskolintame sename kluone.