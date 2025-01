Analizės rezultatai parodė, kad geriausia šimtmečio atlikėja tapo amerikiečių dainininkė Taylor Swift. Nors jos dainos muzikos topuose pasirodė tik 2006-aisiais, tai nesutrukdė atlikėjai net 14 kartų užkopti į „Billboard 200“ sąrašo viršūnę su albumais ir dar 12 kartų pasiekti pirmąją vietą „Billboard Hot 100“ su savo dainomis, rašo UNIAN.

Skelbiamas geriausias šimtmečio atlikėjas: štai kas juo tapo

Pasaulinės žiniasklaidos antraštės ne kartą skelbė apie jos naujus rekordus. 2022 metais ji tapo pirmąja atlikėja istorijoje, kurios dainos užėmė visas 10 „Hot 100“ sąrašo viršūnės vietas – tai buvo jos albumo „Midnights“ kūriniai.

2024 metų gegužę ji pakartojo šį pasiekimą su albumu „The Tortured Poets Department“. Dar vienas įspūdingas rekordas – Taylor net 86 savaites išbuvo pirmoje „Billboard 200“ vietoje, ko iki šiol nepavyko pasiekti nė vienam pasaulio muzikantui.

REKLAMA

REKLAMA

Antrąją vietą geriausių XXI amžiaus atlikėjų sąraše užėmė reperis Drake. Jo kūriniai topuose pirmą kartą pasirodė 2009 metais. Nuo to laiko 78 dainos pateko į „Hot 100“ dešimtuką, o iš viso šiame sąraše buvo net 338 jo kūriniai. Be to, Drake nuo 2018 iki 2023 metų „Hot 100“ sąraše išbuvo nepertraukiamai 431 savaitę – tai ilgiausias laikotarpis šio reitingo istorijoje.

REKLAMA

Trečiąją vietą užėmė Rihanna, kurios dainos topuose pasirodė dar 2005-aisiais. Būdama vos 17-os, ji greitai sulaukė pasaulinio pripažinimo, o jos dainos tapo hitais. Dvi jos plokštelės pasiekė „Billboard 200“ viršūnę, o net 14 singlų užkopė į „Hot 100“ pirmąją vietą. Be to, Rihanna tapo jauniausia atlikėja „Billboard“ istorijoje, kurios 10 dainų pasiekė pirmąją vietą.

„Billboard“ geriausių XXI amžiaus atlikėjų dešimtukas: