Skaudžias netektis patyręs Saugirdas Vaitulionis: nustokime save plakti, turime labai daug ir už tai kasdien dėkokime

Nepaisant to, S. Vaitulionis atviras: „Mes labai dažnai save nepelnytai plakame, kad esame nepakankami: mums nepakankamai sekasi, nepakankamai turime, nepakankamai pasiekėme – didžiausia mūsų visuomenės rykštė – nevertinti to, ką turime. Po visų netekčių ir gyvenimo pamokų supratau – reikia dėkoti už tai, ką turime ir vertinti tai kasdien, todėl kiekvieną rytą sau kartoju: turiu viską, ko man reikia – šeimą, meilę, draugus, sveikatą ir mylimas veiklas - ačiū už tai. Neprašau nieko daugiau, kad tik tai neblogėtų. Pasitikdami naujuosius to pasilinkėjome sau su draugais – vertinti tai, ką turime šiandien ir vertinti kiekvieną dieną.“

Ilgus metus „vakarėlių liūtu” ir „garsiausio juoko savininku” vadintas nuomonės formuotojas atviras – pasibuvimus iki išnaktų šiandien kur kas dažniau keičia vakarienės ir savaitgaliai su artimiausiais draugais, o šėliones ir raudonus kilimus – jaukus vakaras namuose: „Nesulauksite, tai tikrai ne senatvė! Iki paryčių galiu sėdėti su draugais ir darbais. Kai pagauna įkvėpimas, kad ir naujo namų kvapo, renginio idėjos ar žurnalo viršelio, valandų neskaičiuoju. O visa kita pradėjau vertinti paprastai – ar šiam daiktui, veiksmui, asmeniui ar įvykiui noriu skirti bent minutę savo laiko? Dažniausiai atsakymas būna - NE! (juokiasi)”.

Pasak S. Vaitulionio, naujai perskirstyti prioritetai, leidžia susikoncentruoti į svarbiausius dalykus, nesiblaškyti, būti kokybišku tiek asmeniniuose, tiek dalykiniuose santykiuose, rašoma pranešime spaudai.

„Visa laimė, kad mane supa tokie patys žmonės – tiek ilgamečiai draugai, tiek ir verslo partneriai. Šiandien su vienais drauge sėdime prie neseniai įkurto Agnės Jagelavičiūtės labdaros fondo ir jo įveiklinimo, su kitais – prie naujos kvepalų kolekcijos. Atiduodame visą širdį ir profesionalumą šioms veikloms, – sako S. Vaitulionis. – Esu pedantas ir perfekcionistas – siaubinga kombinacija (juokiasi)! Draugai paliudys – kuriant kvepalus namams, aš gerą pusmetį kaip pamišėlis su savimi nešiojuosi visus testerius ir kiekvieno prašau įvertinimo, komentaro, pastabos ar kritikos – nuo buteliuko formos, įpakavimo iki kvapo kompozicijos. Su komanda sutarę – idėjas tobuliname tol, kol gimsta produktas, vertas tūkstančių namų ir tūkstančių laimingų žmonių.“

S. Vaitulionis, drauge su „Natūralių idėjų“ komanda Greta ir Pauliumi Vaitulioniais, sukūrė tris išskirtines kvepalų namams kolekcijas – „Frankincenso“, „Chypre“ ir „Velvet Tobacco“. Dvi kolekcijos buvo įvertintos aukso medaliais Lietuvos kūrėjų ir gamintojų parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“ namų ir interjero gaminių kategorijoje. O prieš kelis mėnesius lietuvių kuriami kvapai sulaukė milžiniško susidomėjimo ir pripažinimo net dviejose prestižinėse parodose Paryžiuje bei Frankfurte. Po šių parodų lietuvių kompanijos kuriami namų kvapai pasklido po Europos šalių parduotuves.

„Prisipažinsiu, įvertinimas visada labai svarbu, tačiau ne medaliai labiausiai širdį glosto. Jaučiu neapsakomai didelį džiaugsmą, kai gaunu padėkas už sukurtą produktą iš mamų, kurioms vaikai padovanojo išskirtinį kvapą Motinos dienos proga, ar iš šeimų, kurios tokią dovaną sau pasidovanojo Velykų, Kalėdų ar santuokos metinių proga. Ir įvertinamas ne tik kvapas, o ir tai, kaip šios dovanos supakuotos – daugeliui įspūdis išlieka labai ilgam. Tai įkvepia kurti ir gyventi, – sako S. Vaitulionis. – O

nuostabiausia yra, kai aplankau draugus ar bičiulius, kuriame pasaulio krašte jie bebūtų ar begyventų, ir visų namai kvepia kažkuriuo mano kurtu kvapu. Per ugnį ir vandenį su tokiu palaikymu. Pasikartosiu: tikrai turiu viską, ačiū, kad tik neblogėtų!”