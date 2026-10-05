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TV3 naujienos > Žmonės

Skaudi žinia: mirė žinomas Lietuvos sporto veteranas

2026-10-05 14:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-05 14:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos triatlono bendruomenė patyrė netektį – Anapilin iškeliavo bendruomenės narys, sporto vetaranas Juozas Kieras.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Lietuvos triatlono bendruomenė patyrė netektį – Anapilin iškeliavo bendruomenės narys, sporto vetaranas Juozas Kieras.

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Apie šią netektį buvo pranešta socialiniuose tinkluose.

Skaudi netektis sporto bendruomenėje

Panevėžio „Darnos“ triatlono klubo Facebook paskyroje apie J. Kierą jautriai rašoma:

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„Šiandien mes netekome ilgamečio Darnos klubo nario, puikiai pažįstamo Lietuvos triatlono bendruomenei žmogaus – Juozo Kiero.

Lietuvos triatlono federacijos buvęs vice-prezidentas, įvairių Lietuvos bei Baltijos šalių triatlono varžybų veteranų prizininkas.

Žmogus, kuris iki pat paskutinių gyvenimo metų dalyvaudavo triatlono varžybose ir savo nuosekliu ir nenuilstančiu pavyzdžiu rodęs meilę sportui.

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Kūnas paliko mus, bet Legenda išliks ateities kartoms.“

Juozas Kieras gimė 1947 metų liepos 23 dieną Aukštadvaryje.

Didelę savo gyvenimo dalį skyrė jis sportui – vadovavo vaikų ir jaunimo sporto mokykloms, dirbo Kūno kultūros ir sporto departamente, treniravo.

Lietuvos triatlono federacijos viceprezidentas (nuo 2009). Baltijos šalių ir Baltarusijos (2007), Lietuvos (2009) veteranų duatlono, Latvijos (2008) ir Lietuvos (2009) veteranų triatlono, Lietuvos veteranų 3 km sportinio ėjimo (2008) čempionas, Baltijos šalių ir Baltarusijos veteranų duatlono taurės laimėtojas. Kūno kultūros ir sporto departamento medalis Už nuopelnus Lietuvos sportui (1988), rašo Ise.lt

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