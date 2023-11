Skambino mylimajai Živilei – 33: apie Sauliaus staigmeną, rimtą dovaną ir buvimą dėmesio centre

Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo 33-ąjį gimtadienį sutikusi Živilė, ankščiau šios šventės ji nesureikšmindavo, tačiau jau kurį laiką nepamiršta paminėti. Moters teigimu, gyvenimą reikia švęsti ir bent kartą metuose leisti sau ir artimiesiems skirti šventę. Tiesa, dėl darbo vaikų stovykloje gimtadienio vakarėlį šiemet jai teko nukelti į savaitgalį, tačiau net ir dirbdama ji sulaukė dėmesio.

„Mane labai nustebino stovyklos vaikai – jie atvyko su gėlėmis, dovanėlėmis, arbata imunitetui stiprinti, mano mėgstamais saldainiais. Labai smagu, nes tai rodo, kad jie stebi, kas man patinka ir rūpi. Džiaugiuosi, kad mažieji draugai nepamiršo manęs ir pasveikino“, – emocijų neslėpė ji.

Tačiau Ž. Barzdaitytės gimtadienis prasidėjo dar jo išvakarėse. Moteris pasakojo, kad šiuo metu kieme įsirenginėja kupolą, todėl vakarą prieš gimimo dieną nusprendė apsitvarkyti. Išėjusi į kiemą ji pamatė širdžiai mielą vaizdą – mylimasis Saulius buvo paruošęs tortą su degančiomis žvakutėmis, gėlėmis ir romantiška muzika.

„Aš vis sakau, kad mano vyras nėra romantiškas, bet, pasirodo, to jame tikrai yra. Galbūt ne kiekvieną dieną tai pasireiškia, bet šventines staigmenas man jis mokosi daryti, jam neblogai sekasi. Ši staigmena buvo jauki ir jautri. Kartu pasveikino ir dukrytė, tad net iš džiaugsmo apsiverkiau. Jaučiausi mylima ir laiminga“, – įspūdžiais dalijosi ji.

Be to, Živilė atskleidė, kad iš Sauliaus šiemet sulaukė rimtos dovanos: „Kadangi mano krūtinė po gimdymo neatrodo taip, kaip norėčiau, vyras padovanojo man operaciją, kad galėčiau susitvarkyti. Labai norėjau tą padaryti, kol esu jauna. Taigi, dabar gyvenu to laukimu.“

Paklausta apie dėmesį, Ž. Barzdaitytė tikino, kad viešojoje erdvėje stengiasi per daug jo neatkreipti, tačiau visuomet džiaugiasi sulaukdama to iš artimųjų: „Prisipažinsiu, esu tas žmogus, kuris draugų būryje daug kalba, pasakoja, nevengia išsakyti savo nuomonės. Todėl tarp artimųjų ir draugų visada esu dėmesio centre.“

Ž. Barzdaitytės teigimu, praėję metai jai buvo itin sėkmingi – moteris nesusidūrė su nemaloniais iššūkiais, nepasitaikė ir didelių sunkumų. Živilė tiki, kad ateinantys metai atneš dar gražesnių dalykų, mat skaičių 3 ji laiko sau sėkmingu.

Živilė Barzdaitytė (11 nuotr.) Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo) Živilė Barzdaitytė su dukra (nuotr. asm. archyvo) Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo) +7 Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo) Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo) Živilė Barzdaitytė, Saulius Skambinas (nuotr. asm. archyvo) Živilė Barzdaitytė, Saulius Skambinas (nuotr. asm. archyvo) Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo) Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo) Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo) Živilė Barzdaitytė (nuotr. asm. archyvo)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Živilė Barzdaitytė

„Rodos, viskas, kas buvo šiemet suplanuota, pagal planą ir įvyko. Šiemet man netikėtai atsidarė naujų durų – tapau plaukų sveikatinimo specialiste, pradėjau dirbti su procedūromis. Jaučiuosi atradusi save, savo kelią ir tai, kas man teikia didžiulį malonumą. Eidama į darbą galvoju, kad vykstu ne dirbti, o pramogauti. Mėgstu bendrauti su klientėmis ir gražinti jas, tad belieka toliau tobulinti savo žinias šioje srityje“, – kalbėjo ji.

Živilė teigė sutinkanti, kad po 30-ies prasideda tikrasis žmogaus žydėjimas: „Sulaukus šio skaičiaus, rodos, pradedi gyventi kitą gyvenimą: labiau prisižiūri, atkreipi dėmesį į savo kūno pageidavimus. Tokio amžiaus žmonės dažnai jau yra kažką pasiekę, susidėlioję prioritetus, kurių sistemingai siekia. Aš – ne išimtis. Be to, jau ir mūsų dukra paaugusi, nebevargina bemiegės naktys, kasdienybė tapo ramesnė.“

Ž. Barzdaitytė pasidžiaugė, kad mylimasis S. Skambinas ne tik ją palaiko, bet ir padeda buities darbuose. Moteris teigė, kad vyras ne tik nuveža dukrą į būrelius ar darželį, bet ir nesibaido kitų darbų namuose.

„Mes gražiai susidėliojame darbus ir padedame vienas kitam. Džiaugiuosi, kad namuose turiu tokį stiprų palaikymą, jog dirbant nereikia galvoti apie maisto gaminimą ar vaiko paėmimą iš darželio. Esu tokia namų šeimininkė, jog gaminu ir tvarkausi, kai turiu tam laiko. O tomis dienomis, kai dirbu, Saulius tarsi nuima nuo manęs šį krūvį ir leidžia ilsėtis. Namuose jis mane laiko kaip karalienę“, – juokėsi Ž. Barzdaitytė.

Pasidomėjus, ko norėtųsi palinkėti sau gimtadienio proga, moteris teigė, kad svarbiausia neparasti to, ką jau turi.

„Turiu mylimą veiklą, mylinčią šeimą, šalia esančius draugus, kurie yra labai geri žmonės. Mano artimieji labai mane palaiko, tad tikiuosi, kad viskas taip ir išliks. Svarbiausia būti sveikai ir tobulėti, semtis išminties. Visada reikia mokytis, augti ir neapleisti šeimos“, – įsitikinusi Ž. Barzdaitytė.