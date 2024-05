Simonos Spudytės vestuvėse – gaisras: atvira liepsna degė dekoracijos

Simona Spudytė išgyvena džiaugsmingas akimirkas.

Nors jos ir vyro Luko Verbicko vestuvės jau praėjo, tačiau pora vis dar jaučia jaudulį širdyje.

„Bijome žiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, nes, atrodo, tiek laukėme, tiek svajojome, o dabar viskas jau praėjo. Dabar yra tarsi žingsnis į priekį“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo S. Spudytė, kuri po vestuvių pasirinko Verbickės pavardę.

Vestuves jiedu, kaip teigė, suplanavo labai greitai, viskas vyko ekspromtu ir užtruko vos keturis mėnesius.

„Pradėjome sausio pradžioje, norėjome susituokti prie jūros. Susitikome su vestuvių planuotoja Genute Ruzgiene Ispanijoje, nes laimėjau konkursą organizuoti vestuves šioje šalyje. Galvojau, kad čia nesąmonė ir kad mane kažkas bando apgauti, bet nusprendžiau pabandyti.

Iš pradžių galvojome, kad tuoksimės tiesiog dviese, bet vėliau nusprendėme pasiūlyti artimiausiems žmonėms. Jie sutiko iš karto. Mums abiem labai patinka Ispanija, tad viskas klostėsi puikiai. Dabar visiškai nesigailime, svečiai buvo labai patenkinti. Mes su 19 svečių ten praleidome šešias dienas“, – pasakojimą tęsė Simona.

Iki pat vestuvių dienos Lukas nematė savo būsimos žmonos suknelės, tad nežinojo, kaip atrodys. O ceremonijos metu tikrai netrūko laimės ašarų.

„Susigraudinau prieš Luką, o jis – per ceremoniją ant jūros kranto. Mus sutuokė kunigas. Smuikui grojant, Lukas laukė manęs, verkė ir nebegalėjo sustoti. Ta ceremonija sužavėjo, nes buvo jūra, skardis, saulė, kalnai, didžiulis vėjas. Kaip svečiai sakė – jūsų santuoka audringa ir vėjuota“, – šypsojosi pašnekovė.

Nuotaka neslėpė, kad vestuvių šventės metu buvo ir nesklandumų. Pavyzdžiui, užsiliepsnojo dekoracija!

„Per vestuves vakarinėje dalyje užsidegė dekoracijos. Iššovė konfeti, buvo uždegtos žvakės, kurių liepsna pagavo popierėlius. Gerai, kad gerai baigėsi. Turime vaizdo įrašą, kuris primena tuos matomus internete“, – dabar jau su šypsena apie šį įvykį kalbėjo ji.

Simonos ir Luko vestuvės vyko pietinėje Ispanijos dalyje, be galo gražiame Mojácar miestelyje. Vakarinė dalis – ant jūros kranto, restorane. Pora džiaugiasi, kad pasirinko vestuvių planuotoją Genutę Ruzgienę ir lietuvį vedėją Edviną Ringį.

Luko kostiumas buvo šviesus, smėlio spalvos, šilko, lino ir medvilnės derinys. Simonos buvo taip pat šilkinė suknelė su ilgu šleifu.

Žiedus pora pasidarė jau prieš metus, nors net nežinojo, kada ir kur tuoksis.

„Bijojome, kad per tiek laiko jie jau mums nebepatiks, bet taip nenutiko. Čia buvo Luko močiutės dovanotas raudonas auksas, norėdami išlaikyti spalvą, tokius juos ir palikome“, – teigė dainininkė.

Tai buvo bažnytinė ir civilinė santuoka. „Džiaugiamės, kad tai galėjome padaryti, ėjome į kursus, bendravome su kunigu nuotoliniu būdu. Tai atnešė tokio tikrumo, suvokimo, kunigas buvo be galo malonus, liberalus, pasaulietiškas“, – džiaugėsi jaunoji.

Kol kas jaunavedžiai savaitėlę pabus Ispanijoje, o medaus mėnesio vyks žiemą, galbūt į Japoniją arba kur nors į Afriką.

Sužadėtuvės pietų pertraukos metu ir susipažinimo istorija

Tiesa, jaunųjų sužadėtuvės įvyko per... pietų pertrauką.

„Prieš dvejus metus, pavasarį, jis jau žadėjo pirštis. Jis atvyko į darbą manęs paimti, kad išgertume kavos. Sakė, kad jautė, jog nori tai padaryti būtent tą akimirką. Lukas pasipiršo Gedimino bokšto papėdėje. Toks buvo netikėtas įvykis“, – prisiminė Simona.

Simona ir Lukas susipažino beveik prieš 4 metus, po pirmojo karantino.

„Aš buvau Lietuvoje, o jis – Amerikoje. Kaip ir turbūt visi vyrai, rašydavo man į „Instagram“, kad aš gražiai dainuoju. Aš mandagiai padėkodavau, o kartais net ir neatrašydavau. Bet mano dėmesį jis pritraukė, kai atsiuntė žaibų audrą, net nežinodamas, kad man šitie dalykai labai patinka. Tada pagalvojau, kad atrašysiu jam ir taip prasidėjo bendravimas.

Po mėnesio ar dviejų susitikome muzikos festivalyje ir nuo tada jau nebeišsiskyrėme. Kiek vėliau nuėjome suvalgyti šaltibarščių. Mūsų pažintis įvyko prie Baltijos jūros, o susituokėme prie Viduržemio jūros.

Ta draugystė labai greitai įsibėgėjo. Gal iš pradžių jis ir galvojo, kad čia bus tiesiog vasaros nuotykis grįžus iš Amerikos, bet taip ir likome kartu.

Pirmojo pasimatymo metu atšokome visą naktį muzikos festivalyje ir išsiskirstė. Pusbrolis, kuris buvo vestuvių liudininkas, tada sakė: „Jeigu iki trečiadienio Lukas neatvažiuoja pas tave, tu su juo nebebendrauji.“

Bet jis atvyko atgal į Palangą iš Ukmergės. Pirmieji pasimatymai buvo prie jūros, jie buvo audringi, greitai susipažinome su tėvais, viskas tarsi savaime“, – pasakojo S. Spudytė.

Per vestuves pora prisiminė, kaip jautėsi per pirmuosius pasimatymus, buvo daug emocijų. Tačiau jie neslėpė, kad per visą draugystę perėjo ne vieną išbandymą.

„Lukas yra be galo bendraujantis žmogus, draugių jam tikrai netrūko, todėl vis kildavo minčių, kad gal čia tik nuotykis. Tad reikėjo truputį atlaikyti moterišką išdidumą. Bet, kaip Lukas sako, aš nugalėjau.

Be to, prieš metus turėjome asmeninę nelaimę, praradome dvynius, tada tikrai labai skaudžiai tai išgyvenome, bet patį sunkiausią periodą perėjome, nors ir turbūt kasdien apie tai pagalvojame. Bet žinome, kad tai reikia išgyventi, kad kitaip nebus. Tai supras tik tas, kas patyrė ką nors panašaus.

Bet dabar, po metų, jau truputėlį lengviau. Mus išgelbėjo vienas kito palaikymas, dėl jo nepasidavėme“, – jautriai kalbėjo ji.