Komisijos balai šeštadienio vakarą bus sumuojami su tiesiogiai vykstančiais žiūrovų balsavimo rezultatais. Trys daugiausiai žiūrovų ir komisijos balų surinkę dalyviai pasirodys dar kartą, už juos balsuoti galės tik publika – būtent ji ir tars galutinį žodį, kuris atlikėjas vyks į Šveicariją. Visą atrankos balsavimo eigą prižiūri audito įmonė „Grant Thornton Baltic“.

„Eurovizijos“ dainų konkursas vyks 2025 m. gegužės mėn. Šveicarijoje. Šią teisę iškovojo šveicarų kilmės Nemo su nugalėjusiu kūriniu „The Code“, atliktu 2024 m. konkurse Švedijoje.

Šie atlikėjai rungiasi dėl kelialapio į „Euroviziją“: išsirinkite favoritą

Nojus Žebrauskas-NOY „Just Take Me On A Date“

Nojus Žebrauskas, geriau žinomas kaip NOY, yra Lietuvos atlikėjas ir aktyvus socialinių tinklų dalyvis. Jis išpopuliarėjo „TikTok“ platformoje, kur dalijasi įvairiais vaizdo įrašais, įskaitant šokius ir muzikinius pasirodymus.

Be veiklos socialiniuose tinkluose, NOY taip pat yra muzikos atlikėjas. Jo daina „Just Take Me On A Date“ sulaukė dėmesio ir yra prieinama įvairiose muzikos platformose. Ši daina atspindi jo, kaip atlikėjo stilių ir kūrybiškumą.

GØYA „After Storm“

GØYA yra Lietuvos atlikėja, dalyvaujanti „Eurovizija.LT 2025“ – nacionalinėje atrankoje į „Eurovizijos“ dainų konkursą. Su daina „After Storm“ ji sėkmingai pateko į finalą.

Ši daina pasižymi atmosferišku skambesiu, o priedainyje kartojama frazė „My soul awakes, then I dance“.

Liepa „Ar mylėtum“

Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė yra Lietuvos dainininkė, išgarsėjusi kaip merginų grupės „Pop Ladies“ narė. Ji dalyvavo 2015 metų „Eurovizijos“ nacionalinėje atrankoje su daina „Feel My Love“. Per savo karjerą Liepa išleido keletą populiarių dainų, tokių kaip „Įmanoma“, „Kam ta meilė“, „Sudie, mano meile“ ir „Vėl Kalėdos“. Šiuo metu jos kūryba pasiekiama „Spotify“ platformoje, kur ji turi apie 2 tūkstančius klausytojų per mėnesį.

Be muzikinės veiklos, Liepa yra aktyvi socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, „Facebook“, kur dalijasi naujienomis ir asmeninio gyvenimo akimirkomis.

Asmeniniame gyvenime Liepa yra atvirai kalbėjusi apie savo emocinius išgyvenimus ir kovą su emocinėmis duobėmis, pabrėždama šeimos ir artimųjų palaikymo svarbą.

Gebrasy „Whole“

Audrius Petrauskas, geriau žinomas sceniniu vardu Gebrasy, yra Lietuvos dainininkas ir dainų autorius iš Kauno.

Gebrasy ne pirmą kartą dalyvauja nacionalinėse „Eurovizijos“ atrankose. 2021 metais jis atliko dainą „Where’d You Wanna Go?“, sulaukusią didelio žiūrovų ir komisijos palaikymo.

Be to, jis yra grupės „Original Copy“ narys ir jau penkerius metus prisideda prie dainininkės Jazzu koncertų kaip pritariantis vokalistas.

Amoralu „Freedom“

Amoralu, kurios tikrasis vardas yra Lukrecija Vasiliauskaitė, yra Lietuvos dainininkė, pirmą kartą dalyvaujanti „Eurovizija.LT 2025“ nacionalinėje atrankoje su daina „Freedom“. Anksčiau ji dalyvavo televizijos projekte „X Faktorius“ 2021 metais, kur užėmė antrąją vietą.

Daina „Freedom“ skatina asmeninę laisvę ir kviečia išsivaduoti iš visuomenės primestų lūkesčių bei stereotipų. Pasak Amoralu, ši daina yra labai asmeniška, ypač kaip moteriai, nes ji dažnai susiduria su aplinkinių lūkesčiais dėl išvaizdos, elgesio ir kitų aspektų. Ji pabrėžia, kad žmonės turėtų leisti sau būti tokiais, kokie jie yra ir išsilaisvinti nuo bet kokių apribojimų.

Anyanya „Running Out Of Time“

Anyanya, kurio tikrasis vardas yra Anyanya Udongwo, yra Nigerijoje gimęs atlikėjas, pradėjęs muzikinę karjerą Ukrainoje. Jis išgarsėjo Lietuvoje laimėjęs populiarų muzikinį projektą. 2025 metais Anyanya dalyvauja „Eurovizija.LT“ nacionalinėje atrankoje su daina „Running Out Of Time“.

Ši daina kalba apie laiko trapumą ir skatina neatidėlioti svarbių dalykų gyvenime. Pirmame atrankos pusfinalyje, vykusiame sausio 11 dieną, Anyanya surinko daugiausiai žiūrovų balsų ir pelnė komisijos pripažinimą, taip patekęs į finalą.

Justė Baradulinaitė „Tired“

Justė Baradulinaitė yra Lietuvos dainininkė, dalyvaujanti „Eurovizija.LT 2025“ nacionalinėje atrankoje su daina „Tired“. Ši daina buvo išleista 2025 m. sausio 7 d. ir sulaukė dėmesio atrankos metu.

Be muzikinės veiklos, Justė yra dirbusi Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje kaip studentų patarėja.

Įdomu tai, kad Justė anksčiau buvo lengvaatletė, specializavosi ieties metime. 2016 m. gegužės 17 d. ji pasiekė asmeninį rekordą, numetusi ietį 39,55 metro atstumu.

Katarsis „Tavo akys“

„Katarsis“ yra alternatyviosios muzikos grupė iš Lietuvos, kuri specializuojasi tamsiosios alternatyvos ir post-panko žanruose. Jų kūryba pasižymi muzikiniais eksperimentais ir meniniais ieškojimais, o kiekviena daina turi unikalią istoriją, stiprią kulminaciją ir katarsinį išlaisvinimą.

Grupės nariai yra Lukas Radzevičius (vokalas, gitara), Andrius Gruodis (gitara, pritariamasis vokalas), Emilija Kandratavičiūtė (bosinė gitara) ir Eivin Laukhammer (būgnai).

Petunija „Į saldumą“

Petunija, kurios tikrasis vardas yra Agnė Šiaulytė, yra Lietuvos atlikėja, išgarsėjusi dalyvaudama nacionalinėse „Eurovizijos“ atrankose. 2025 metais ji pristatė dainą „Į saldumą“.

Petunija muzikinėje scenoje aktyviai veikia jau daugiau nei aštuonerius metus. 2023 metais ji laimėjo M.A.M.A apdovanojimą „Metų proveržis“.

Asmeniniame gyvenime Agnė 2021 metų rugsėjo 16 dieną susituokė su muzikantu Kęstučiu Vaitkevičiumi. Jų meilės istorija prasidėjo per atlikėjo Edgaro Lubio koncertinį turą, kuriame Kęstutis grojo gitara, o Agnė buvo pritariančioji vokalistė.

Sophie Ali „The Bluest Bell“

Sophie Ali yra populiari atlikėja ir dainų autorė, kilusi iš Čikagos, Ilinojaus valstijoje. Jos šeima buvo muzikalioje aplinkoje, o tėvas ir senelis buvo muzikantai, todėl muzika buvo svarbi jos gyvenimo dalis nuo vaikystės. Sophie taip pat domisi anglų literatūra ir dažnai semiasi įkvėpimo iš savo gyvenimo, knygų ir filmų.

2017 metais Sophie persikėlė į Lietuvą, kur tęsė savo muzikinę karjerą.

Lion Ceccah „Drobė“

Lion Ceccah, anksčiau žinomas kaip Alen Chicco, yra lietuvių atlikėjas, kuris 2025 metų „Eurovizijos“ atrankoje pristatė dainą „Drobė“. Ši daina pasakoja apie asmenį, kuris nori būti mylimojo drobe, ant kurios jis galėtų tapyti savo pasaulį. Dainos tekstas atskleidžia sudėtingus jausmus ir santykių dinamiką.

„Drobė“ buvo pristatyta 2025 metų vasario 7 dieną ir tapo viena iš finalininkių „Eurovizija.LT“ konkurse. Pirmame etape Vilniuje, vasario 8 dieną, daina užėmė pirmąją vietą, surinkusi 24 taškus (12 iš žiūrovų ir 12 iš komisijos).

„Black Biceps“ „Visaip man reik“

„Black Biceps“ – lietuvių muzikos grupė, susikūrusi 2013 metais Nemenčinėje. Išgarsėjo 2017 metais, kai sukūrė lietuvišką populiarios dainos „Despacito“ parodiją „Depozito“, kuri tapo vasaros hitu ir sulaukė didelio populiarumo.

Grupė žinoma dėl savo energingų pasirodymų ir humoro jausmo. Jie dalyvavo įvairiuose muzikiniuose renginiuose, tokiuose kaip „Lietuvos talentai“ ir buvo apdovanoti už geriausią jaunos grupės pasirodymą „Karklė Live Music Beach“ festivalyje.

„Black Biceps“ taip pat išleido albumus „Juodai dienai“ (2017) ir „Po polsku“ (2018). Jų kūryba apima įvairius žanrus, tačiau jie išlieka ištikimi savo unikaliam stiliui, derindami humorą ir muziką.