Šie atlikėjai pinigus gali švaistyti į visas puses: paviešinta, kas turi daugiausia turtų

Skaitykite ir sužinokite apie jų hitus, išparduotus turus ir pasirodymus filmuose, kurie padėjo jiems įsitvirtinti savo profesijoje, rašo wealthygorilla.com.

1. Rihanna

Atlikėja Rihanna (tikrasis vardas – Robyn Rihanna Fenty) neabejotinai yra sėkmingiausia visų laikų muzikantė ir dainininkė.

Ji sulaukė didelės sėkmės kaip solo atlikėja ir bendradarbiavo su didžiausiais šios srities atstovais, tokiais kaip Kanye Westas.

Jos „Fenty Beauty“ linijos, kurios partnerė yra LVHM, vertė siekia 2 mlrd. eurų, o tai gerokai padidina jos bendrą turtą.

Jos albumų ir singlų kopijos parduotos milijonais egzempliorių, o singlo „Umbrella“ kopijų visame pasaulyje parduota daugiau nei 8 milijonai. 2008 m. ši daina atlikėjai pelnė „Grammy“ apdovanojimą.

2024 m. vasario mėn. duomenimis, Rihannos (36 m.) turtas siekia 1,56 mlrd. eurų.

2. Paulas McCartney

Turtas: 1,1 mlrd. eurų.

Legendinės grupės „The Beatles“ dainininko, gitaristo ir vieno iš įkūrėjų Paulo McCartney grynasis turtas siekia 1,1 mlrd. eurų. ir užima pirmąją vietą turtingiausių pasaulio roko žvaigždžių sąraše.

Per dešimtmečius trunkančią karjerą P. McCartney įrašė 32 dainas, patekusias į „Billboard Top 100“, ir du kartus buvo įtrauktas į Rokenrolo šlovės muziejų.

Per daugelį metų jis taip pat vaidino įvairiuose filmuose, įskaitant klasikinę animacinę „The Beatles“ albumo „Yellow Submarine“ versiją.

Apskaičiuota, kad 2024 m. vasario mėn. Paulo McCartney grynoji vertė siekia 1,1 mlrd. eurų.

Turtas: 1 mlrd. eurų.

Taylor Swift turtus lėmė įspūdingi įrašų pardavimai per visą jos karjerą - per visą karjerą jų parduota 200 milijonų.

Swift savo muzikinę karjerą pradėjo kai jai buvo 15 metų, pasirašiusi sutartį su „Big Machine Records“ ir su debiutiniu albumu užėmė pirmąją vietą JAV kantri muzikos sąraše.

Jos įspūdinga karjera apima pasirodymus scenoje su įvairiomis muzikos žvaigždėmis, įskaitant Faith Hill, Justiną Bieberį ir Johną Mayerį.

Taylor Swift per vienerius metus iš 25-osios turtingiausių pasaulio atlikėjų vietos pakilo į 3-iąją.

2024 m. vasario mėn. duomenimis, Taylor Swift grynoji vertė siekia 1 mlrd. eurų.

4. Herb Alpert

Turtas: 850 mln. eurų

Muzikantas ir vadybininkas, karjerą pradėjęs kaip trimitininkas grupėje „Herb Alpert & the Tijuana Brass“ septintajame dešimtmetyje.

Didžiąją dalį savo didžiulio turto jis susikrovė būdamas vienas iš įrašų kompanijos „A&M Records“, kurią įkūrė kartu su Jerry Mossu ir 1989 m. pardavė už 500 mln. eurų, įkūrėjų.

Alpertas taip pat įsteigė Herbo Alperto fondą ir Alperto meno apdovanojimus, kurie teikia stipendijas ir finansavimą pradedantiems menininkams bei nemokamą mokslą.

Apskaičiuota, kad 2024 m. vasario mėn. duomenimis, Herbo Alperto grynoji vertė yra 850 mln. eurų.

5. Madonna

Turtas: 840 mln. eurų.

80-ųjų popmuzikos ikona Madonna yra daugiausia komercinės sėkmės sulaukusi dainininkė, tapusi tarptautine superžvaigžde po tokių singlų kaip „Like a Virgin“ ir „Like a Prayer“ išleidimo.

Madonna taip pat vaidino keliuose populiariuose filmuose, įskaitant „Desperately Seeking Susan“, „Dick Tracy“ ir „A League of Their Own“ su aktoriumi Tomu Hanksu.

Šių metų vasarį atlikėjos turtai siekė 840 mln. eurų, o žvaigždė turi meno kūrinių kolekciją, kurios vertė, kaip kalbama, siekia 100 mln. eurų.

6. Celine Dion

Turtas: 744 mln. eurų

Kanadeičių dainininkė ir aktorė Celine Dion per savo karjerą pardavė daugiau nei 200 milijonų albumų ir singlų, kurių daugelis užėmė pirmąsias vietas Amerikos topuose.

Be įrašų pardavimų, Celine Dion grynąją vertę padidino pelningos rezidencijos Las Vegase esančioje „Caesars Palace“ salėje.

Sėkmingiausia jos daina „My Heart Will Go On“ buvo įtraukta į kultinio filmo „Titanikas“ garso takelį.

Jai priklauso keli nekilnojamojo turto objektai, kurių kiekvieno vertė siekia po kelis milijonus eurų, o 2016 m. ji pardavė privačią salą už 25 mln. eurų.

Celine Dion turtingiausių pasaulio dainininkių sąraše užima 6 vietą.

7. Bono

Turtas: 650 mln. eurų

Airių dainininkas, dainų autorius ir politinis aktyvistas Bono (tikrasis vardas – Paul Davis Hewson) geriausiai žinomas kaip vienos iš kultinių roko grupių „U2“ lyderis.

Dažnai matomas pasaulinėje scenoje kartu su turtingiausiais pasaulio politikais, Bono muzikinė karjera jam pelnė net 22 „Grammy“ apdovanojimus.

Be to, karalienė Elžbieta II jį įšventino į riterius, o 2005 m. žurnalas „Time“ jį paskelbė Metų žmogumi.

8. Dolly Parton

Turtas: 600 mln. eurų

Amerikiečių atlikėja, dainų autorė ir aktorė Dolly Parton, kuri scenoje jau skaičiuoja ne vieną dešimtmetį, savo įspūdingai karjerai įamžinti turi net savą parką.

Jos albumų pardavimai siekia šimtus milijonų, jos koncertų bilietai per visus turus visada būna išparduoti.

Parton taip pat vaidino filmuose, įskaitant „Plienines magnolijas“ (angl. Steel Magnolias) su Julia Roberts, už kurio garso takelį ji pelnė „Oskarą“.

9. Bruce Springsteen

Turtas: 597 mln. eurų

Bruce Springsteen yra amerikiečių atlikėjas, dainų autorius ir muzikantas, išleidęs 20 studijinių albumų, kurių visame pasaulyje parduota daugiau kaip 120 milijonų vienetų.

Tokios dainos kaip „Born to Run“, „Fire“ ir „Brothers Under the Bridge“ pelnė jam kritikų ir komercinį pripažinimą ir padarė didžiulę įtaką būsimoms atlikėjų kartoms.

Jis yra koncertavęs turtingiausiems Amerikos žmonėms, jo kūriniai skambėjo dešimtyse filmų, tarp jų „Rizikingas verslas“, „Didelė ištikimybė“ ir „Vestuvių dainininkas“.

10. Julio Iglesias

Turtas: 552 mln. eurų

Ispanų atlikėjas ir dainų autorius Julio Iglesias (80 m.) per visą visą savo karjerą pardavė daugiau nei 300 albumo kopijų. Tai ir daro jį vienu turtingiausių atlikėjų visame pasaulyje.

Išgarsėjęs septintajame dešimtmetyje, Iglesias kelis dešimtmečius koncertavo, pelnė daugybę apdovanojimų ir buvo įtrauktas į Tarptautinę Lotynų muzikos šlovės salę.

Jis taip pat yra įvairių dvarų savininkas. 2017 m. jis pardavė keturis sklypus Majamio Indian Creek saloje už 150 mln. dolerių.

11. Jimmy Buffet

Turtas: 551 mln. eurų

Jimmy Buffettas - amerikiečių dainininkas ir dainų autorius, kuris iš muzikos industrijos perėjo į verslą ir įkūrė gausybę sėkmingų įmonių, įskaitant savo restoranų tinklą.

Geriausiai žinomos jo dainos „Margaritaville“ ir „Come Monday“ pelnė jam tūkstančius gerbėjų, kurie save vadina „papūgagalviais“.

Be restoranų, Buffettas savo įspūdingą grynąjį turtą užsidirbo investuodamas į kazino, alaus gamybą ir nekilnojamąjį turtą.

12. Sting

Turtas: 506 mln. eurų

Britų atlikėjas ir aktorius Stingas populiarumą pelnė dar būdamas grupės „Police“ vokalistu, o 1985-aisias, palikęs grupę, pradėjo savo solinę karjerą.

Vyras taip pat suvaidino ir ne viename filme, vienas iš jų yra Davido Lyncho „Dunos“ adaptacija ir „Lock, Stock, and Two Smoking Barrels“ su legendiniu aktoriumi Jasonu Stathamu.

Daugiau nei 100 milijonų įrašų pardavimai ir pasirodymai kine bei televizijoje padėjo Stingui sukaupti 500 milijonių eurų turtą.

16. Beyonce

Turtas: 500 mln. eurų

Popdainininkė, verslininkė ir aktorė Beyonce Knowles į muzikos industriją įsiveržė dalyvaudama televizijos laidoje „Žvaigždžių paieška“ su grupe „Girl's Thyme“.

Po to, kai grupė buvo pervadinta į „Destiny's Child“, ji pardavė daugiau kaip 50 milijonų savo albumų ir singlų kopijų, kol Beyonce pradėjo savo solinę karjerą ir dirbo su turtingiausiais pasaulio reperiais.

Prie jos turto prisideda ir sutartys su „Pepsi“, „L'Oreal“, „Samsung“ ir „American Express“.

Apskaičiuota, kad 2024 m. vasario mėn. Beyonce turtai siekia 500 mln. eurų.