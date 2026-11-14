Šį vakarą – kelionė į praeitį: eteryje 2021-ųjų M.A.M.A.

Jau šį šeštadienį 22 val. kviečiame nepraleisti ypatingos 2021-ųjų M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!
Kviečiame stebėti nepamirštamą renginį
M.A.M.A. 2020 muzikos apdovanojimai buvo surengti 2022 m. sausio 28 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Jau šį šeštadienį 22 val. kviečiame nepraleisti ypatingos „M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.