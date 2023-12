Šeštadienį per TV3 – laukiamiausia Kalėdų klasika „Vienas namuose“: faktai, kurie nustebintų net ir didžiausius fanus

Šiandien filmas „Vienas namuose“ – neabejotina Kalėdų klasika, be kurios, atrodo, didžiosios metų šventės nė neateitų. Ir nė nepaisant to, kad šį filmą didžiausi gerbėjai yra matę net ne po vieną ar du kartus, kiekvienais metais jis džiugina tik dar labiau! Tačiau ar tikrai apie garsųjį filmą, jo kūrėjus ir žvaigždes žinote viską? Jau šio šeštadienio popietę juostą išvysime per TV3, o kol kas kviečiame sužinoti tai, ko dar nesate girdėję.