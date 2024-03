Serialo „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“​​​​​​​ aktoriai – tarsi kiti žmonės: kur jie dabar?

Seriale buvo pasakojama pagrindinio herojaus Tedo Mosby (Josh Radnor) meilės istorija atvirkštine tvarka.

Radnoras vaidino kartu su Alyson Hannigan (Lily Aldrin), Jasonu Segeliu (Marshall Eriksen), Neilu Patricku Harrisu (Barney Stinson) ir Cobie Smulders (Robin Scherbatsky), rašo „Us Weekly“.

2005-2014 m. CBS kanale rodytame komedijos seriale taip pat vaidino Bobas Sagetas, vaidinęs būsimą Tedo Mosbio versiją.

Netrukus po to, kai šou baigėsi, buvo paskelbta, kad CBS rengia papildomą seriją „Kaip aš susipažinau su jūsų tėčiu“.

Serialas „Kaip aš susipažinau su jūsų tėčiu“ buvo nutrauktas 2023 m. po dviejų sezonų.

Kaip dabar atrodo kultinio serialo aktoriai?

Joshas Radnoras (Tedas Mosbis)

Atsisveikinęs su Tedu Mosby, Radnoras gavo pagrindinius vaidmenis serialuose „Mercy Street“, „Rise“ ir „Hunters“.

Jis taip pat vaidino „Grėjaus anatomijoje“ ir pasirodė filme „Ieškotojas“ (The Seeker).

Nuo 2016 m. režisierius yra muzikinės grupės Radnoras ir Lee narys. Nuo 2021 m. iki 2023 m. jis vaidino „Amazon Prime Video“ seriale „Medžiotojai“.

Radnoras susituokė su psichologe Jordana Jacobs 2024 m. sausį, praėjus beveik dvejiems metams po to, kai susipažino garso meditacijos rekolekcijose. Tarp vestuvių dalyvių buvo ir Alyson Hannigan.

Cobie Smulders (Robin Scherbatsky)

Kultinio serialo „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“ žvaigždė Cobie Smulders neseniai atsivėrė apie kovą su kiaušidžių vėžiu. Šią ligą ji bandė įveikti net du metus, nuo tada kada jai buvo 25-eri.

Dabar 36-erių aktorė apie tai gali kalbėti be paslapčių. Ji patikino, kad sunkiausia buvo susitaikyti su mintimi, kad tikriausiai negalės turėti vaikų. Ji to labiausiai ir bijojo, mat visuomet norėjo tapti motina.

„Visada mylėjau vaikus ir visuomet norėjau jų turėti. Taip anksti sužinoti, kad negalėsiu jų turėti, net i tokiame amžiuje, kada dar to daryti ir neplanuoji, bet vis tiek svajoji apie vaikus vieną dieną, buvo labai sunku ir liūdna“, – vienoje užsienio laidoje pasakojo Cobie.

Chirurgai pašalino vieną trečdalį jos kiaušidžių ir dabar Smulders su vyru augina du vaikučius. Jau dešimtmetį jos būklė nepablogėjo.

Alyson Hannigan (Lily Aldrin)

Lily vaidinusi aktorė po serialo vedė laidas „Girl Scout Cookie Championship“ ir „Penn & Teller“. Nors ji vaidino ir kituose serialuose, įskaitant „Kim Possible“ ir „Abducted“: The Mary Stauffer Story, ji taip pat vaidino kviestinę žvaigždę serialuose „Outmatched“ ir „Pure“.

Be to, ji atlieka svarbų vaidmenį įgarsindama Claire Clancy „Disney Junior“ laidoje „Fancy Nancy“.

2023 m. ji dalyvavo 32-ajame „Šokių su žvaigždėmis“ sezone ir užėmė penktąją vietą.

Nuo 2003 m. Hannigan yra ištekėjusi už Alexio Denisofo, kuris atliko epizodinį vaidmenį seriale „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. Jie augina dukras Satyaną ir Keevą.

Jasonas Segelis (Maršalas Eriksenas)

J. Segelas sėkmingai dirbo kine, tačiau pasibaigus serialui „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“ jis šiek tiek atsitraukė nuo aktorystės. Jis vaidino tokiuose filmuose kaip „Kelionės pabaiga“, „Mūsų draugas“ ir „Sekso juosta“, kuriam taip pat parašė scenarijų ir jį režisavo.

Be to, 2020 m. jis vaidino antologiniame seriale „Dispatches from Elsewhere“ - seriale, kurį sukūrė, parašė, režisavo epizodą ir prodiusavo.

2022 m. jis pasirodė su „Oskaro“ nominantu Jesse Plemonsu „Netflix“ filme „Windfall“ ir vaidino krepšinio trenerį Paulą Westheadą „HBO Max" filme „Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty".

2023 m. jis vaidino „Apple TV+“ komedijoje „Traukinys“, kuri jam pelnė pirmąsias „Emmy“ ir „Auksinio gaublio“ nominacijas.

Segelis 2014 m. pradėjo susitikinėti su fotografe Alexis Mixter. Pora išsiskyrė 2021 m. balandį po aštuonerių kartu praleistų metų.

2023 m. pabaigoje jis ir „So You Think You Can Dance“ dalyvė Kayla Randomski paviešino savo santykius ir 2024 m. sausį debiutavo ant raudonojo kilimo per „Emmy“ apdovanojimus.

Neilas Patrickas Harrisas (Barnis Stinsonas)

Beveik 10 sezonų vaidinęs Barnį Stinsoną, Harrisas ir toliau nesustojo dirbti Holivude. Jis vaidino tokiuose filmuose kaip „Milijonas būdų mirti Vakaruose“, „Dingusi mergina“ ir „Matrica“ ir „Prisikėlimas“.

Jis labiausiai pasižymėjo trijuose „Netflix“ pripažintos „Nelaimingų įvykių serijos“ (A Series of Unfortunate Events) adaptacijos sezonuose, kur atliko grafo Olafo vaidmenį, o vėliau prisijungė prie pripažinto mini serialo „Maksas“ (Max) „Tai nuodėmė“ (It's a Sin).

Buvusi vaikų žvaigždė taip pat atliko kviestinius vaidmenis serialuose „Amerikietiška siaubo istorija“ (American Horror Story) ir „Doctor Who“.

Nuo 2014 m. Harrisas yra susituokęs su partneriu Davidu Burtku. Jie augina dvynukus Harper ir Gideoną.