Senų virtuvių atnaujintoja Vainora: „Vyrai – mano priešai“

Nors dabar Vainora sako, kad baldų, o ypač virtuvių atnaujinimas tapo jos pragyvenimo šaltiniu, kelias iki to nebuvo lengvas. Pirmiausia, ji studijavo tarptautinį verslą, po to dirbo banke. Supratusi, kad tai ne jai, 7 metus... melžė karves! Po tokios praktikos buvo galima jau sugrįžti prie to, kas tikrai patinka.

Dabar Vainora per 5 dienas atnaujina vieną virtuvę: darbas nėra sunkus, nors turi savų niuansų ir subtilybių, bet, kas tikrai intriguojančiai skamba: sudėtinga ne perdaryti virtuves, o... įtikinti vyrus, kad reikia atsinaujinti.

„Vyrai mano priešai“, – šypsodamasi sako Vainora. „Būna, tariuosi su moterimi, viską susiderinu, o tuomet ji sako: dabar liko mano vyrą įtikinti, kad to reikia“, – taip Vainorai teko net greitai vykti į objektą, kol šeimos galva nepersigalvojo. Pasirodo, suteikti antrą šansą senoms virtuvėms gali būti viena smagesnių gyvenimo avantiūrų.

TV3 laidos „Atliekų kultūra“ akimirkos (7 nuotr.) TV3 laidos „Atliekų kultūra“ akimirkos (nuotr. TV3) TV3 laidos „Atliekų kultūra“ akimirkos (nuotr. TV3) TV3 laidos „Atliekų kultūra“ akimirkos (nuotr. TV3) +3 TV3 laidos „Atliekų kultūra“ akimirkos (nuotr. TV3) TV3 laidos „Atliekų kultūra“ akimirkos (nuotr. TV3) TV3 laidos „Atliekų kultūra“ akimirkos (nuotr. TV3) TV3 laidos „Atliekų kultūra“ akimirkos (nuotr. TV3)

Žinomo žmogaus rubrikoje: susitikimas su dainininku, radijo laidų ir renginių vedėju Arnu Švilpausku, kuris šiuo metu ant tikros populiarumo bangos: dirba ir vienoje radijų, transliuojančių lietuvišką muziką, veda renginius ir kone kas mėnesį išleidžia po vieną dainą. Arnas su žmona ir dukryte gyvena nuosavame kotedže už Vilniaus ir dalijasi savo pastebėjimais tvarumo klausimais. Paaiškėjo, kad jis itin aktyvus kovotojas už teisybę ir tvarką.

Štai, pavyzdys: tik atsikraustė į naujutėlaičius namus, o ten visą mėnesį reikėjo laukti, kol bus atvežti konteineriai. „Mums buvo pasiūlyta vežti šiukšles į už 10 km nuo mūsų namų esančius kapinių konteinerius. Tai tokį skandalą sukėliau, kad visos radijo ir televizijos žinių tarnybos sukilo ant kojų ir po dviejų dienų jau turėjome konteinerius“, – šypsosi Arnas.

Dar žinomas vyras atskleis, kas jį labiausiai erzina: tai žmonės, šiukšlinantys miške; žmonės, metantys nuorūkas pro automobilio langą; prekybos centrai, kuriuose prie savitarnos kasų nėra popierinių maišelių. Na, o tiems, kurie mėgsta sakyti, kad „po manęs nors ir tvanas“, Arnas atsako: „Nė velnio, po mūsų liks mūsų vaikai ir man labai svarbu, kokioje aplinkoje jie gyvens“.

Rimtojoje rubrikoje: aktuali statybinių medžiagų tema. Kas nutinka, jei jas išmetame į konteinerį, skirtą mišrioms atliekoms. „Žmonės net neįsivaizduoja, kokios tokio elgesio pasekmės“, – sako Utenos regiono atliekų tvarkymo centro aikštelių eksploatavimo inžinierius Darius Linkevičius.

„Patekusios ant mišrių atliekų rūšiavimo linijų, jas smarkiai apgadina. Taisymas kainuoja, vyksta prastovos, ir darbuotojai laukia, kol galės vėl tęsti savo darbą“, – atskleidžia D. Linkevičius.

Kaip teisingai atsikratyti statybinėmis atliekomis, kaip dar kitaip jas vadina specialistai ir kur jos panaudojamos, sužinosite jau šį šeštadienį, 11-ą ryto, TV laidoje „Atliekų kultūra“ per TV6.