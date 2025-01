Sekso metu mirusios moters šeima sukrėsta: trokšta tik vieno

Radęs merginą nereaguojančią savo lovoje, R. Sheridanas laukė 30 valandų, kol jo mama paskambino policijai. Anksčiau koroneris padarė išvadą, kad Kimberley mirties priežasties „negalima nustatyti“, nes jos skrodimui įtakos turėjo delsimas iškviesti pagalbos tarnybas, rašo mirror.co.uk.

Žmonės pasirašo peticiją

Moters šeima pradėjo kampaniją už „Kimberley įstatymą“, kad panašus delsimas pranešti pagalbos tarnyboms apie mirtį ar medicininį incidentą būtų laikomas nusikaltimu, pranešė MEN. Peticiją, kuria siekiama, kad tyčinis delsimas paskambinti pagalbos tarnyboms būtų laikomas nusikaltimu, nuo praėjusio penktadienio pasirašė daugiau nei 1,7 tūkst. žmonių.

Kimberley pusseserė Rea Swindells sakė: „Tikimės, kad tai gali užkirsti kelią tam, kad kas nors panašaus nepasikartotų ir kad kita šeima to nepatirtų. Jei su jais būtų buvę susisiekta iš karto, tuomet tyrimas būtų galėjęs nustatyti Kimberley mirties priežastį. Vienintelė priežastis, dėl kurios jie negalėjo to padaryti, buvo ta, kad tyrimas užsitęsė labai ilgai. Be abejo, už tai turėtų būti taikomos tam tikros pasekmės, juk nuo tada, kai ji mirė, jis laukė 30 valandų [kad praneštų pagalbos tarnyboms]“.

Buvo paleistas už užstatą

Neįtikinamas tyrimo verdiktas paliko šeimai neatsakytų klausimų dėl to, kas įvyko. Koroneris pažymėjo, kad Sheridanas buvo vienintelis 2021 m. vasario 20 d. įvykių liudininkas, tačiau jis atsisakė dalyvauti tyrime.

Įvykio metu Sheridanas buvo paleistas už užstatą. Paklaustas apie policijos delsimą, R. Sheridanas sakė: „Pagalvojau, o kas, jei jie manys, kad aš kažką padariau su [ponia McAssey], ir su paimtais narkotikais. Tiesiog supanikavau... Nenorėjau būti suimtas kol buvau apsvaigęs nuo narkotikų“.

Koroneris padarė išvadą, kad delsimas buvo „sąmoningas ir apgalvotas J. Sheridano sprendimas“. R. Sheridanas šiuo metu HMP Hindley kalėjime atlieka 28 mėnesių laisvės atėmimo bausmę už A klasės narkotikų tiekimo nusikaltimus.

Laidotuvių biuro darbuotojas buvo šokiruotas

Kimberley mama Karrie McAssey prisimena sukrečiančius Kimberley tvarkiusio laidojimo biuro darbuotojo žodžius.

„Jis man pasakė, kad per 30 savo darbo metų jis niekada nematė taip suirusių žmonių“, – sakė ji.

Kimberley sesuo Katie McAssey pridūrė: „Ji visada nušviesdavo mano gyvenimą savo brangiu juoku ir nuostabia šypsena. Be jos niekas nebebus taip, kaip anksčiau, be jos užkrečiančios šypsenos gyvenimas atrodo tuščias“.

Koronerė Joanne Kearsley baigiamosiose pastabose sakė: „Jo savanaudiškas bailumas, kuris tęsiasi iki šiol, rodo akivaizdžią nepagarbą Kimberley“.