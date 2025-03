Savo parodiją „Auksiniuose svogūnuose“ išvydęs Vytenis Partikas nesusilaikė: žodžių į vatą nevyniojo

Trečiadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko iškilmingiausia, linksmiausia visų laikų humoro apdovanojimų ceremonija „Auksiniai svogūnai 2025“.

Dėmesys Vyteniui Partikui

Nors šiame renginyje šmaikštūs „kirčiai“ dažniausiai skrieja politikams, šįkart dėmesio sulaukė ir plaukų stilistas Vytenis Partikas.

Štai į areną gausiai suplūdę žiūrovai scenoje netikėtai išvydo net du „Partikus“, kuriuos įkūnijo grupės „2 – Karolis ir Donatas“ nariai. Scenoje jie pasirodė netikėtu įvaizdžiu – žengė apnuoginta krūtine.

Taip scenoje jie pasirodė ne veltui – šiuo būdu subtiliai užsiminta apie neseniai nuaidėjusią ir didžiulio dėmesio sulaukusią žinią, kad nuomonės formuotojas Vytenis Partikas pasididino krūtinę.

Šis renginio momentas pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje sukėlė juoko bangą.

Sureagavo pats Vytenis

Galiausiai ketvirtadienio rytą į tokią parodiją sureagavo ir pats V. Partikas. Jis portalui tv3.lt teigė esantis pasipiktinęs vienu dalyku.

„Esu pasipiktinęs vienu dalyku – kodėl renginio organizatoriai nepakvietė manęs į renginį? Kai visa nominacija apie mane ir aš ją laimėjau.

Didžiausi komplimentai ir linkėjimai skrieja Donatui ir Karoliui. Vyrai atrodė puikiai ir gerai pavarė. Sakyčiau, abiems tiktų pektoraliniai raumenų implantai. O Donatėlį grimas ir plaukai padarė tokį panašų į mane, kad negalėjau atsistebėti. Oho. Donatėlį reikia veštis man į Turkiją atlikti plaukų transplantacijos – jam labai tinka tokie plaukai“, – komentavo jis.

„Auksiniuose svogūnuose“ – įspūdingas reginys

Primename, kad dar prieš renginį organizatoriai žadėjo, jog jis bus kaip visada išskirtinis, o šiemet net ir tarptautinis. „Be Lietuvos politikų bus nominuoti ir užsienio veikėjai – Donaldas Trumpas su Melanija Trumpa pretenduoja į „Metų bučinį“, o Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas nominuotas „Metų dainos“ apdovanojimui.

Beje, pirmoji JAV pora – Trumpas ir ponia Trumpa pranešė, kad asmeniškai dalyvaus „Auksinių svogūnų“ ceremonijoje. Karmėlavoje jau ilginamas Kauno oro uosto nusileidimo takas, kad Trumpui nebūtų per trumpas“, – dar prieš renginį teigė apdovanojimų organizatorius ir vienas iš vedėjų Arūnas Valinskas.

Be to, teigta, ceremonijos rengėjams pavyko gauti autentišką slaptą medžiagą apie Remigijaus Žemaitaičio susirašinėjimą su Elonu Musku, kurioje atskleidžiama, kad tikroji Seimo nario kelionės į JAV priežastis buvo... skrydis į Marsą. Ši medžiaga pademonstruota renginio metu. Savosios „Auksinio svogūno“ nominacijos, be jokios abejonės, sulaukė ir Briuselio princesė Vilija Blinkevičiūtė bei Lietuvos politinė Bunkė – Agnė Širinskienė.

Pirmą kartą per visą „Auksinių svogūnų“ istoriją ceremoniją vedė net keturi vedėjai. Prie auksinio, neišskiriamo Arūno Valinsko ir Justino Jankevičiaus dueto šiemet prisijungė komikė Vita Žiba ir ceremonmeisteris Gian Luca Čipolini. Tradiciškai linksmas nominacijas lydėjo unikalūs muzikiniai numeriai, kuriuos paruošė stulbinančioms transformacijoms scenoje besiryžusios muzikos ir teatro žvaigždės: Ramūnas Rudokas, Marius Jampolskis, Aušra Štukytė, Inga Valinskienė, Deivis Norvilas, Justinas Lapatinskas, Nijolė Pareigytė, „DAR“, „Grupė 2 – Karolis ir Donatas“, „patrulis“ Algirdas Radzevičius ir kiti publikos numylėti veidai bei visas būrys šokėjų.

„Auksiniai svogūnai“ – balandžio 1-ąją, 19:30 val. per TV3 televiziją.