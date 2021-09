Sauliaus Skambino mylimoji Živilė – apie praleistas atostogas su mažyle: matosi, kad šalį paveikė karantino laikotarpis

Naujienų portalui tv3.lt Ž. Barzdaitytė atvirai papasakojo apie atostogas su mažyle bei tai, kaip atrodo poilsis, kuomet pasaulyje ir toliau sparčiai plinta koronavirusas.

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Saulius Skambinas su širdies drauge ir dukrytės mama Živile Barzdaityte

Pradėdama pokalbį apie atostogas, pašnekovė neslėpė, kad šią vasarą darbų tikrai netrūko: „Dvejonių dėl kelionės tikrai nekilo, nes labai norėjome atostogų, poilsio ir pabėgti svetur... Visą vasarą praleidome su dideliu kiekiu vaikų, nes rengėme jiems stovyklas, todėl buvome tikri, kad poilsio nusipelnėme.“

Atvykę į Turkiją, jie galėjo mėgautis ne tik saulės kaitra, tačiau ir prieinamomis kainomis, kurios šiuo metu yra sumažėjusios.

„Manau, kad turistų tikrai sumažėjo, nes už viešbučio ribų matosi, kad šalį tikrai paveikė karantino laikotarpis ir dabartinė žmonių baimė keliauti... Kainos gerokai mažesnės, tad tai taip pat laikau karantino pasekme“, – savo pastebėjimais dalijosi moteris.

Nors gali atrodyti, kad su mažamečiu vaiku atostogauti gali būti ir kiek sunkiau, tačiau Ž. Barzdaitytė mano priešingai.

„Keliaujant su vaiku svarbiausia tik pačių požiūris į vaiką atostogų metu. Suprantama, kad griežto ritmo tikrai nebus, todėl mes visi atsipalaidavome ir leidome sau tiesiog ilsėtis. Dienas leidome prie baseinų, vakarop eidavo pasivaikščioti, stengėmės daugiau judėti. Eidavome į viešbučio rengiamus renginius, nes ir Milai buvo labai įdomios programos, ji kartu ir šokdavo, ir dainuodavo. Sunkumų nei keliaujant, nei viešbutyje su mažyle nekilo.

Viešbutyje visas personalas labai draugiškas vaikams, jiems skiria daug dėmesio, o Mila labai mėgsta bendrauti, jai visi draugai! Skrydis apskritai buvo labai lengvas, nes jau ne pirmas kartas keliaujant su Mila, todėl buvau pasiruošusi knygučių, užkandžių, tai kadangi merginos poreikiai buvo patenkinti, tai ir sunkumų nekilo“, – šypteli ji.

Čia pramogų netrūko ne tik mažylei, bet ir Živilei su Sauliumi: „O su Sauliumi tik atvykę iškart ėjome į hamamą, pirtis, mėgavomės viso kūno pilingu ir masažais. Niekur neskubėjome, mėgavomės laiku kurį galime skirti vienas kitam. Buvo gera rytais neskubant pusryčiauti, vakarais ilgai nevakarodavome, tad po vakarinio pasivaikščiojimo grįždavome į kambarį ir tiesiog žiūrėdavome televiziją, ko nepamename kada namuose turėjome tam laiko.“

Baigdama pokalbį apie atostogas, moteris džiaugėsi, kad iš jų grįžo ne tik pailsėję, bet ir įdegę: „Labai gera pabėgti trumpam nuo visko ir pailsinti ne tik kūną, bet ir mintis. Pabūti tik su savo šeima... Be pašalinių, be darbų, be skubėjimo.. Abu norėjome, kad atostogos nesibaigtų! Turkiją pasirinkome pačią paskutinę minutę. Ten šilta, užimtumas vaikams, kainos nesikandžioja ir gavome gerą pasiūlymą, kuriuo pasinaudojome. Grįžome įdegę, pailsėję ir pasiruošę kibti į darbus.“