Šarūno Jasikevičiaus ir jo žmonos Annos šeimoje – džiugus įvykis

Šios gražios šventės proga mama Anna socialiniuose tinkluose pasidalijo šventiniu įrašu.
Džiugus įvykis Jasikevičių šeimoje
Anna savo „Instagram“ paskyroje pasveikino dukrą su gimtadieniu ir pasidalijo nuotraukų galerija, kurioje užfiksuoti skirtingi jos gyvenimo etapai.
Kadruose – ir mielos vaikystės akimirkos, ir jau ūgtelėjusios merginos nuotraukos.
„Su 16-uoju gimtadieniu, mano amžinai mažoji princese!“ – prie nuotraukų parašė Anna.
Po jautriu mamos įrašu pasipylė sveikinimai.
Sekėjai linkėjo dukrai gražios šventės, laimės ir visko, kas geriausia, o kai kurie komentatoriai pastebėjo, kaip greitai bėga laikas ir kaip mergina užaugo.
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