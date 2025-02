Sandra Žutautienė su sužadėtiniu kiekvieną sekmadienį turi 1 tradiciją: rekomenduoja visiems

TV3 laidos „Atliekų kultūra“ pašnekovais tapę Sandra ir Viktoras papasakojo apie savo klientų įpročius. Laidos kūrėja Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė teiravosi poros, ar lankytojai yra linkę užsisakyti per daug maisto ir galiausiai jį palikti lėkštėse.

„Nelabai būna tokių atvejų, kai pradeda valgyti ir palieka – arba suvalgo viską, arba paprašo dėžutės išsinešimui. Pas mus padarytos tokios porcijos, kad žmonės sočiai pavalgytų, bet nebūtų perkrauta ir nereikėtų daug visko išmesti. Darome optimalų variantą“, – laidoje „Atliekų kultūra“ pasakojo V. Vaikšnoras.

O ką visgi restorano savininkai daro, jei lieka maisto atliekų? Sužadėtiniai patikino, kad jų tikrai nemeta prie bendrų šiukšlių.

„Yra specialus kibiras, kuriame rūšiuojame atliekas, o vėliau jas išveža įmonė, kuri atvažiuoja kelis kartus per mėnesį“, – atskleidė S. Žutautienės sužadėtinis.

Sužadėtiniai prabilo apie sekmadienio tradicijas

Sandros ir Viktoro valgymo įpročiai namuose yra skirtingi. Tačiau pora turi gražią sekmadienių tradiciją – pavalgyti kartu.

„Pavyzdžiui, išsikepame bulvių su kefyru, dar pasiimame iš ūkininko raugintų kopūstų. Kaimiškai taip“, – šyptelėjo V. Vaikšnoras.

O štai Sandra pridūrė, kad net ir valgydami namuose, juodu stengiasi gaminti optimalias porcijas: „Mums abiem užtenka keturių bulvių. Darome taip, kad nereikėtų išmesti. Abu po truputį įsidedame, Viktoras po pusvalandžio dar kartą pavalgo ir viskas.“

Tiesa, kaip atskleidė laidoje, Viktoras turi dar vieną netikėtą sekmadieninę tradiciją – vyras lipa į konteinerius.

„Pasirūpinu, kad viskas juose sutilptų. Sekmadienį pas mane būna tokie darbai nulipus nuo scenos – septintą vakaro, pasidėjęs kėdę, įsistumiu į konteinerius, nes niekas iš virtuvės daugiau neįlipa. Vienas žmogus bandė, bet po to reikėjo versti konteinerį, kad išliptų“, – juokėsi verslininkas.

Kalbėdama apie įpročius buityje, Sandra užsiminė, kad jos mama turi vieną itin stiprią savybę – ji yra labai taupi ir tvarkinga, kasdienybėje panaudojanti kiekvieną nuo maisto produktų likusią pakuotę.

„Aš dabar visas pakuotes, pavyzdžiui, stiklainiukus, indelius nuo ledų ar mišrainių, išplaunu ir vežu mamai. Tik duonos maišelių dar netaupau, išmetu prie plastiko, nors mama ir juos panaudoja“, – sakė S. Žutautienė.

O ko neveža mamai, Sandra ir Viktoras viską rūšiuoja. Kaip teigė moteris, nors gyvena tik dviese, šiukšlių namuose susikaupia išties daug.

„Aš mėgstu pirkti internetu, siuntos pas mane keliauja vos ne kasdien. Jos būna arba popierinėse dėžėse, arba plastikiniuose maišeliuose. Tad dėžes pasidedame ant laiptų, plastiko maišelius dedame į didelį maišą ir viską rūšiuojame“, – kalbėjo moteris.

Sandra Žutautienė atskleidė apsipirkinėjimo įpročius

Pokalbiui pasisukus apie apsipirkinėjimą internetu, Sandros buvo pasiteirauta, ar tik nebus taip, kad moteris mėgsta išlaidauti. Tačiau atlikėja ir verslininkė patikino, kad taip nėra. Anaiptol, ji perka tik nukainotas prekes.

„Neturiu kantrybės vaikščioti po parduotuves, darau tai tik tuomet, kai nuvažiuoju pas sesę į Norvegiją. Tačiau įėjusi į parduotuvę visuomet ieškau tik išpardavimų. Prie nenukainotų prekių net neinu, kad ir kokios gražios jos bebūtų. Jei nėra nuolaidos – neperku“, – tikino ji.

Be to, S. Žutautienė atskleidė, kad pastaruoju metu įprato pirkti veganišką kosmetiką, kuri būtų kuo natūralesnė, be chemikalų.

„Net pakuotės svarbu tapo, žiūriu, kad jos būtų ekologiškos. Perku šampūną, ir žiūriu, kad įpakavimas būtų ekologiškas – ant galvos įpakavimo juk nedėsiu, bet man svarbu“, – šyptelėjo Sandra.

Visą pokalbį žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.