Robbie Wiliamsas prisipažino mėginęs atimti sau gyvybę: „Maniau, kad geriausia būtų numirti“

R. Williams karjera prasidėjo dar 1990 metais, kai jis tapo vaikinų grupės „Take That“ nariu. Tačiau anksti užklupusi šlovė turėjo pasekmes – vyras prisipažino, kad pradėjęs populiarėti susidūrė su psichikos sveikatos problemomis. Be to, Robbie ėmė vartoti ne tik alkoholį, bet ir narkotikus.

„Ačiū Dievui, kad apie psichikos sveikatą kalbama kitaip. Kadaise skaičiau, kad įžymybės psichikos sveikatos problemas paverčia seksualiomis. Nėra nieko seksualaus paimti peilį ir persipjauti sau riešus, ką aš ir padariau. Turime būti atsargūs, ką ir kaip sakome“, – aptardamas „Netflix“ dokumentinį serialą apie savo karjerą kalbėjo jis.

Paprašytas patikslinti, ar jis turėjo omenyje, kad iš tikrųjų tai padarė, Robbie atsakė: „Aš kalbu apie tai, kad kartą persipjoviau sau riešus. Taip sakau dėl to, kad norėčiau kvalifikuoti, jog žmonės yra žmonės, nesvarbu, ar jie vaidina MAFS (serialas „Married At First Sight“), ar naujajame Martino Skorsezės filme. Turime būti atsargūs, kuo kaltiname kitus. Yra manančių, kad toks ir toks, norėdamas atkreipti į save dėmesį, sako, kad serga autizmu. Tai nėra gerai.“

REKLAMA

REKLAMA

Neseniai pasirodžiusiame „Netflix“ dokumentiniame seriale Robbie atskleidžia gerbėjams visą savo karjerą, rodoma filmuota medžiaga, kurioje matyti, kaip jis vyksta į reabilitacijos kliniką, vartoja narkotikus, taip pat laikotarpį, kai kiekvieną vakarą gerdavo. Vienu metu jis buvo toks prislėgtas, kad, kaip pats sako prieš kamerą, manė, jog būtų „geriausia, jei tiesiog numirtų.“

REKLAMA

Naujame interviu Robbie taip pat papasakojo, kaip sunku buvo kurti šį dokumentinį serialą ir kaip kartais jam tekdavo pristabdyti kai kuriuos kadrus, nes jie jam atrodė pernelyg skausmingi.

„Tai buvo tarsi žiūrėti avariją, kurioje pats dalyvavai, bet sulėtintai. Tai buvo tarsi labai labai lėtas ir labai labai ilgai trunkantis savo psichinės ligos išgyvenimas“, – kalbėjo jis.

Vienoje iš dokumentinio serialo dalių rodoma, kaip kenčia jo psichikos sveikata, nes žiniasklaida jį smarkiai kritikuoja. Kulminaciją pasiekia koncertas Lidse, kai Robbie ištinka panikos priepuolis, trunkantis visą pasirodymą.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai kaip tie košmarai, kai nežinai, kas vyksta, nieko neprisimeni ir esi išsigandęs. Taip buvo visą naktį“, – sakė R. Williams.

Robbie ir jo gerbėjų laimei, dabar jis yra kur kas laimingesnėje vietoje, vedęs žmoną Aydą ir turi keturis vaikus.

„Jaučiuosi laimingas turėdamas šeimą. Dabar save apibūdinčiau kaip labai laimingą eremitą“, – teigė dainininkas.