Ritos Oros suknelė kaustė žvilgsnius: pasirodė be apatinių?

Dainininkė ne tik papuošė prestižinio renginio raudonąjį kilimą, bet ir rugsėjo 3 d. atliko pasirodymą scenoje amfAR iškilmingame renginyje „Venezia 2023 presented by Mastercard" ir Raudonosios jūros tarptautiniame kino festivalyje, esančiame Venecijoje, Italijoje.

Koncertas buvo surengtas AIDS tyrimams skirto fondo „amfAR“, kuris taip pat yra viena iš pirmaujančių pasaulyje ne pelno siekiančių organizacijų, remiančių AIDS tyrimus, ŽIV prevenciją, švietimą apie gydymą ir propagandą, naudai.

32 metų dainininkė atliko keletą populiariausių savo hitų, tarp jų „I Will Never Let You Down“, „Praising You“ ir „Let You Love Me“.

Tačiau žvaigždė savo išvaizda paliko itin stiprų įspūdį, savo pasirodymui pasirinkusi baltą, geometrinės struktūros suknelę, kuri buvo drąsiai iškirpta per viduriuką ir šlaunis, o viršutinė dalis subtiliai gulė ant krūtinės.

Į ansamblį buvo įkomponuotas nuogumo įspūdį sukuriantis apdaras, užtikrinantis, kad pasirodymo metu ji netyčia neatsiskleistų publikai.

Viešnagės romantiškame mieste metu Rita ne tik dirbo, bet ir leido laiką su savo vyru, Naujosios Zelandijos kino režisieriumi Taika Waititi - pora buvo nufotografuota aistringai besibučiuojanti plaukiant laivu.

Pranešama, kad Taika ir Rita susipažino 2018 m. per vakarėlį, tačiau susitikinėti pradėjo tik 2021 m.

Galiausiai įsimylėjėliai susituokė 2022 m. rugpjūtį per intymią ceremoniją savo namuose Los Andžele apsupti artimiausių draugų.

Praėjusį mėnesį „Vogue" žurnalui Taika sakė: Ji man pasiūlė, ir aš iš karto pasakiau „taip“.

48 metų režisierius yra sukūręs virtinę sėkmingų filmų, įskaitant „Berniuką“, „Laukinių žmonių medžioklę" ir „Kiškis Jojo“, kuris buvo nominuotas šešiems „Oskarams" ir pelnė geriausio adaptuoto scenarijaus apdovanojimą.

Taika taip pat yra gavęs BAFTA ir „Grammy“ apdovanojimus, du kartus nominuotas „Primetime Emmy“ apdovanojimams.

Žurnalo „Time“ 2022 m. kasmetiniame sąraše Holivudo talentas įtrauktas į 100 įtakingiausių pasaulio žmonių sąrašą.