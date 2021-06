Rimgailė dalijasi patarimais iš virtuvės: siūlo išbandyti visiems

„Jei trumpai – tai tvarka ir organizacija virtuvėje. Juk maistui sugesti neleidžia ne tik dažnesnis apsipirkinėjimas mažais kiekiais, bet ir tikslingas produktų išdėstymas spintelėse bei šaldytuve. Kai kurias daržoves laikau net pamerkusi į vandenį – drėgmė neleidžia lapinėms daržovėms nuvysti“, – patikrintais sprendimais dalijasi desertų kūrėja, rašo pranešime spaudai.

Šaldytuve produktai turi savo vietą

Tvarka namų virtuvėje L. Rimgailei itin svarbi – maisto versle besisukanti moteris mano, kad būtent tvarka buityje prisideda prie vartojimo optimizavimo ir mažinimo. „Kai aiškiai matai, kiek ir kokių produktų dar turi, geriau susiplanuoji patiekalus ir neprisiperki to, ko dar yra arba nereikia. Be to, esu iš tų žmonių, kuriems organizuota tvarka lentynose yra komforto zona“, – sako ji.

L. Rimgailė pasakoja, kad siekdama išvengti maisto švaistymo, pirmiausiai vadovaujasi viena taisykle – maisto parduotuvėse apsipirkinėti dažniau, bet mažesniais kiekiais. Tačiau svarbiausiu dalyku, padedančiu išsaugoti įsigytas prekes šviežias, L. Rimgailei tampa jų teisingas laikymas. Ypatingą tvarką ji pasakoja palaikanti šaldytuve.

„Šaldytuve maisto produktus skirstau į skirtingas lentynas į stalčius. „Fresh“ zonoje – dažniausiai uogos, vaisiai ir žolelės. Stalčiuje – įvairios mėsytės ir sūriai. Kitame stalčiuje – daržovės. Lentynose patinka atskirai grupuoti stiklainius su įvairiomis uogienėmis, padažais, pagardais, taip pat jogurtus ir kitus pieno produktus. Pagamintą maistą, kurio liko po pietų ar vakarienės, sudedu į dėžutes arba kitus indus ir šaldytuve laikau tik uždarytus, kad neprisigertų pašalinio kvapo“, – sako L. Rimgailė.

REKLAMA

Sausiems produktams – specialūs indeliai

Organizaciją, tvarką ir švarą verslininkė palaiko ne tik šaldytuve, kur laiko greitai gendančius produktus, bet ir virtuvės spintelėse. Čia dažniausiai atsiduria įvairūs ilgo galiojimo produktai – kruopos ir makaronai, miltai, konservai. Nors daugelis jų parduodami su laikymo pakuotėmis, L. Rimgailė pataria pasirūpinti produktų laikymo sandarumu – taip maistas ilgiau išlieka šviežias ir išvengia galimų pažeidimų.

„Sausus produktus dažniausiai perpilu į užsukamus ar sandariai uždaromus indus. Miltus, riešutus ir kitus produktus, kurie perkami didesniais kiekiais, pažymiu etiketėmis arba tiesiog užrašau pavadinimą ant dangtelio. Man nepaprastai patinka, kai viskas sustatyta tvarkingai ir viską gerai matau, bet kada galiu lengvai pasiekti“, – sako L. Rimgailė.

Anot verslininkės, norint prailginti produktų šviežumą, verta prisiminti kelias svarbias taisykles: „Sausiems produktams reikia kuo sausesnės ir švaresnės terpės. Tuomet neatsiranda pelėsis ar maistinės kandys, neretai tampančios priežastimi išmesti didelį kiekį maisto produktų. Kalbant apie vaisius ir daržoves, žinau, kad kiekvienai rūšiai yra skirtingos laikymo rekomendacijos, bet bendrai patarčiau išimti juos iš maišelio, nuplauti, laikyti sausai, netgi įvyniojus į popierių arba vandenyje. Pavyzdžiui, nuskustas morkas ar nuplautus ridikėlius geriau laikyti stiklainyje su vandeniu, nes tuomet jie nevysta.“