Remigijus Viršilos automobilis apipiltas „išmatomis“: vyras kreipiasi į kaltininkus

„Sveiki visi. Turbūt daugelis matėte incidentą dėl mano automobilio. Šis video bus truputėlį ilgesnis, nes aš viską nuo A iki Z išdėstysiu. Pažiūrėkite iki galo“, – dar vakarą „TikTok“ platformoje kalbėjo R. Viršila.

Vyras kalbėjo apie jau keletą dienų socialiniuose tinkluose sklandančius vaizdo įrašus, kuriuose rodoma, kaip jo automobilis apipilamas „išmatomis“.

Įrašai buvo pastebėti verslininko Pauliaus Aršausko profilyje. Visgi, komentatoriai nesutinka, kad kibirėlyje yra išmatos ir tikina, kad jo turinys labiau primena kavos tirščius.

Remigijus Viršilos automobilis apipiltas „išmatomis“

Pats kovotojas R. Višila viešina, kad tokį išpuolį prieš jį pradėjo liūdnai pagarsėjęs „TikTok“ turinio kūrėjas Haroldas Saprykinas-Saprė.

Jo paties profilyje galima matyti įrašus, kuriuose jis rodo ir išpuoliuose matomą baltą kibirą su užrašu „Š*dai Viršilai“.

Pats R. Viršila daugiau informacijos pateikė savo socialiniuose tinkluose.

„Norėčiau padėkoti žmonėms, kurie yra tikrai adekvatūs, normalūs. Labiausiai dėkingas esu savo kaimynui, nes, visų pirma, Saprė jums labai daug melavo.

Jis kėlė nuotraukas, video, kaip apipylė mano mašiną, nors iš tikrųjų jis tą padarė jau prieš keturias dienas ir aš apie tai jau seniai žinojau, nes mano kaimynas man atsiuntė nuotrauką.

Joje matosi kavos tirščiai. Kaimynas man parašė: „Sveikas, Remyga, kažkas padarė nesąmonę – apipylė tavo mašiną“.

Kaimynas yra geras žmogus. Atsiuntė man nuotrauką, kaip mašina atrodė dienos metu ir jis man ją nuplovė. Didelis dėkui kaimynui. Smagu, kad yra tokių žmonių.

Gaunu nuo jūsų šimtus žinučių su palaikymu, kad tik proto invalidas taip elgiasi. Dabar aš plačiau ir papasakosiu apie visą šitą situaciją. Esmė yra tokia: ar Saprė tikrai atsako už savo bazarą ir ar jis tikrai yar toks vyriškas, kokiu save laiko socialinėje medijoje? , – sakė Remigijus.

Jis neslėpė, kad jau ir anksčiau yra turėjęs reikalų su Haroldu.

„Visi puikiai žinote, kokias nesąmones jis daro, nekalbant apie moterų žeminimą ir panašiai. Dabar jau ne pirmas kartas, kai jis man grasina, tačiau kažką padaro tik tada, kai manęs nėra Lietuvoje. Pirmas atvejis buvo, kai jis atvažiavo prie mano automobilio ir tiesiog nusifotografavo iš taxi. Aš tuo metu buvau užsienyje, o jis nusifotkino ir pabėgo.

Tada aštuonis mėnesius buvo visiška tyla. Prieš tai mes vienas ant kito varėme ir panašiai. Galiausiai, viskas baigėsi. Aš jį pamiršau – nei man jis įdomus, nei aš jį stebiu.

Aštuonis mėnesius buvo visiška tyla, o dabar jis pamatė, kad aš vėl išvažiavau į užsienį. Jis nebeturi kaip kontento darytis, tai galvoja, kad iš Remygos pasidarys. Jeigu jis toks vyriškas ir toks kietas, kodėl jis neatvažiuoja pas mane, kai aš esu namuose, ne nakties metu, o dienos ir nepasako: Remyga, išeik į kiemą ir išsiaiškiname kaip vyras su vyru – vienas ant vieno? Kodėl jis sugeba tik atvažiuoti naktį su kauke, drebėdamas? Absurdas“, – kalbėjo Remigijus.

Visgi nors ir daugybė komentatorių vyrą ragina kreiptis į teisėsaugą, Remigijus tikina neketinantis to daryti.

„Advokatė sakė, kad būtų labai lengva jį nubausti ir tai būtų labai aukšta baudžiamoji byla. Bet man to nereikia. Aš tiesiog pasakau tiek Aršauskui, tiek Saprei taip: jeigu jūs tokie bachūrai, aš grįžtu į Lietuvą, nes šiuo metu esu užsienyje, susitikite su manimi akis į akį, be jokių pareiškimų, be jokių ašarinių dujų, nes žinau, kad jūs kitaip nesugebate“, – teigė jis.

Jo pasakojimą galite išgirsti vaizdo įraše: