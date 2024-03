Raudonės pilies festivalis sugrįžta: skelbiami pirmieji atlikėjai

„Pernai sienas drebinome, o šiemet – skaldysime“ – būtent taip šmaikštauja organizatoriai, nors visi puikiai žino, kad storų pilies sienų dar ilgai niekas neįveiks.

Tačiau niekam nekyla abejonių, kad šiais metais festivalis bus dar geresnis – aiškėja pirmieji garsūs atlikėjai, pasirodysiantys RAUDONĖS PILIES FESTIVALYJE’24.

Organizatoriai išduoda – šiemet muzikinė paletė bus ypatingai spalvinga, rašoma pranešime spaudai.

Į Lietuvą atvyksta legendos

Pasiruoškite įkvėpti nostalgijos, nes į festivalio sceną žengs viena garsiausių, legendinė britų šokių popmuzikos grupė – Londonbeat!

2003 m. legendinė grupė persigrupavo ir išleido albumą pavadinimu „Back in the Hi-Life“, kuriame buvo iš naujo įrašyti legendiniais hitais tapę kūriniai „A Better Love“ ir „I've Been Thinking About You“, o 2019 m. išleido retrospektyvinį albumą „30 Years“, į kurį įtraukti dar du originalūs kūriniai, taip pat kelios anksčiau neišleistos dainos ir remiksai.

Londonbeat kraityje yra ne vienas puikiai žinomas hitas, prisiminkime keletą iš jų, o visus kitus išgirsime ir festivalio scenoje.

Dar truputis nostalgijos

Prie legendų jungiasi milijonus perklausų renkantys ir trankia klubine muzika garsėjantys „KOMODO“.

Komodo yra ilgiausiai klubinę muziką kurianti grupė Lenkijoje. Jie taip pat bendradarbiauja ir su pasaulinio lygio žvaigždėmis, o į Lietuvą atvyks kartu su vokalistu Thomas Sykes, kurio balsas skamba daugybėje hitais tapusių dainų.

Šie didžėjai garsėja tuo, kad klausytojus užburia ne tik naujai perkurtais senais, 9-to dešimtmečio hitais, taip pat ir jų pačių kurtais singlais, bet ir vokalistų profesionalumu: visi jų pasirodymai atliekami gyvai.

Scenoje liesis (nealkoholinis) pienių vynas

Lietuva taip pat turi kuo didžiuotis – prie užsienio legendų prisijungs ir lietuviškosios muzikos legenda – Kastytis Kerbedis! Kiekvienas jo koncertas – ypatingas. Pilyje jis žada neeilinį pasirodymą, o kol jo laukiame, metas prisiminti geriausius jo hitus:

Prie legendinių atlikėjų prisijungia ir dar vienas, nesuklysime sakydami – garsiausias Lietuvos didžėjus – Dj Jovani, kurio pristatinėti jau nebereikia, už jį kalba jo kūriniai.

Praėjusią vasarą Jovani prikėlė legendinį grupės „Karališka Erdvė“ hitą „Iš lėto leidžiasi saulė“, o visai neseniai ir Jurgos Šeduikytės „Nebijok“.

Kokius legendinius hitus didžėjus prikels šią vasarą, sužinosite RAUDONĖS PILIES FESTIVALYJE’24.

Jurbarko kraštas garsėja ne tik gražiu kraštovaizdžiu, bet ir žymiais atlikėjais. Festivalio scenoje Raudonėje pasirodys Jurbarkietis, puikiai žinomas ne tik savame krašte, bet ir visoje Lietuvoje – Deividas Bastys.

Muzikiniame projekte „Kelias į žvaigždes“ sužibėjęs atlikėjas gerbėjus naujausiais hitais džiugina iki šiol.

Garsių atlikėjų gretose – dar viena staigmena. Į festivalio sceną žengs Grupė 2 Karolis ir Donatas. Atlikėjai žada ypatingą programą, kuri nepaliks abejingų. Scenoje skambės ir geriausi, ir naujausi hitai.

Organizatoriai jau visai netrukus pateiks daugiau informacijos apie lauksiančias kitas pramogas ir atlikėjus. Iki vasaros lieka visai nedaug – sutikime ją kartu, gegužės 25-ąją, RAUDONĖS PILIES FESTIVALYJE’24!