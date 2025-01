Rastas futbolininko vos 28-erių sužadėtinės kūnas: artimųjų žodžiai drasko širdį

Policija Airijoje patvirtino, kad tai – Róisín Cryan, kurios kūnas buvo rastas Moy upėje, Ballina mieste, rašo mirror.co.uk.

28-erių moteris buvo futbolininko Conor Loftus, vietinio „Crossmolina Deel Rovers“ klubo žaidėjo, sužadėtinė. Klubas socialinėje platformoje „X“ išreiškė užuojautą: „Norime pareikšti nuoširdžią užuojautą velionės Róisín Cryan šeimai ir draugams.“

Vienas draugas prisiminė ją šiais žodžiais: „Róisín sutikau ir tai buvo geriausia mūsų gyvenimo vasara, kai gyvenome kartu San Franciske. Nuo pat pirmos akimirkos buvo aišku, kad ji turėjo ypatingą energiją – švelnią, malonią ir kupiną gyvybės. Mes visada ką nors krėtėme, kūrėme prisiminimus, kuriuos nešiosiuosi visą gyvenimą.

Róisín buvo viena švelniausių ir geriausių žmonių, kuriuos kada nors pažinojau. Esu nepaprastai dėkingas už tą nepamirštamą vasarą, praleistą su ja. Reiškiu užuojautą jos šeimai ir draugams šiuo sunkiu metu. Tegul nuostabioji Róisín ilsisi ramybėje.“

Kitas žmogus pridūrė: „Nuoširdi užuojauta Joe, Marguerite, Róisín seserims ir Cryan bei Loftus šeimoms dėl šios skaudžios netekties. Maeve ir Róisín dažnai užsukdavo į mūsų namus vaikystėje – žaisdavo su šunimi, kalbėdavosi su mano tėvais, Eamonn ir Bridie.“

@DeelRoversGAA would like to offer our deepest condolences to the family and friends of the late Róisín Cryan especially her parents Joe and Marguerite, fiancé Conor Loftus, sisters Annmarie, Clare, Ruth and Maeve, Clare's fiancé Eugene, the Cryan & Loftus families.… pic.twitter.com/BgXeVTg5qL