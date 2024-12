Ragana Lara atskleidė, kaip pamato žmogaus gyvenimo trukmę ir ar galima pakeisti likimą

Tinklalaidėje žinoma moteris pradėjo pasakojimą apie tai iš kur pas žmogų atsiranda magiškos jėgos. Paaiškėjo, kad pats žmogus tai atsineša atėjęs į gyvenimą.

„Žmogus jėgą atsineša. Šiaip sau neatsiranda. Ateina iš praeitų gyvenimų, iš kartos į kartą. Kažkas iš giminės, kažkas iš kažkur, kaip ir dieviška kibirkštis, niekas nežino iš kur ji atsiranda“, – tinklalaidėje „PIRMYN“ kalbėjo Lara Adžgauskienė.

L. Adžgauskienei magiškas jėgas perdavė senelis.

„Mano atveju tai buvo tėvo tėvas, jis buvo ekstrasensas. Žmogus, kuris ateidavo gydyti gyvuliukus, o pagydydavo žmones. Ir kaip tik man pasisekė, kad iki septintos klasės jis buvo gyvas, bendravom, tad kiek galėjo, tiek man davė“, – prisiminė ji.

Tiesa, apie žinias kurias jai perdavė ji suprato tik suaugusi.

„Tai, ką jis man perdavė suvokiau, kai pradėjau užsiiminėti magija. Kiek save atsimenu darydavau energetinius masažus savo tėvui. Jis man sakydavo: „kur prisilieti ten reikėjo“. Matydavau keistus dalykus, kurių nematė kiti žmonės, bet aš nelabai dalindavausi“, – teigė moteris.

Ragina būti atsargiems

Moteris pabrėžė, kad norint išmokti šių dalykų reikia būti itin atsargiems, kadangi patekus į anapus pasaulį gali būti sunku nuo jo pabėgti.

„Savo mokiniams sakau einam lėtai, man svarbu, kad jūs būtumėte sveiki, nes galima labai greitai atidaryti matymą, kad matytum auras, tai galima padaryti vos per 60 sekundžių. Didžioji problema yra ką tu su tuo veiksi po to. Nes tu matysi ne tik aurą, bet ir dvasias, girdėsi garsus, jausi kvapus ir tai varo iš proto jei tu nemokėsi su tuo tvarkytis, nuo to atsiriboti“, – kalbėjo pašnekovė.

Ragana nesiskundžia klientų ratu, o apie ją žmonės sužino iš įvairių šaltinių.

„Vieni ateina iš reklamos, kiti vos išgirdę balsą, kiti pasakoja, kad perskaitė apie mane. Atsiliepimai iš lūpų į lūpas“, – užsiminė Lara.

Nei amžiaus, nei lyties cenzo – nėra. Tiesa, ji pripažino, kad vyrai į šį dalyką žiūri skeptiškiau nei moterys.

„Ateina jauni arba žmonės, kurie turi kibirkštį, nori gilesnių atsakymų. Jaunos moterys, jauni vyrai, nusivylę žmonės, kai niekas nepadeda. Giliam skausme. Ateina ir labai pagyvenę. Su vyrais pirmas 15 minučių yra jaučiamas skeptiškumas“, – pasakojo šamanė.

Domina mirties data

Laidoje ji atskleidė, kad žmonės dažniausiai kreipiasi norėdami sužinoti tris dalykus – meilė, karjera ir sveikata, tačiau sulaukia ir tokių smalsuolių, kurie norėtų sužinoti savo mirties tada.

Nors ji pripažino, kad tai matyti gali, žmonėms šios informacijos nesuteikia.

„Tą datą tu matai, daugiau mažai pagal gyvenimo liniją – trumpa ar ilga. Bet jos neatskleidžiu. Kai pasakai žmogui, kiek jam liko tu galvoji, kad tai jį motyvuos ir stengsis daugiau atlikti.

Tačiau ne. Priešingai, jis pradės prisitraukinėti tą datą, galvoti, kaip ten viskas vyksta ir, žinoma, jis ją prisitrauks. O aš juk galiu klysti. Vadinasi, aš uždedu negatyvią programą, kurią pats žmogus aktyvina. Aš neturiu tam teisės“, – dėstė ji.

Savo ateities nežiūri

Turbūt ne vienam kilo mintis, kaip norėtų mokėti burti, nes gali pamatyti savo ateitį, pasilengvinti gyvenimo kelią ar pasirinkimą, tačiau ji pasakojo, kad magai savo ateities nežiūri, o likimas gali pasikeisti.

„Sau neburiu, nes ateitį aš matau ir galiu keisti. Su magais taip yra, kad mus ne taip veikia horoskopai. Kadangi tu žinai visus niuansus, tu pažiūrėsi sau geriausią modelį.

Tu pažiūrėsi sau geriausią modelį, sutraktuosi taip, kaip būtų geriausia, bet tai nebus tiesa. Negaliu sau būti visiškai besąlygiška. Ant mūsų rankų yra ne vienas sprendimo būdas. Nuo to, kaip tu pasirenki vieną sprendimą, eina kitas variantas“, – paaiškino moteris.

Visą laidą su Lara Adžgauskiene žiūrėkite čia.