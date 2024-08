UEFA Europos ir Konferencijos lygų burtai: paaiškėjo, su kokiais grandais žais lietuvių turintys klubai

Skirtingai nei ankstesniais metais, po pirmojo turo iš Čempionų lygos į Europos lygą neiškris nei viena komanda. Po grupių etapo geriausiųjų komandų aštuntukas žengs į aštuntfinalį, o likusios komandos jėgas aiškinsis papildomame etape.

Komandos buvo traukiamos įprastu fizinių kamuoliukų principu, o varžovus jiems sugeneravo speciali kompiuterinė įranga, kurią kūrė su UEFA pernai bendradarbiavimą pradėjusi kompanija „AE Live.

Europos lygos burtai

Pirmojo krepšelio komandų varžovai:

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/RCjsL46sCn — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Antrojo krepšelio komandų varžovai:

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/WGblhkICbJ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Trečiojo krepšelio komandų varžovai:

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/8FhxJuwvkp — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Ketvirtojo krepšelio komandų varžovai:

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/jL6rKGsSGT — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Konferencijų lygos burtai

Konferencijų lygoje 36 komandos yra padalintos į 6 dalis, tad turės po 6 skirtingus varžovus.

Europos lygoje lietuviai nežais. Konferencijų lygoje grumsis gynėjo Kipro Kažukovolo atstovaujamas „Astana“ klubas iš Kazachstano, kurio grupėje itin pajėgus varžovas – Anglijos „Premier“ lygoje rungtyniaujantis Londono „Chelsea“. Taip pat šioje grupėje žais APOEL, „Vitoria SC“, TSC, „Pafos“ ir „The New Saints“ klubai.

Vienintelė Baltijos šalis atstovaus Rygos RFS. Iš viso UEFA Konferencijų lygoje varžysis penki lietuviai: Edgaras Utkus („Cercle Brugge“), Justas Lasickas (Liublijanos „Olimpia“), Armandas Kučys („Celje“).

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 1 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/LNnYRXDkMW — UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 2 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/ECcxqFkShu — UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 3 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/hdbNBBCA1H — UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024