Radži „Didžiajame šou burbule“ vienai dalyvei rėžė be gailesčio: tu pasikausčiusi ant kalbos, bet nesi protinga

Tačiau trečiadienį tarp jų kilo konfliktas, kuris Go3 rodomų „Išpažinčių“ metu net dar labiau paaštrėjo.

Kaip „Išpažintyse“ tikino Vasha ir Radži, jiedu šios savaitės kūrinių temas suprato skirtingai – dėl to kilo konfliktas.

„Noriu pasakyti Radžiui, kad išmoktų bendrauti su moterimis, nes man tai visiškai nepriimtina, nes aš esu pripratusi augti kitoje aplinkoje. Šiandien manęs kažkas paklausė, kodėl aš taip susinervinau? Nes aš iš tiesų labai išgyvenau, jis mane labai įžeidė. Kažkas manęs paklausė, ar man Radži yra autoritetas? Man autoritetai yra tie žmonės, su kuriais aš augau ir iš kurių aš ėmiau pavyzdį, tai Vytautas Šapranauskas, Stasys Povilaitis. Toli gražu, man šis žmogus nėra mano autoritetas. Aš prieš jį nieko neturiu, bet palinkėčiau tau išmokti bendrauti su moterimis“, – neslėpdama sakė ji.

Radži netrukus atsikirto: „Nereikia kabint visko ant to, kad tu moteris – dabar teisės lygios. Aš tavęs atsiprašiau. Čia tavo reikalas arba priimti, arba ne. Ką tu sakai po to, man yra neįdomu.“

Vashai pabandžius jį nutraukti, Radži atšovė, kad ši turėtų patylėti, kai jis kalba, o vėliau dar pridėjo: „Tu gal pasikausčiusi ant kalbos, bet tu nesi protinga. Čia yra tavo minusas. Tavo minusas įdiegtas tavo artimų žmonių.“

Gabrielė vėliau „Išpažintyje“ bandė visą situaciją paaiškinti plačiau. „Radži įsivaizduoja, kad šiame projekte man padeda tėvai. Aš čia atėjau kaip Vasha, kaip asmuo, o ne Vasha ir jos tėvai, ir tai visi puikiai žino“, – sakė ji, tačiau Radži ir vėl ėmė su ja ginčytis.

Vėliau mergina pridėjo, kad dėl viso to, kas nutiko su Radži, jai dar ilgai skaudės širdį. Negana to, tai – ne vienintelis konfliktas, į kurią ne savo noru mergina buvo įvelta per pastarąją savaitę.

Projekto pradžioje viename kambaryje gyvenančios Mia Pilibaitytė ir Gabrielė Rutkauskienė-Vasha atrodė tarsi geriausios draugės, tačiau šią savaitę viskas pasisuko kita linkme.

Per Go3 transliuojamų „Išpažinčių“ metu abi jos išsikalbėjo.

Neseniai Mia po tiesioginės transliacijos apsiverkė ir viešai pripažino, kad apsiverkė ne dėl to, ką rašė kiti, o dėl to, kas šiuo metu vyksta „burbule“.

„Apie tai kalbėti nenoriu, kam dar aštrinti situaciją? Jaučiu ir girdžiu, kas vyksta. Gyvenu savo gyvenimą. Mes čia būsim dar gal lygiai 2 mėnesius, o po to visiems viso gero“, – sakė ji.

Žurnalistei paklausus, ar ji jaučiasi ignoruojama, Mia teigė, kad tai daro tik tam tikra dalis žmonių. „Draugais mes negalėjome patapti per vieną dieną, tai – nenormalu. Pradėjo ryškėti kai kurių žmonių savybės. Taip pat prasidėjo trintis, mes niekur negalim pasislėpti. Pasimato visi dalykai, kurių tu nepamatai per pirmas 2 dienas“, – toliau tęsė Mia.

Negana to, moteris teigė jaučianti, kad kai kurie žmonės į akis jai šypsosi, o nusisukus – apšneka. Gabrielė vėliau pridėjo, kad Mios tikrai niekas neapkalbinėjo, tačiau atlikėja buvo užtikrinta tuo, ką sako. Gabrielė kitiems projekto nariams vėliau, vykstant pertraukai tarp „Išpažinčių“, pridėjo, kad tikrai apie Mią nieko nesakė. Mergina pripažino esanti jautri ir neslėpė, kad tokia situacija skaudina.

Vis dėlto abi jos dar kartu gyvena – anot Vashos, išsikraustyti nėra poreikio. „Mes gyvename, o ar esam geriausios draugės, tai taip tikrai nėra“, – atšovė Mia.