Legendinis 77 metų muzikantas apie tai pranešė vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo savo socialiniame tinkle.

Tačiau „Queen“ gitaristas Brianas May teigė, kad, nepaisant nedidelio sveikatos sutrikimo, vis dar gali groti gitara.

Vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo „Instagram“, muzikos ikona papasakojo apie insultą ir jo padarinius plačiau.

„Esu čia, kad pirmiausia jums praneščiau keletą naujienų. Gera žinia ta, kad po pastarųjų dienų įvykių galiu groti gitara.

Sakau tai todėl, kad buvo tam tikrų abejonių, nes tas sveikatos sutrikimas įvyko maždaug prieš savaitę. Jie tai pavadino nedideliu insultu.

Staiga, netikėtai, visiškai nevaldžiau šios rankos, todėl buvo šiek tiek baisu“, – sakė „Queen“ gitaristas Brianas May.

Brianas atskleidė, kad dėl šio incidento jis laikinai negalėjo naudotis kairiąja ranka, tačiau labai jaudinanti buvo greitosios pagalbos automobilio kelionė į Frimley ligoninę Surrey mieste.

Karalienės gitaristas gyrė ten dirbančius darbuotojus, kurie suteikė jam, kaip sakė, fantastiškiausią priežiūrą.

„Tuo metu nenorėjau nieko sakyti, nes nenorėjau, kad kas nors mane suptų. Tikrai nenoriu užuojautos, prašau to nedaryti, nes tai užgriozdins mano pašto dėžutę.

Bet gera žinia ta, kad man viskas gerai ir darau tai, kas man liepta, o tai iš esmės yra nieko, esu įkalintas.

Man neleidžiama išeiti į lauką, vairuoti, lipti į lėktuvą, neleidžiama per daug padidinti širdies ritmo. Bet man viskas gerai“, – kalbėjo jis.

Ir anksčiau turėjo problemų su sveikata

Tai jau ne pirmas glamroko gitaristo išgąstis dėl sveikatos. 2020 m. jis išgyveno širdies smūgį.

Jis gydėsi dėl sodo darbų traumos plyšusį raumenį ir įstrigusį nervą, kai staiga pajuto krūtinės skausmus.

Tai įvyko Briano kultinei grupei „Queen“ pardavus savo albumų katalogą „Sony Music“ už rekordinę 1 mlrd. svarų sterlingų sumą.

Pagal šį sandorį bendrovė įsigyja visus jų studijinius įrašus su tokiais hitais kaip „Bohemian Rhapsody“, „I Want To Break Free“, „Another One Bites The Dust“ ir „Don't Stop Me Now“.

Tačiau „Queen“ sutartis neapims jų gyvų pasirodymų.

Šias teises išlaiko grupės įkūrėjai Brianas ir Rogeris Taylorai, kurie vis dar koncertuoja kaip „Queen“ su dainininku Adamu Lambertu.