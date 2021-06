Profesiniame gyvenime su vyrais konkuruojanti aktorė Valadkevičiūtė atgaivą randa darže

„Kamilė praėjusiame sezone buvo gana kontraversiška asmenybė, kuri per savo karštą būdą, labai nudegė. Tai turbūt vienas iš labiausiai nudegusių personažų seriale. Ji dukart vos neprarado gyvybės dėl savo idėjų. Na, šiame sezone ji yra visiškai pasitikinti savimi, jai niekas nebaisu, nes ji yra perėjusi ir ugnį, ir vandenį, rašoma pranešime spaudai.

Be galo džiaugiuosi ne tik dėl to, kad šiemet režisierius man skyrė daugiau scenarijaus, tačiau ir dėl to, kad tai yra moteriškas vaidmuo. Tokio pobūdžio serialuose pagrindinis veiksmas visuomet atitekdavo vyrams. O moterys dažniausiai būdavo šalia – dėl meilės. Tad džiugu, kad būtent moteriškas personažas gali imti ir pakeisti visą siužeto vingį“, – kalbėjo Eglė.

Ne tik kriminalinio serialo vingiuose, bet ir renginių režisūros srityje, kurioje irgi dominuoja vyrai, Eglė rodo puikų pavyzdį. Moteris neslepia, kad jos kasdienis tempas yra gana intensyvus, o ir emocijų per dieną tenka patirti nemenkai. Toks darbų krūvis reikalauja atitinkamo poilsio – Eglė ramybę jau ne vienerius metus randa savo puoselėjamame gėlyne.

„Aktoriaus darbas reikalauja kiek atkilti nuo žemės. Tad man darbas prie gėlių ir daržovių – terapija, leidžianti išlikti savimi. Aš kasdienybėje esu visiškai kitoks žmogus negu mano personažė. Esu rami, stengiuosi gyventi kuo švariau, sąmoningiau. Tad tas augalų auginimas man yra tarsi savotiška psichoterapija. Čia randu ramybę, harmoniją, kitaip tariant – įsižeminu“, – kalbėjo žinoma moteris.

Aistrą augalams aktorė atrado prieš dvejus metus, kai su mylimuoju nusprendė išsikraustyti į priemiestį. „Dešimtmetį gyvenau Vilniaus centre, tačiau nuo mažens žinojau, kad norėsiu atskirti savo darbą nuo gyvenimo. Gėlių auginimas jau buvo seniai apmąstytas ir suprojektuotas. Mano žinių apie augalus bagažas buvo begalinis. Ir pagaliau mes turime savo žemę, kurioje galiu kurti. Tai yra vieta, kuri man – tobula“, – pasakojo aktorė.

REKLAMA

Daržininkystė aktorei suteikia visas galimybes rūpestingai prižiūrėti savo mitybą, kuri yra tiek pat svarbi, kiek ir švari sąmonė – aktorė jau dešimtmetį užsiiminėja joga.

„Tikiu, kad ką valgai – taip ir jautiesi. Visada norėjau valgyti kuo įvairiau, nevengiu ir gurmaniškų patiekalų. Apskritai labai mėgstu gaminti maistą, tad man gera žinoti, kad vartoju savo užaugintą maistą be jokių chemikalų. Esu įsitikinusi, kad tai svarbu ne tik sveikatai, bet ir nuotaikai. Juk augalą išaugini nuo sėklos iki finalo.

Be to, jau daug metų užsiiminėju joga, nesu abejinga ir meditacijai. Žodžiu, aš esu visai kitoks žmogus nei mano personažė, pikta, bjauri Kamilė (juokiasi.). Aktoriaus specialybė yra gana

nestabili ir turbūt niekam nėra paslaptis, kad aktoriai dažnai susiduria su daug įvairių psichologinių problemų, įtampa.

Kartais atrodo, kad tavęs visur reikia – tiek filmavimuose, tiek spektakliuose. O kartais įkrenti į duobę ir lauki naujų kastingų. Tuo metu labai lengva yra pradėti nebepasitikėti savimi, imti nebejausti žemės po kojomis. Gamta, joga iš tiesų padeda palaikyti stabilią būklę: nepergyventi labai, jeigu neturi darbo, nesidžiaugti, jeigu turi viską. Padeda išlaikyti tą stabilią, harmoningą liniją“, – patikino pašnekovė.

Eglė kalba iš patirties – sudėtingo laiko būta ir jos karjeroje. „Žinoma buvo. Esu baigusi LMTA. Visi šios akademijos absolventai pasakytų tą patį: kol mokaisi ir į mėgstamą veiklą būni paniręs 14 valandų per parą, o namo grįžti tik permiegoti, atrodo, kad tavo grafikas yra visiškai užpildytas krūva spektaklių, veiklos. Na, o baigus akademiją prasideda didžioji krizė. Kai jau pats pradedi dėliotis dienotvarkę ir pamatai, kad tavo užimtumas jau visai kitoks, pradedi jaustis nebe toks reikalingas. Tada svarstai, kad galbūt ši specialybė yra pernelyg nestabili. Manau, kiekvienas aktorius Lietuvoje yra apie tai pagalvojęs“, – kalbėjo aktorė.

REKLAMA

Ji sako, kad prie tokio nestabilumo priprasti prireikia ir kelerių metų. Tad Eglė pasirinko kitą kelią ir įgijo dar vieną specialybę – renginių režisūrą. Šiuolaikinio meno prodiusere dirbanti moteris organizuoja parodas, ekspozicijas, instaliacijas, kuria šiuolaikinio meno projektus.

„Aš lygiavertiškai viena koja ten, kita – ten. Kūrybinės specialybės reikalauja betarpiško darbo. Pavyzdžiui, idėjos gali gimti ir valgant, ir ruošiantis eiti miegoti. Tad ir rėžimo aiškaus nėra. Kai turiu daugiau laisvesnio laiko, galiu atsiduoti gėlėms. Na, o kartais vis dar reikia padirbėti, kaip ir studentiškais laikais, keturiolika valandų per parą.

Kurį laiką nerimavau dėl to, kad turiu kelias specialybes ir negaliu vienai jų atsiduoti šimtu procentų. Kol viena britų menininkė man pasakė tokią frazę: yra ežys, kuris turi vieną triuką, kuriuo pasiekia savo tikslą, ir yra lapė, kuri turi daug triukų, bet savo tikslą taip pat pasiekia. Ir taip, ir taip – puiku. Tačiau kai kurie žmonės savo tikslus išties pasiekia kaip lapės. Net yra terminas „polimatas“. Tai yra žmogus, kuriam įdomu daug dalykų ir jis gali aprėpti daug veiklų. Aš save laikau polimate“, – patikino aktorė.