Prisimenate „Adamsų šeimynėlę“? Štai, kaip aktoriai atrodo dabar

Ką šios garsios šeimynėlės narius įkūniję aktoriai veikia dabar?

Anjelica Huston

Įspūdingo grožio ir paslaptingą Mirtišę Adams įkūnijo energija trykštanti aktorė Anjelica Huston, rašo people.com. Įsimintiniausia XX amžiaus pabaigos aktorė taip pat atliko apdovanojimus jai pelniusius vaidmenis filmuose „Pricių šeimos garbė“, „Raganos“, „Karališkieji Tenebaumai“ ir „Ilgai ir laimingai: Pelenės istorija“. Vienas naujausių moters vaidmenų – 2016-ųjų metų siaubo filme „The Master Cleanse“.

Christina Ricci

Tikriausiai vieną „kiečiausią“ praeito amžiaus dešimtojo dešimtmečio veikėją Trečiadienę Adams ir jos kraupų žvilgsnį pamena visi šio filmo žiūrovai. Nors daugelis vaikystėje išgarsėjusių vaikų vėliau taip ir nepasiekia sėkmės pramogų industrijoje, Christina Ricci yra išimtis. Per savo 30-ies metų karjerą ji atliko ikoniškus vaidmenis filmuose „Dabar ir visados“, „Kasparas“, „Monstras“ ir „Raitelis be galvos“. Ji taip pat atliko pagrindinė vaidmenį visų taip lauktuose „Lizzie Borden Took an Ax“ ir Lizzie Borden Chronicles“ filmuose.

Carelas Struyckenas

Nors filme kalbėti jam daug nereikėjo, olandų kilmės aktoriaus personažas Svirdulys atmintyje išliks dar ilgai. Septintajame dešimtmetyje pasirodžiusiame originaliame šio filmo variante, šio milžino vaidmenį atliko 2 m ūgio Tedas Cassidy, bet Carelas yra net 13 cm aukštesnis už anksčiau šį veikėją įkūnijusį aktorių. Jį taip pat galima išvysti ir serialuose „Žvaigždžių kelias: kita karta“, „Tvin pyksas“ ir kino filme „Istviko raganos“.

Raulis Julia

Šis iš Puerto Riko kilęs aktorius vaidino charizmatišką ir aistringą šeimos galvą Gomesą Adamsą. Deja, bet būdamas 54-erių, 1994-aisiais šis aktorius, patyręs infarktą, mirė. Nepaisant jo gerokai per trumpos karjeros, filmų industrijoje jis buvo tikrai svarbi asmenybė. Už atliktus vaidmenis jis buvo nominuotas „Auksiniams gaubliams“, „MTV kino apdovanojimams“ ir „SAGA“ apdovanojimams, o jo sėkmė paklojo pamatus kitiems Lotynų Amerikos aktoriams.

Christopheris Lloydas

Komedijų genijus Christopheris Lloydas puikiai vaidino Gordoną Kreiveną, dar kitaip žinomą kaip dėdę Pūlinį, Gomeso dingusį brolį. Gali būti, kad šį išties linksmo būdo vyruką jums teko matyti ir kituose filmuose. Nors „Atgal į ateitį“ ir jo tęsiniai yra žinomiausi šio aktoriaus filmai, per net 50 metų trunkančią aktoriaus karjerą, Christopheris taip pat atliko vaidmenis juostose „Taksi“, „Kelias į Evonlį“, „Dvidešimt dolerių“. Šis aktorius apie pensiją dar tikrai negalvoja. Pastaraisiais metais jis įgarsino keletą televizijos serialų „Simpsonai“ ir „Už sodo sienos“ veikėjų bei pasirodė televizijai skirtuose filmuose.