Prisimenate 2018-ųjų „Eurovizijos“ nugalėtoją Nettą? Nepatikėsite, kaip ji atrodo dabar

Izraelio atstovė Netta socialiniame tinkle turi armiją gerbėjų, su kuriais dalijasi kadrais iš asmeninio gyvenimo.

Kviečiame pamatyti, kaip žinoma dainininkė atrodo dabar.

Prisimenate 2018-ųjų „Eurovizijos“ nugalėtoją Nettą? Štai, kaip ji atrodo dabar (13 nuotr.) Netta Barzilai (nuotr. SCANPIX) Netta Barzilai (nuotr. SCANPIX) Netta Barzilai (nuotr. SCANPIX) +9 Netta Barzilai (nuotr. SCANPIX) Netta Barzilai (nuotr. SCANPIX) Netta Barzilai (nuotr. SCANPIX) Netta Barzilai (nuotr. Instagram) Netta Barzilai (nuotr. Instagram) Netta Barzilai (nuotr. Instagram) Netta Barzilai (nuotr. Instagram) Netta Barzilai (nuotr. Instagram) Netta Barzilai (nuotr. Instagram) Netta Barzilai (nuotr. Instagram)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Prisimenate 2018-ųjų „Eurovizijos“ nugalėtoją Nettą? Štai, kaip ji atrodo dabar

Izraelio atstovė Netta Barzilai Portugalijos sostinėje Lisabonoje pasibaigusiame 2018 metų „Eurovizijos“ dainų konkurse buvo paskelbta laimėtoja, įveikusi 25 finalistus su daina „Toy“ („Žaisliukas“), kurios tekstą įkvėpė #MeToo judėjimas.

Izraelio atstovė savo neįprasto pasirodymo metu vilkėjo margą kimono ir treliavo, kudakavo bei rodė vištą primenančius judesius: „Esu labai laiminga. Labai dėkoju.

Dėkoju, kad remiate įvairumą, – po rezultatų paskelbimo scenoje sakė Netta, vėliau dar kartą atlikusi savo dainą. – Žmonės renkasi tai, kas yra kitaip, kas yra atgaiva.“

Prisimenate 2018-ųjų „Eurovizijos“ nugalėtoją Nettą?

Tiesa, jos gyvenime ne viskas klostėsi taip sėkmingai. Dainininkė Netta atskleidė, su kokia liga gimė, todėl nusprendė smarkiai sulieknėti.

N. Barzilai atskleidė, kad serga liga, vadinama įgimta antinksčių hiperplazija, kuri yra paveldimas sutrikimas.

Dainininkė kiek anksčiau debiutavo Izraelio laidos „Šokiai su žvaigždėmis“ versijoje, skelbė ynetnews.com.

Netrukus po laidos ji papasakojo apie savo svorio metimo procesą, kuriame pasidalijo, kad gydytojai ją įspėjo, jog jei ji nenumes svorio, gali susidurti su vaisingumo problemomis, taip pat buvo nustatyti kraujo lipidų sutrikimai ir kepenų funkcijos sutrikimai.

Be to, N. Barzilai papasakojo apie kovą su nutukimu. Būdama 18 metų, jai buvo atlikta skrandžio mažinimo operacija. Nepaisant to, gydytojai praėjusiais metais liepė laikytis dietos, dėl kurios gerokai numetė svorio.