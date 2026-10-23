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Princui Harry prabilus apie norą susitaikyti – spjūvis iš brolio Williamo

2026-10-23 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 15:25
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Princų Williamo ir Harry santykiai ir toliau išlieka įtempti. Nors Sasekso hercogas neseniai viešai prabilo apie norą susitaikyti su šeima, šaltinis, artimas Velso princui, atskleidė, kad būsimasis karalius mąsto kitaip. 

Princas Williamas ir princas Harry Nenaudoti senas

Princų Williamo ir Harry santykiai ir toliau išlieka įtempti. Nors Sasekso hercogas neseniai viešai prabilo apie norą susitaikyti su šeima, šaltinis, artimas Velso princui, atskleidė, kad būsimasis karalius mąsto kitaip. 

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Nauji komentarai pasirodė po Harry interviu žurnalui „GQ“, kuriame jis kalbėjo apie šeimos santykius, praeities nuoskaudas ir norą susitaikyti su broliu bei tėvu. 

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Princas Williamas – griežtas

Kaip „Daily Mirror“ teigė Williamui artimas šaltinis, princas vis dar jaučia didelį skausmą dėl viešų brolio pasisakymų apie jį ir kitus karališkosios šeimos narius.

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„Šiuo metu princas Williamas net neįsivaizduoja, kad galėtų atkurti santykius su broliu. Jis tebėra labai įskaudintas dėl daugybės dalykų, kuriuos Sasekso hercogas viešai pasakė apie jį ir kitus šeimos narius“, – teigė šaltinis.

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Jis taip pat pabrėžė, kad šiuo metu karališkosios šeimos dėmesys sutelktas į oficialias pareigas ir artėjančias keliones, o ne į atsakymus į kiekvieną Harry interviu.

Neseniai duotame interviu Harry buvo paklaustas, ar jam skaudu dėl nutrūkusių santykių su šeima.

„Taip, žinoma“, – atsakė jis ir pridūrė, kad konfliktai tarp brolių bei nutrūkę tėvų ir vaikų santykiai yra daugeliui žmonių pažįstama patirtis.

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Harry teigė nuolat sulaukiantis klausimų apie savo šeimos padėtį ir svarstantis, ar atviras kalbėjimas apie asmenines problemas galėtų padėti ir kitiems žmonėms.

Kalbėdamas apie galimybę atkurti ryšį su artimaisiais, jis neslėpė savo pozicijos.

„Kai kurie žmonės nenori, kad tai pavyktų. Aš noriu, kad pavyktų. Atsižvelgiant į visa kita, kas vyksta pasaulyje, svarbiausia yra susitaikyti – tai ir yra esmė. Randai lieka visam laikui“, – sakė princas.

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Jis taip pat kalbėjo apie būtinybę paleisti praeities nuoskaudas ir nebeleisti joms kasdien veikti gyvenimo.

Harry atstovas anksčiau patikslino, kad princo žodžiai apie žmones, nenorinčius susitaikymo, nebuvo skirti nei Williamui, nei karaliui. 

Broliai jau kelerius metus nebendrauja kaip anksčiau

Williamą ir Harry sieja ilgus metus trukę nesutarimai, kurie dar labiau išryškėjo po jaunesniojo princo pasitraukimo iš aktyvių karališkųjų pareigų, autobiografijos „Atsarginis“ ir viešų interviu.

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