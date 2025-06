Princo Williamo gyvenime – naujas vingis

Princas remia iniciatyvą, skirtą suderinti gamtos apsaugą su žemės ūkiu, atkuriant tradicinį vasaros ganymą galvijams, avims ir poniams. Taip pat numatyta įvesti poilsio laikotarpius, kad žemė galėtų atsistatyti ir sustiprėtų biologinė įvairovė. Projektas įgyvendinamas kartu su Centrinio Dartmooro kraštovaizdžio atkūrimo (CDLR) iniciatyva, o Kornvalio kunigaikštystė, kuri priklauso princui, valdo apie 28 % Dartmooro teritorijos, rašo mirror.co.uk.

„Manau, kad visi sutinkame – reikia pokyčių“, – teigia Kornvalio hercogystės kaimo direktorius Matthew Morris. Anot jo, Dartmooras šimtmečius buvo svarbi ganyklų teritorija, tačiau dėl klimato kaitos būtina imtis veiksmų.

Dartmooras laikomas ne tik nacionaliniu parku, bet ir karališkuoju simboliu, siejamu su britų monarchija. Tačiau net ir šios saugomos teritorijos patiria spaudimą – didžiausi šalyje specialios mokslinės svarbos pelkynai čia yra prastos būklės, o retieji paukščiai, tokie kaip auksinė žuvėdra, raudonasis tetervinas ir žieduotoji strazdė, beveik išnyko.

Princas Williamas, kalbėdamas apie projektą, pabrėžė:

„Kaip ir tūkstančiai jaunų žmonių, kasmet dalyvaujančių „Ten Tors Challenge“ žygyje, prieš bet kokią kelionę reikia žinoti savo tikslą. Dartmooro vizija nurodo tą tikslą. Ji parodo, kas įmanoma, ir kaip to pasiekti. Tai drąsi ir ambicinga vizija, kurią, tikiuosi, įgyvendinsime drauge – tiek dabartinėms, tiek būsimoms kartoms.“

Klimato prognozės rodo, kad pakilus temperatūrai 2 °C, Dartmooro durpynai gali tapti netinkami egzistuoti. Tai lemtų ekosistemų nykimą, dirvožemio eroziją ir padidėjusį anglies dioksido išsiskyrimą. Todėl vienas pagrindinių projekto tikslų – durpynų atkūrimas.

Be to, dokumente „Landscape Vision for Dartmoor“ (liet. Dartmooro kraštovaizdžio vizija) aprašoma, kaip bus saugomos upės, atkuriami miškingi slėniai ir diegiamos natūralaus potvynių valdymo priemonės. Taip pat numatyta spręsti būsto prieinamumo problemas tiems, kurie dirba su kraštovaizdžio tvarkymu ar išeina į pensiją.

Princas Williamas ir projektą palaikantys daugiau nei 40 ūkininkų ir žemės savininkų siekia suderinti tradicijas su naujais iššūkiais. Įrašai rodo, kad dar nuo 1337 m. į Dartmooro viršūnes kasmet būdavo varoma daugiau nei 10 000 galvijų iš aplinkinių Devono parapijų – šią ganymo tradiciją dabar siekiama pritaikyti prie šiuolaikinių aplinkosaugos ir klimato reikalavimų.