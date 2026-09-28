Princo Williamo elgesys neliko nepastebėtas: štai ką įžvelgė kūno kalbos ekspertė

Ekspertės dėmesį patraukė princo rankų judesiai. Pasak jos, Williamo rankos buvo beveik sugniaužtos į kumščius – tai, jos vertinimu, galėjo išduoti įtampą.
Vis dėlto tai tėra kūno kalbos interpretacija, o ne paties princo patvirtinimas, kad jis jautėsi sunerimęs ar įsitempęs.
Tuo metu princesė Kate, pasak Judi James, atrodė atsipalaidavusi ir spinduliuojanti. Ekspertė atkreipė dėmesį ir į jos bendravimą su Holivudo aktoriumi Tomu Cruise'u. Šis ištiesė princesei ranką ir padėjo jai nulipti laiptais į kino teatrą.
Dėmesio centre – didžiulis skandalas
Williamas ir Kate viešumoje pasirodė tą pačią dieną, kai Charlesas Spenceris išleido memuarus „Swan Song: Diana, My Sister“ („Gulbės giesmė: mano sesuo Diana“). Knygoje pateikiama teiginių apie karalių Karolį III ir jo santykius su princese Diana.
„Express“ publikacijoje taip pat cituojamas komentatorius Markas Dolanas, kuris teigė, kad Williamas esą įniršęs dėl memuaruose pateikiamos informacijos, tačiau palaiko savo tėvą.
vISGI pats Williamas viešai nėra patvirtinęs tokio vertinimo.
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