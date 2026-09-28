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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Princo Williamo elgesys neliko nepastebėtas: štai ką įžvelgė kūno kalbos ekspertė

2026-09-28 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 15:55
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Velso princas Williamas ir princesė Kate antradienio vakarą pasirodė Londone vykusioje filmo „Digger“ premjeroje. Nors pora ant raudonojo kilimo šypsojosi ir bendravo su susirinkusiais svečiais, vieną Williamo detalę pastebėjo kūno kalbos ekspertė Judi James.

Princas Williamas, Kate Middleton SCANPIX
GALERIJA (5)

Velso princas Williamas ir princesė Kate antradienio vakarą pasirodė Londone vykusioje filmo „Digger“ premjeroje. Nors pora ant raudonojo kilimo šypsojosi ir bendravo su susirinkusiais svečiais, vieną Williamo detalę pastebėjo kūno kalbos ekspertė Judi James.

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Ekspertės dėmesį patraukė princo rankų judesiai. Pasak jos, Williamo rankos buvo beveik sugniaužtos į kumščius – tai, jos vertinimu, galėjo išduoti įtampą.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton ir princas Williamas filmo premjeroje

Vis dėlto tai tėra kūno kalbos interpretacija, o ne paties princo patvirtinimas, kad jis jautėsi sunerimęs ar įsitempęs.

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Tuo metu princesė Kate, pasak Judi James, atrodė atsipalaidavusi ir spinduliuojanti. Ekspertė atkreipė dėmesį ir į jos bendravimą su Holivudo aktoriumi Tomu Cruise'u. Šis ištiesė princesei ranką ir padėjo jai nulipti laiptais į kino teatrą.

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Dėmesio centre – didžiulis skandalas

Williamas ir Kate viešumoje pasirodė tą pačią dieną, kai Charlesas Spenceris išleido memuarus „Swan Song: Diana, My Sister“ („Gulbės giesmė: mano sesuo Diana“). Knygoje pateikiama teiginių apie karalių Karolį III ir jo santykius su princese Diana.

„Express“ publikacijoje taip pat cituojamas komentatorius Markas Dolanas, kuris teigė, kad Williamas esą įniršęs dėl memuaruose pateikiamos informacijos, tačiau palaiko savo tėvą.

vISGI pats Williamas viešai nėra patvirtinęs tokio vertinimo. 

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