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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kate Middleton – pribloškė: štai kaip apsirengusi pasirodė viešumoje

2026-09-23 20:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 20:07
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Velso princas Williamas ir princesė Kate Middleton antradienio vakarą pasirodė ypatingame renginyje Londone. Karališkoji pora dalyvavo naujo filmo „Digger“ pasaulinėje premjeroje, kur jų laukė ir senas pažįstamas – Holivudo žvaigždė Tomas Cruise’as.

Kate Middleton (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (5)

Velso princas Williamas ir princesė Kate Middleton antradienio vakarą pasirodė ypatingame renginyje Londone. Karališkoji pora dalyvavo naujo filmo „Digger“ pasaulinėje premjeroje, kur jų laukė ir senas pažįstamas – Holivudo žvaigždė Tomas Cruise’as.

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Rugsėjo 22-ąją Londono Lesterio aikštėje vykusi premjera tapo retu karališkosios poros pasirodymu ant raudonojo kilimo. Williamas ir Kate šypsojosi fotografams, bendravo su renginio svečiais ir susitiko su filmo aktoriais bei kūrybine komanda.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton ir princas Williamas filmo premjeroje

Kate Middleton nustebino

Ypatingo dėmesio sulaukė ir visus pribloškęs princesės įvaizdis. Kate pasirinko sodrios slyvų spalvos, dizainerės Jenny Packham suknelę su gilia iškirpte, rašo PEOPLE.

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Šis vakaras buvo savotiškas karališkosios poros ir T. Cruise’o susitikimas. Paskutinį kartą visi trys kartu ant raudonojo kilimo pasirodė 2022-ųjų gegužę, kai Londone vyko filmo „Top Gun: Maverick“ premjera. Tuomet Williamas ir Kate taip pat bendravo su Holivudo aktoriumi bei kitais filmo kūrėjais.

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Antradienio renginyje princas Williamas ir princesė Kate buvo sutikti „Film and TV Charity“ atstovų. Jie dalyvavo 73-iojoje Karališkojoje filmų premjeroje, kuri organizuojama siekiant paremti Jungtinės Karalystės kino ir televizijos labdaros organizaciją.

Prieš vakarinį renginį Williamas apsilankė nepriklausomame bendruomenės kino teatre „ActOne“, esančiame vakarų Londone. Ten jis susitiko su jaunaisiais filmų kūrėjais ir vietos bendruomenės atstovais, aptarė nepriklausomų kino teatrų veiklą bei kūrėjų palaikymą. Princas netgi pats stojo prie užkandžių prekystalio ir žiūrovams dalijo spragėsius.

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T. Cruise’as naujajame Alejandro G. Iñárritu filme „Digger“ įkūnija „galingiausią žmogų pasaulyje“. Kaip skelbia „Variety“, juosta apibūdinama kaip „katastrofiškų proporcijų komedija“.

Filmo siužetas kol kas laikomas paslaptyje. Jame taip pat vaidina Sandra Hüller, Johnas Goodmanas, Michaelas Stuhlbargas, Jesse Plemonsas, Sophie Wilde, Rizas Ahmedas ir Emma D’Arcy.

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Karališkosios šeimos ir kino pasaulio ryšiai siekia ne vieną dešimtmetį. T. Cruise’as dar 1992-aisiais kartu su tuometine žmona Nicole Kidman susitiko su princese Diana filmo „Far and Away“ premjeroje. Vėliau jie taip pat dalyvavo princesės laidotuvėse 1997 metais.

O Williamą ir T. Cruise’ą sieja ir bendra aistra aviacijai. 2022-aisiais aktorius, kalbėdamas apie princą, yra sakęs: „Mes turime daug bendro. Abu mylime Angliją, abu esame aviatoriai, abu mėgstame skraidyti.“

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