Princesė Kate Middleton savo poelgiu nustebino gerbėjus

43 metų Velso princesė ketvirtadienio rytą atvyko į „Tŷ Hafan“ vaikų ligoninę, vos kelioms dienoms praėjus po to, kai kartu su vyru dalyvavo Holokausto aukų atminimo dienos minėjime.

Jos vizitas sutampa su Kensingtono rūmų pranešimu, kad nuo šiandien Kate tapo pirmojo vaikų hospiso Velse – „Tŷ Hafan“ – globėja, rašo express.co.uk.

Ji seka karaliaus, kuris globojo hospisą nuo 2001 m. ir mirusios princesės Dianos, kuri šią veiklą vykdė nuo 1995 m. iki savo mirties po dvejų metų, pėdomis.

Hospisas „Tŷ Hafan“, kuris išvertus iš velsiečių kalbos reiškia „prieglobsčio namai“, teikia nemokamą priežiūrą ir paramą vaikams, sergantiems gyvenimą trumpinančiomis ligomis, bei jų šeimoms – tiek hospise, tiek namuose ir bendruomenėse visame Velse.

Ši įstaiga teikia gyvybiškai svarbią pagalbą viso vaiko gyvenimo metu, taip pat ir jo gyvenimo pabaigoje bei netekus artimojo.

Lankydamasi hospise, įsikūrusiame Sullyje, netoli Kardifo, Kate bendraus su globojamais vaikais ir jų šeimomis.

Ji taip pat dalyvaus užsiėmimuose „Stay and Play“, kurių metu vaikai kartu su slauga užsiims prasmingais žaidimais ir veiklomis. Be to, princesė kalbėsis su šeimomis, kurios neteko artimųjų ir kurias remia „Tŷ Hafan“.

Vaikų ir jų šeimų gerovė visada buvo artima princesės širdžiai. Jos pirmasis mecenatas buvo Rytų Anglijos vaikų hospisas (EACH), su kuriuo ji iki šiol palaiko glaudžius ryšius.

Kate tikisi užmegzti panašius santykius ir su „Tŷ Hafan“, jo globojamais vaikais bei jų šeimomis Velse.

„Tŷ Hafan“ generalinis direktorius Irfonas Reesas teigė:

„Mums didelė garbė, kad Jos Karališkoji Didenybė Velso princesė tapo „Tŷ Hafan“ globėja. Buvo be galo malonu šiandien pirmą kartą pasveikinti ją mūsų hospise.

Būdama mūsų globėja, Jos Karališkoji Didenybė taps įkvėpimu vaikams, sergantiems gyvenimą trumpinančiomis ligomis, jų šeimoms, mūsų atsidavusiems darbuotojams ir savanoriams bei visiems, kurie mus dosniai remia.

Nė vienas tėvas ar motina niekada neįsivaizduoja, kad jų vaiko gyvenimas bus trumpas. Deja, su tokia realybe susiduria tūkstančiai šeimų Velse. Mes negalime užkirsti tam kelio, tačiau galime užtikrinti, kad niekas neliktų vienas per savo vaiko trumpą gyvenimą.“