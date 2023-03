Princas Harry kaltina karališkąją šeimą slėpus nuo jo įsilaužimą į telefonus

Sasekso kunigaikštis tai pareiškė kartu su kitomis garsenybėmis pateikdamas dokumentus teismui, nagrinėjančiam jų ieškinį dėl privatumo pažeidimo laikraščio „Daily Mail“ leidėjai „Associated Newspapers“ (ANL).

Grupės, kuriai priklauso ir popmuzikos superžvaigždė Eltonas Johnas, advokatai teigia, kad ANL užsakė įsilaužimą ir patekimą į privačią nuosavybę, neteisėtai perėmė balso pašto žinutes ir gavo medicininius įrašus.

Pasak jų advokato Davido Sherborne'o, įtariami pažeidimai padaryti 1993–2011 metais, tačiau kai kurie iš jų tęsėsi iki pat 2018-ųjų.

Šiek tiek redaguotame pareiškime Harry teigė tik 2018-aisiais sužinojęs, kad gali kelti ieškinį, iš dalies dėl karališkosios šeimos, kurią jis vadina „Institucija“, veiksmų. „Institucija neabejotinai ilgą laiką slėpė nuo manęs informaciją apie... įsilaužimus į telefonus, – sakė jis. – Tai paaiškėjo tik pastaraisiais metais.“

„Institucija aiškiai nurodė, kad mums nereikia nieko žinoti apie įsilaužimus į telefonus, ir man buvo paaiškinta, kad karališkoji šeima nesėdės liudytojų suole, nes tai galėtų atverti Pandoros skrynią“, – teigė princas.

Kalifornijoje gyvenantis princas šią savaitę netikėtai kartu su E. Johnu ir kitais susijusiais asmenimis pasirodė Londono aukštesniajame teisme pirmąsias dvi iš keturių posėdžių dienų.

„Burbulas sprogo“ ANL šiuos kaltinimus pavadino „absurdišku šmeižtu“ ir „iš anksto suplanuotu bei organizuotu bandymu įvelti „Daily Mail“ leidinius į skandalą“. Leidėja bando nutraukti teisines pretenzijas teigdama, kad kaltinimai yra „pasenę ir nepagrįsti jokiais patikimais įrodymais“, todėl neturėtų būti nagrinėjami teisme. ANL atstovas spaudai teigė, kad Harry „nuolat bylinėjasi su „Daily Mail“ laikraščiais, kuriais, atrodo, yra apsėstas“.

2006 metais Didžiojoje Britanijoje kilo įsilaužimų į telefonus skandalas, kai paaiškėjo, kad laikraščio „News of the World“ žurnalistai įsilaužė į karališkųjų asmenų, įžymybių ir žmogžudysčių aukų balso pašto dėžutes. Dėl to buvo uždarytas šis masiškai pardavinėtas sekmadieninis bulvarinis laikraštis, pradėtas milžiniškas policijos tyrimas, teisėjo vadovaujamas tyrimas ir iškelta baudžiamųjų bylų, ne vienus metus kausčiusių Didžiosios Britanijos dėmesį. Harry, karaliaus Karolio III jaunesniojo sūnaus, santykiai su žiniasklaida jau ilgą laiką yra sudėtingi.

Savo pareiškime jis teigė, kad išvykimas iš JK buvo lemiamas veiksnys iškeliant bylą.

„Neperdėsiu sakydamas, kad burbulas sprogo, kalbant apie tai, ką žinojau 2020-aisiais, kai išvykau iš Jungtinės Karalystės“, – tvirtino princas.

Pasak jo, jis pateikė ieškinį, nes myli savo šalį ir yra labai susirūpinęs dėl leidėjų „nekontroliuojamos galios, įtakos ir nusikalstamumo“. „Didžiosios Britanijos visuomenė nusipelno žinoti visą šio slėpimo mastą, todėl manau, kad mano pareiga tai atskleisti“, – pridūrė jis. Bakingamo rūmai atsisakė pateikti komentarą.