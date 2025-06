Prieš Justino Timberlake koncertą Kaune – svarbi žinia

„Žvelgiant iš technologinės perspektyvos, tokie renginiai – tikras išbandymas mobiliojo ryšio operatoriams. Kai nedidelėje teritorijoje susirenka itin daug žmonių, standartiniai sprendimai dažnai nebeveikia. Todėl Dariaus ir Girėno stadione specialiai įrengėme devynias mikro bazines stotis, jas pritaikydami konkrečiam stadiono sektoriui. Kiekviena antena veikia kaip atskira bazinė stotis, o visas tinklas sujungtas, kad aptarnautų didelį lankytojų srautą ir užtikrintų kokybišką ryšį“, – pabrėžia R. Mikalauskas.

Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (16 nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) +12 Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Justinas Timberlake užfiksuotas Lietuvoje

Anot jo, žmonės galės be trikdžių skambinti, naudotis mobiliuoju internetu ir kelti turinį į socialinius tinklus. Vis dėlto tokių renginių metu nereikėtų tikėtis aukštos kokybės nuolatinių ir tiesioginių vaizdo transliacijų – joms reikia daug tinklo išteklių, rašoma pranešime spaudai.

„Kai vienoje vietoje susitelkia tūkstančiai žmonių, visi turimi tinklo ištekliai dalijami tolygiai – po truputį visiems naudotojams. Tačiau svarbu žinoti, kad ir esant tinklo pikui, pagalbos skambučiai (112) visada turi absoliutų prioritetą, jie eina pirmiausia. Po jų seka standartiniai balsiniai skambučiai per mobiliojo operatoriaus tinklą (VoLTE), o galiausiai – visos duomenų paslaugos. Skambučiai per „WhatsApp“ ar „Messenger“ nėra lygiaverčiai. Jie laikomi tiesiog duomenų srautu ir jiems prioritetas mažesnis, todėl kai skambutis labai svarbus, geriau jį atlikti per operatoriaus tinklą“, – teigia R. Mikalauskas.

Keičiasi atlikėjai, bet ne žmonių įpročiai

Nepriklausomai nuo to, kas lipa ant didžiosios scenos, žmonių elgesys koncertuose išlieka panašus. Iki pagrindinio pasirodymo dauguma žmonių naršo internete, žiūri vaizdo įrašus, siunčia ir gauna įvairią informaciją. Techniniu požiūriu tai reiškia daug duomenų parsisiuntimo (angl. downlink). Šis etapas būna lyg tyla prieš audrą, kol tinklo naudotojai laukia veiksmo.

„Kai scenoje pasirodo pagrindinis atlikėjas, visa situacija apsiverčia aukštyn kojom. Tuomet duomenys nebeparsisiunčiami, o siunčiami į išorę. Žmonės aktyviai dalijasi savo patirtimi socialiniuose tinkluose, kelia nuotraukas, vaizdo įrašus, reakcijas. Šis srautas yra labai intensyvus ir reikalauja didelio tinklo pajėgumo. Tokie įpročiai jau buvo matomi per Jessicos Shy koncertą, kai tinklo apkrova gerokai padidėjo būtent tada, kai į sceną žengė ji“, – paaiškina „Telia“ Radijo tinklo vadovas.

Nors tinklo saugumo požiūriu tokie renginiai paprastai nesukelia didesnių iššūkių, verta savo duomenų saugumu rūpintis ir patiems. Operatoriaus infrastruktūra išlieka tokia pat saugi kaip ir bet kurią kitą dieną. Anot R. Mikalausko, didžiausia grėsmė dažniausiai kyla ne iš tinklo, o iš vartotojų elgesio.

„Žmonių miniose padidėja rizika netekti telefono dėl vagystės ar paprasčiausiai jį pamesti. Be to, daug vartotojų nesąmoningai jungiasi prie nesaugių „Wi-Fi“ tinklų ar atidaro kenkėjiškas nuorodas, taip rizikuodami savo asmeniniais duomenimis. Juk tikras saugumas prasideda nuo mūsų pačių sprendimų. Todėl saugokite save ir savo įrenginius, mėgaukitės koncertu be rūpesčių – o mes jau rūpinamės, kad tinklas veiktų sklandžiai ir saugiai“, – sako R. Mikalauskas.