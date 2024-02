Pats Lauros gyvenimas ne ką mažiau primena serialą, o kai kurios jo dalys, kaip sako pati ji, galėtų tapti ir visu kino filmu. Apie vingiuotą savo kelią, skaudžius nuklydimus ir praeitį žydruosiuose ekranuose L. Karvelytė sutiko papasakoti naujienų portalui tv3.lt.

Po užklupusios šlovės – laimės paieškos svetur

Prieš 16 metų palikusi darbą tuo metu neabejotinai populiariausiame televizijos seriale „Nekviesta meilė“, 21-erių mergina susikrovė lagaminą su būtiniausiais daiktais ir išvyko laimės ieškoti į Graikiją. Šiandien L. Karvelytei – jau 36-eri, o savo istoriją ji ir toliau kuria svetur.

Tiesa, Graikija buvo tapusi tik trumpa stotele, po kurios sekė nuotykiai Italijoje, Anglijoje, Amerikoje ir net Indijoje. Išmaišiusi ne vieną pasaulio kampelį, užsienyje baigusi studijas, išbandžiusi stiuardesės darbą privačių lėktuvų kompanijoje, šiandien Laura gyvenimą kuria tarp dviejų kraštų – Liuksemburgo ir Vokietijos.

Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo buvusi televizijos žvaigždė, dabar ji išgyvena užimtą, tačiau itin džiaugsmingą laikotarpį – vasaros pabaigoje moteris įsikėlė į savo pirmąjį nuosavą būstą. Ne vienoje šalyje gyvenusi Laura galiausiai nutarė išsvajotus namus susikurti Vokietijoje.

„Tai buvo didelis žingsnis, tačiau labai lauktas ir norėtas. Taip gera turėti namus, kuriuose gali kurti savo tvirtovę ir jaustis tikra šeimininke. Man tai suteikia labai daug džiaugsmo. Nors dabar gyvenu Vokietijoje, dirbu Liuksemburge, todėl kelyje praleidžiu daug laiko. Tai vargina, bet, kaip sakoma, viskas turi savo kainą“, – kalbėjo L. Karvelytė.

Prieš įsigydama namus Vokietijoje, Laura ne vienerius metus praleido Liuksemburge. Iš pradžių moteris čia dirbo stiuardese, o vėliau atrado save jogoje. Šio meno instruktore Europos nykštuku vadinamoje šalyje L. Karvelytė dirba iki šiol.

„Galiausiai nusprendžiau apsigyventi Vokietijoje, nes pragyventi čia nėra taip brangu, o ir Liuksemburgas visai šalia. Gyvenu kaimuke, kuris yra prie pat Mozelio upės, aplinkui – vynuogynai, kalvos ir miškai. Tikra svajonė.

Esu gamtos žmogus, todėl mane visada galima sutikti ten, kur ramu ir jauku. Labai myliu ir Bavarijos regioną, laisvalaikiu dažnai vykstu į žygius, o netoliese esanti Austrija leido man atrasti kalnus“, – pasidžiaugė ji.

Išgyveno pragarą žemėje

Nors šiandien Laura apie savo kasdienybę kalba kaip apie išsipildžiusią svajonę, kelyje iki jos teko įbristi į ne vieną duobę. Moteris atskleidė, kad atradus jogą vienu metu gyvenimas ją pametėjo neteisinga kryptimi.

„Visada tikėjau Dievu, tačiau pradėjusi užsiiminėti joga pasukau ne tuo keliu. Man teko paragauti Naujojo amžiaus praktikų, pabuvoti pas šamanus, dėl ko vėliau sumokėjau labai didelę kainą. Mes dabar visi norime jaustis labai nubudusias, visiškais savo gyvenimo šeimininkais ir manifestuoti iš visatos aukso luitus.

Bet realybė yra tokia, jog apsišaukėlių „mokytojų“ pilni kampai. Jie veda žmones iš kelio ir siekia asmeninės naudos bei ego pasitenkinimo. Dėl to išgyvenau tikrą pragarą žemėje, jau atrodė, kad niekas man nebepadės. Tačiau Dievas ištiesė pagalbos ranką ir tiesiogine to žodžio prasme sugrąžino į gyvenimą“, – išgyvenimais dalijosi L. Karvelytė.

Tikėjimas – svarbi kasdienybės dalis

Sunkiausiu gyvenimo momentu išgelbėjęs tikėjimas tapo atspirties tašku ir naujai veiklai – jau kurį laiką Laura šia tema kuria tinklalaidę.

„Tai daryti norėjau jau seniai. Jutau tam pašaukimą ir troškau savaip atlikti tarnystę Dievui, kuriam esu skolinga už viską, ką turiu ir apskritai, kokia esu. Mes turime gyvenimo knygą – Bibliją, kurioje sudėta visa išmintis ir visi žymekliai, kaip gyventi laimingą gyvenimą.

Deja, ši Šventa knyga yra labai nuvertinta, be to, ne visada lengva ją skaityti ir suprasti. Dėl to sukūriau tinklalaidę, kad žmonės galėtų išgirsti tą šventą gyvybę teikiantį žodį be jokių pastangų. Užtenka atsidaryti „Spotify“ ir pasirinkti epizodą. Ten taip pat mėgstu pasidalinti ir savo mintimis bei išgyvenimais“, – pasakojo Laura.

Pomėgiams sunku atrasti laiko

O kaipgi L. Karvelytės talentai – aktorystė ir dainavimas – dėl kurių ji buvo žinoma Lietuvoje? Moters tikinimu, nors vienas iš jų liko praeityje, kitas visais gyvenimo etapais buvo šalia.

„Dainavau visose šalyse, kuriose teko gyventi. Liuksemburge turėjau keletą duetų ir dainavau grupėje, taip pat ir Italijoje bei Graikijoje. Tik Vokietijoje su muzika dar nieko nenuveikiau, labai pritrūksta laiko, ypač kai gyvenu viena ir pačiai tenka išsilaikyti.

Tačiau ateityje norėčiau įrašyti savo albumą, turiu parašiusi daug dainų. O su aktoryste daugiau taip nieko ir nenuveikiau, nors tą etapą prisimenu su didele šypsena ir nostalgija“, – tikino pašnekovė.

Su serialo „mamyte“ bendrauja iki šiol

Laurai užsiminus apie „tą etapą“, iškart norisi klausti – tai kodėl gi sėkmingai pradėjus aktorės karjerą Lietuvoje, taip staiga viską metė? Kaip sako pati moteris, dėl savo sprendimų ji dažnai lieka nesuprasta, tačiau visada daro tai, ką jaučia širdimi.

„Negaliu sakyti, kad viską mečiau supratusi, jog tai – ne man. Tiesiog reikėjo pokyčių, norėjau augti kaip žmogus, troškau tobulėti ir studijuoti. Nuo mažens žinojau, kad Lietuva nėra ta šalis, kurioje norėčiau gyventi. Tad atsiradus galimybei ja pasinaudojau.

Visada žinojau, kad noriu gyventi autentišką gyvenimą pagal save, o ne visuomenės normas. Pažvelgus atgal atrodo, kad jau nugyvenau kokius 5 gyvenimus, o man dar tik 36-eri. Daug visko patyriau ir išgyvenau“, – pripažino L. Karvelytė.

„Nekviestoje meilėje“ Linos vaidmenį įkūnijusi Laura iki šios dienos palaiko ryšį su buvusia kolege, jos mamą seriale vaidinusia Nijole Narmontaite. Prieš išvykdama iš Lietuvos L. Karvelytė iš aktorės sulaukė ir vertingo patarimo.

„Mano serialo „mamytė“ patarė man susirinkti visus straipsnius apie save ir pasidaryti atsiminimų albumą. Esu jai be galo dėkinga už šį patarimą. Kartais pavartau tuos puslapius ir iškart šypsena veide atsiranda. Buvo nepaprastai nuostabus ir įdomus etapas, su kaupu išsipildžiusi svajonė ir didelė Dievo dovana.

Tačiau nesigailiu, jog viską palikau. Jaučiau kad buvo atėjęs tam laikas, buvau pribrendusi pokyčiams. Bet visada būsiu dėkinga visiems, su kuriais tuomet susipažinau ir dirbau. Tiems, kurie manimi tikėjo, mokė ir ėjo kartu tuo mano gyvenimo periodu“, – emocijų neslėpė ji.

Žinomumas nebevilioja

Pasidomėjus, ar ryžtųsi sugrįžti į aktorystę gavusi viliojantį pasiūlymą, L. Karvelytė atskleidė į eterį nesiveržianti. Po patirtų išgyvenimų moteris tik prieš metus savo socialinio tinklo paskyrą pakeitė iš privačios į viešą. Pasak Lauros, po sunkaus laikotarpio norėjosi tik bėgti ir slėptis.

„Jei būtų įdomus scenarijus ir vaidmuo man kažką reikštų, būtų malonu vėl įlipti į aktorės batus, tačiau nesiveržiu būti matoma. Dabar tiek daug visokių influencerių... Pramogų pasaulis apskritai labai pasikeitė, nors aš niekada ir nesijaučiau pilna to dalimi, neidavau į jokius vakarėlius“, – prisiminė buvusi aktorė.

Didžiausia svajonė – šeima

Tikrą dramą Laurai teko išgyventi ir meilėje. Būdama Indijoje ji sutiko vietinį vaikiną, kurį pamilo, o galiausiai pora net planavo vestuves. Tačiau netrukus kultūriniai skirtumai ėmė trukdyti draugystei, juodu pradėjo pyktis ir pasuko skirtingais keliais. L. Karvelytė atskleidė šiuo metu antros pusės neturinti, tačiau puse lūpų prasitarė svajojanti apie šeimą.

„Kai pasakau kolegoms, jog su džiaugsmu galėčiau būti tiesiog namų šeimininke, žmona bei mama, jie negali suprasti, kaip šiais laikais taip galima. Tačiau aš visą gyvenimą daug dirbau, kad turėčiau viską, ką turiu dabar. Visą savo gerovę su Dievo pagalba susikūriau pati. Tad tikrai norėčiau sulėtinti tempą ir visą laiką skirti šeimai.

Gyvenimas prabėga be galo greitai ir jokie žurnalų viršeliai, sekėjų skaičiai ar sąskaitos banke neatneš tokios vidinės pilnatvės, kokią gali suteikti šeima“, – įsitikinusi buvusi aktorė.

Pokalbio pabaigoje Laura prasitarė, kad visas svajones, kurias turėjo iki šiol, jau įgyvendino su kaupu. Taigi, dabar didžiausiu troškimu lieka mylimo žmogaus atradimas. Tiesa, šalia to ji dar džiaugtųsi ir jaukia aplinka.

„Tikrai noriu sukurti tvirtą, mylinčią šeimą ir tuo mėgautis. Svajoju ir apie mažą namelį su sodu, pirtele ir keliais šuniukais iš prieglaudos. Žemės turiu, tad belieka viską pasistatyti“, – svajingai šyptelėjo L. Karvelytė.