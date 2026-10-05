Prie vairo sulaikytas neblaivus Kauno „Žalgirio“ žaidėjas

Apie tai pranešė portalas Krepsinis.net.
Įkliuvo neblaivus
Minėtą portalą pasiekė informacija, kad amerikietis įkliuvo neblaivus prie vairo. Šią informaciją patvirtino policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.
„Šiąnakt 00:30 Kaune, Birštono g., prevencinio reido metu, sustabdytas automobilis „VW Tiguan“, kurį vairavo neblaivus žalgirietis. Jam nustatyta 1,07 prom. Girtumas“, – teigė R.Matonis.
Sekmadienį vakare Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynėse „Žalgiris“ 97:68 sutriuškino Panevėžio „Lietkabelį“. C.Edwardsas per 17 minučių įmetė 11 taškų (4/4 metimai), atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 15 naudingumo balų.
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