Premijomis apdovanoti šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius’26“ geriausieji

„ArtVilnius’26“ atidarymo ceremonijoje dalyvavo neseniai iš Briuselio grįžęs Lietuvos kultūros ministras Lukas Alsys. Sveikinimo kalboje jis prisiminė viešnagę „Bozar“ meno centre Briuselyje, kur sutikti žmonės kalbėjo apie tarptautinę šiuolaikinio meno mugę „ArtVilnius“ ir neslėpė pavydo, kad tokia mugė Lietuvoje egzistuoja. „Didžiuokimės tuo, ką turime“, – sakė kultūros ministras, dėkodamas mugės rengėjų komandai.
„ArtVilnius“ Vilnių visada pripildo gyvybės. Mūsų sostinė be „ArtVilnius“ būtų neįsivaizduojama. Labai tikiuosi, kad nepaisant to, jog kartais pasiginčijame, gyvenimas eina į gerą, o kultūros ir meno reikšmė ir supratimas tik auga“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Vytautas Mitalas.
„Kaskart, atidarydama „ArtVilnius“, jaučiu jaudulį ir dėkingumą – už jūsų pasitikėjimą, už čia eksponuojamus kūrinius, už susitikimus ir pokalbius, iš kurių dažnai gimsta nauji sumanymai. Man didžiausias džiaugsmas, kai prie kūrinio sustoja žmogus ir menas tampa jo gyvenimo dalimi. Dėkoju visiems, kurie kuria „ArtVilnius“ ir padeda mugei augti“, – atidarymo ceremonijoje kalbėjo mugės vadovė Diana Stomienė.
Nuo penktadienio ryto vertinimo komisija, kuriai vadovavo meno istorikas, kuratorius, Londono „Upė Foundation“ įkūrėjas ir vadovas Adomas Narkevičius, rinko 7 geriausias „ArtVilnius’26“ mugės galerijas, geriausią parodos menininką, geriausią jaunąjį menininką, geriausią mugės skulptūrą arba instaliaciją bei geriausią ekspoziciją.
Komisijos darbe taip pat dalyvavo teisininkė, meno kolekcininkė, filantropė, Baltijos šalių meną ir kultūrą remiančio fondo „VV Foundation“ įkūrėja iš Latvijos Vita Liberte, kultūros vadybininkė, meno konsultantė, Lenkijos meno fondo „Krupa Art Foundation“ prezidentė dr. Katarzyna Młyńczak-Sachs, meno kritikė, kuratorė, Kauno nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė dr. Virginija Vitkienė ir menininkas Žilvinas Landzbergas.
Premijos – geriausiems menininkams
Geriausio „ArtVilnius’26“ menininko vardą už ypatingą išpuoselėtos medžio raižinio technikos ir žvilgančios kasdienybės grožio dermę komisija skyrė Laurai Selmistraitytei, kurią mugėje pristatė galerija „The Passenger“. Menininkei įteikta aukštosios parfumerijos prekės ženklų atstovo „Crème de la Crème“ 3 000 eurų premija, kurią įteikė rinkodaros vadybininkė Šarūnė Kleivaitė.
„Nescafe Dolce Gusto“ prekės ženklo vadovė Baltijos šalims Giedrė Čeberakaitė paskelbė „Geriausios „ArtVilnius’26“ skulptūros / instaliacijos“ autorių. Komisija Vytauto Viržbicko skulptūrą, kurią pristatė galerija „Drifts“ savo stende, įvertino už chirurgiškai tiksliai atvertą širdį ir meistriškai formoje pagautą šio laiko pulsą. Autoriui įteikta 2 000 eurų premija.
Geriausio jaunojo mugės menininko premija, kurią tradiciškai skiria „ArtVilnius“ mecenatas, advokatų kontora „Cobalt“, atiteko latvių menininkui Andriui Kaļiņins’ui. Jis pažymėtas už detalaus spalvos tyrimo transformaciją į vientisą, techniškai jautrų, konceptualiai nuoseklų ciklą. Menininką pristatė galerija TUR iš Rygos. „Cobalt“ partneris dr. Deividas Soloveičik įteikė nominacijos pažymėjimą ir 3 000 eurų piniginį prizą.
Įvertintos 7 geriausios galerijos
Atidarymo vakare tradiciškai paskelbtos ir 7 geriausios „ArtVilnius’26“ galerijos. Komisijos nariai įvertino ryškias jų programas ir puikiai parengtas, apgalvotas ekspozicijas.
Komisija geriausiomis mugės galerijomis pripažino galerijas „Drifts“ ir „Vartai“ iš Vilniaus, Rygos galerijas TUR ir „ISSP Gallery“, „Kogo Gallery“ iš Talino, Varšuvos galeriją HOS.
Geriausia „ArtVilnius’26“ galerijos ekspozicija paskelbta galerijos iš Vienos „Christine König Galerie“ ekspozicija. Komisija išskyrė šios ekspozicijos preciziką, santūriomis priemonėmis kuriamą tankų, aštrų ir kartu šmaikštų dialogą tarp keturių menininkų kūrinių.
Premiją šiai galerijai įteikė 3 000 eurų piniginį prizą įsteigusios „premium“ baldų gamybos įmonės „Fitsout“ atstovai – vadovas Jonas Stragis ir verslo plėtros vadovė Ramunė Trinkienė.
Mugė tęsis šeštadienį ir sekmadienį
Trijose pagrindinėse centro salėse ir lauke – 12 tūkstančių kvadratinių metrų plote – įsikūrė 70 meno galerijų ir institucijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Tarptautinės šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius’26“ programos rengėjai ir kuratoriai mugės lankytojams parengė plačią diskusijų ir edukacijų programą.
Pagrindinė „ArtVilnius’26“ galerijų programa ir stendai „Litexpo“ įsikūrę 5 ir 3 salėse.
Edukacinė, nekomercinė „ArtVilnius’26“ Projektų zona šiais metais brėžia diagonalę nuo Vilniaus vakarų kryptimi ir sujungia trijų mums svarbių sostinių meno scenas. Kiekviena iš jų – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos – turi specifinę istoriją, menininkus ir aktyviai dirbančias institucijas.
„ArtVilnius Talks“ pokalbių programoje, kurią kuruoja dr. Paco Barragánas (Ispanija), dalyvauja Londone ir Rijade dirbanti meno patarėja dr. Alia Al-Senussi, Briuselyje gyvenantis prancūzų kilmės šiuolaikinio meno kolekcininkas ir kino prodiuseris Frédéricas de Goldschmidtas.
Šiuolaikinių meno institucijų aktualijas – ką reiškia būti reikšmingam geopolitinių, ekologinių ir socialinių sukrėtimų akivaizdoje – aptars Vilniaus, Varšuvos, Vienos šiuolaikinio meno centrų vadovai ir kuratoriai.
Visas mugės dienas lankytojai galės rinkti jiems labiausiai patikusį menininką ir galeriją. „Art Vilnius’26“ žiūrovų rinktiniam menininkui ir rinktinei galerijai sekmadienį „ArtVilnius Talk“ studijoje bus įteiktos „Volfas Engelman“ premijos.
Mugės savaitgalį taip pat vyks ekskursijos su menotyrininkais, edukacijos, meno leidinių pristatymai, tinklaveikos renginiai, veiks jaunojo kolekcininko stendas ir kultūros iniciatyvas pristatanti erdvė „ArtVilnius+“.
17-oji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’26“ šį savaitgalį vyksta Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Mugę organizuoja Lietuvos meno galerininkų asociacijos viešoji įstaiga „ArtVilnius“, finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mugės mecenatas – advokatų kontora COBALT, generalinis partneris – „EIKA Group“.
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