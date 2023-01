Prakalbusi apie praėjusius metus, Kristina Ivanova džiaugėsi profesine sėkme: per šiuos metus pavyko pasiekti maksimumą

„Šitie metai buvo kupini visko, teko atšvęsti 35 metų jubiliejų, taip pat ir mano grožio salono 10 metų jubiliejų paminėjome. Šiais metais pavyko įgyvendinti savo svajonę – išleisti „Kristina Beauty“ dekoratyvinės kosmetikos produktų, kurie jau sulaukė didelio susidomėjimo. Galiu pasidžiaugti pokyčiais grupėje „Kristal“ – kolektyvą papildė 3 narės. Iš darbo pusės žiūrint, per šiuos metus pavyko padaryti maksimumą“, – pasakojo Kristina.

Tačiau dažnai taip nutinka, kad esant pakilime, džiaugiantis pasiekimais ir gerais rezultatais netikėtai užklumpa liūdnos žinios, tą išgyventi teko ir pašnekovei. Ji atskleidė, kad prieš kelis mėnesius neteko jai ypač artimo žmogaus. Kaip teigė Kristina, močiūtė užėmė didelę dalį jos gyvenimo.

„Ji padėjo tėvams mus su Natalija užauginti, mūsų visos vasaros prabėgo kaime. Močiute – tai žmogus, kuris prisidėjo prie mūsų kaip asmenybių ugdymo. Aš ją vadinu antra mama“, – pasakojo K. Ivanova.

Dainininkė atskleidė, kad močiutė jai yra padovanojusi keletą daiktų, kurie jai yra labai brangūs ir visuomet ją primeną.

„Man močiutė yra padovanojusi keletą savo skarelių. Jos yra nepaprasto grožio, aš jas nešioju, pasirišu ant kaklo. Turiu ir močiutės delninę, skaičiavom, kad jai gali būti net 70 metų. Ji labai stilingai atrodo iki šiol. Viename renginyje „Žalgirio“ arenoje dalyvavau su ta delnine. Iki šiol ją turiu, su ją galima drąsiai eiti į bet kokį vakarėlį“, – pasakojo pašnekovė.

Kadangi Kristinos šeima yra stačiatikiai, Kūčios ir Kalėdos bus švenčiamos sausio 6 ir 7 dieną. Kristina pasakojo, kad per visas didžiąsias metų šventes artimieji rinkdavosi pas močiutę.

„Šventės tikrai bus kitokios. Ji buvo tas žmogus, kuris puoselėjo tradicijas. Viskas dabar pereina į mano mamos rankas, tad šiemet šventes pasitiksime mano tėvelių namuose“, – pasakojo moteris.

Paprašius pasidalinti kuo skiriasi katalikų ir stačiatikių Kūčių patiekalai, atlikėja pasakojo, kad esminis skirtumas yra tas, kad stačiatikiai neturi plotkelių, tačiau turi kitą patiekalą, gaminamą iš virtų grūdų, medaus ir vandens, kurį visi pasidalija prieš sėdant prie Kūčių stalo. Kaip ir pas katalikus, per Kūčias susirinkusieji ragauja 12 patiekalų. Jie ruošiami be mėsos ir be gyvulinės kilmės riebalų.

Naujuosius metus Kristina, kaip ir įprasta scenos žmonėms, sutiko su grupe „Kristal“ koncertuodama Birštone. Paprašius atskleisti, ar turi kokią nors Naujųjų metų pasitikimo tradiciją, moteris teigė, kad kasmet surašo savo norus kitiems metams.

„Kiekvienais metais į voką sudedu ranka surašytus norus kitiems metams, voką užklijuoju ir užrašau metus. Tada imu praeitų metų voką, atidarau, pasižiūriu, kas buvo surašyta ir pamatau, kas išsipildė, o kas ne.

Manau, kad šiemet bus išsipildę daugiau nei aš norėjau, su kaupu. Išskirtiniai, pasisekę metai, kad liečia profesinę pusę“, – šypsojosi Kristina.

Kalbai pasisukus apie šventinį laikotarpį, moteris atskleidė, kad pastarasis mėnuo buvo labai įtemptas.

„Vieną dieną paskaičiavau, kad nuo lapkričio vidurio neturėjau nei vieno laisvo savaitgalio. Nuo pirmadienio iki penktadienio dirbu grožio studijoje ir su elektronine parduotuve, savaitgaliais – koncertai. Sekmadieniais fotosesijos ar filmavimai, ar dar kažkokie darbiniai reikalai. Pažiūrėjau, kad iki sausio pabaigos taip ir neturėsiu nei vieno laisvo savaitgalio“, – įtemptą kasdienį grafiką atskleidė pašnekovė.