Praėjus 6 metams po Vitalijaus Cololo mirties – bičiulio Ramūno Vyšniausko žodžiai: kreipėsi į jo žmoną

Minint šeštąsias V. Cololo mirties metines, R. Vyšniauskas socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino itin jautrų įrašą.
Vitalijaus Cololo gyvenimo akimirkos(31 nuotr.)
Kreipėsi ir į Vitalijaus Cololo žmoną
Jame Ramūnas pasidalijo bendromis nuotraukomis su mirusiu bičiuliu, taip pat kreipėsi į jo žmoną Ingą.
„Šiandien sukako 6 metai, kai išėjo Anapilin vienas mano geriausių draugų – LOLIKAS, taip Vitalijų Cololo vadino artimiausi draugai. Ilsėkis ramybėje, broli… Kaip dainuoja Viktoras Cojus – „laimė numirti jaunam“.
Inga Cololo, Tu Lolikui buvai viskas (mes paatviraudavom, kai judėdavom)“, – rašė R. Vyšniauskas.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vyro gyvybė užgeso viešint Ispanijoje, jam sustojo širdis.
Druskininkuose gimęs graikų kilmės V. Cololo dirbo TV3 televizijoje, kurioje vesdavo įvairias pramogines laidas, dalyvavo televizijos projektuose, taip pat vaidino kino filmuose.
Šaltinis:
tv3.lt
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.
