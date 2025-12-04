 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Praėjus 6 metams po Vitalijaus Cololo mirties – bičiulio Ramūno Vyšniausko žodžiai: kreipėsi į jo žmoną

2025-12-04 20:03
2025-12-04 20:03

Prieš šešerius metus, 2019 metų gruodžio 2-ąją, Lietuvą apskriejo itin skaudi žinia – Anapilin iškeliavo humoristas ir laidų vedėjas Vitalijus Cololo. Minint jo mirties metines, artimas bičiulis Ramūnas Vyšniauskas pasidalijo širdį veriančiais žodžiais.

Vitalijus Cololo, Ramūnas Vyšniauskas (nuotr. BNS. asm. archyvo, 123rf)
Prieš šešerius metus, 2019 metų gruodžio 2-ąją, Lietuvą apskriejo itin skaudi žinia – Anapilin iškeliavo humoristas ir laidų vedėjas Vitalijus Cololo. Minint jo mirties metines, artimas bičiulis Ramūnas Vyšniauskas pasidalijo širdį veriančiais žodžiais.

Minint šeštąsias V. Cololo mirties metines, R. Vyšniauskas socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino itin jautrų įrašą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vitalijaus Cololo gyvenimo akimirkos
FOTOGALERIJA. Vitalijaus Cololo gyvenimo akimirkos

Kreipėsi ir į Vitalijaus Cololo žmoną

Jame Ramūnas pasidalijo bendromis nuotraukomis su mirusiu bičiuliu, taip pat kreipėsi į jo žmoną Ingą.

„Šiandien sukako 6 metai, kai išėjo Anapilin vienas mano geriausių draugų – LOLIKAS, taip Vitalijų Cololo vadino artimiausi draugai. Ilsėkis ramybėje, broli… Kaip dainuoja Viktoras Cojus – „laimė numirti jaunam“.

Inga Cololo, Tu Lolikui buvai viskas (mes paatviraudavom, kai judėdavom)“, – rašė R. Vyšniauskas.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vyro gyvybė užgeso viešint Ispanijoje, jam sustojo širdis. 

Druskininkuose gimęs graikų kilmės V. Cololo dirbo TV3 televizijoje, kurioje vesdavo įvairias pramogines laidas, dalyvavo televizijos projektuose, taip pat vaidino kino filmuose.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

