Prabilo apie Kate ir Meghan barnį: Harry atskleidė, kad žmoną rado „verkiančią ant grindų“

Knygoje, kurią sausio 10-ąją išleido leidykla „Penguin Random House“, Harry pranešė apie privačias Kate ir Meghan žinutes, rašytas 2018 m. gegužės viduryje – likus vos kelioms dienoms iki jo su Meghan vestuvių, rašo express.co.uk.

Kunigaikščio svainė ir būsimoji žmona susirašinėjo dėl suknelės, kurią dabar septynerių metų Charlotte būtų vilkėjusi per pamaldas Vindzoro Švento Jurgio koplyčioje.

Visos gėles nešusi mergaičių suknelės buvo „prancūziško stiliaus“ ir buvo pasiūtos be matavimų, todėl tikėtasi, kad jas reikės šiek tiek pakoreguoti, rašė Harry.

Nutikimas įvyko labai įtemptu metu Meghan, nes ji kovojo su žinia, kad jos tėvas suklastojo paparacų nuotraukas, turi sveikatos problemų ir nebegalės dalyvauti jos vestuvėse.

Savo knygoje Harry rašė, kad po susirašinėjimo SMS žinutėmis su Kate rado savo tuomet būsimą nuotaką „verkiančią ant grindų“.

Pasakodamas apie šį incidentą memuarų knygoje, Harry sakė, kad princo Williamo žmona Meghan atsiuntė žinutę: „Charlotte suknelė per didelė, per ilga, per daug aptempta. Ji verkė, kai pasimatavo ją namuose“.

Kate, toliau teigė Harry, iš pradžių, regis, nenorėjo susitikti su Meghan siuvėja Kensingtono rūmuose, kad pakeistų suknelės dydį, nes reikėjo padaryti per daug pakeitimų.

Kunigaikštis taip pat teigė, kad Kate aptarė suknelių klausimą su „savo vestuvių dizaineriu“, kuris pritarė jos požiūriui į šį klausimą.

Harry tęsė: „Tai, ką jis sakė, buvo labai svarbu: „Meghan paklausė, ar Kate žino, kas dabar vyksta su jos tėvu. Kate atsakė, kad gerai žino, bet suknelių reikėjo vos po kelių dienų.“

Harry teigimu, jo žmona parašė Kate tokią žinutę: „Nežinau, ką dar pasakyti. Jei suknelė netinka, nuvesk Charlotte pas Adžėjų. Jis laukia visą dieną“.

Kunigaikščio teigimu, Kate tiesiog atsakė: „Gerai“.

Harry pridūrė: „Po kurio laiko grįžau namo ir radau Meghan ant grindų. Ji verkė.“

Nors matydamas tokią savo dabartinės žmonos būseną Harry buvo „pasibaisėjęs“, jis rašė, kad nelaiko to „katastrofa“, o veikiau laikinu sutrikimu, kurį sukėlė stresas dėl artėjančių vestuvių ir rūpesčių, susijusių su jos tėvu.

Kunigaikštis pridūrė: „Tai buvo nepakenčiama, bet laikina. Kate nenorėjo nieko blogo, sakiau jai.“

Kaip Meghan pasakojo Oprah Winfrey 2021 m. pradžioje surengtame interviu, kitą dieną po apsikeitimo SMS žinutėmis Kate atsiprašė Meghan ir pasirodė Notingemo kotedže su gėlių puokšte.

Harry prasitarė, kad nuotakos suknelės nebuvo vienintelė Kate ir Meghan pykčių tema prieš karališkąsias vestuves.

Kalbėdamas apie dviejų šeimų ginčą, Harry taip pat teigė, kad Kate turėjo „problemų dėl to, kaip Meghan planuoja savo vestuves. Ji nepritarė jos sprendimams ir bandė kištis.“

Pranešimai apie Kate ir Meghan nesutarimus ėmė plisti 2018 m. pabaigoje, tačiau tuo metu buvo teigiama, kad būtent Sasekso kunigaikštienė privertė savo svainę verkti.