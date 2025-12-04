Po žinios dėl Izraelio likimo „Eurovizijoje“ – audringa šalių reakcija: „Tai nesuderinama“

Izraelio dalyvavimas konkurse jau kurį laiką buvo ginčytinas, nes kelios šalys ragino šalį pašalinti dėl vykstančių neramumų. Po oficialaus sprendimo leisti Izraeliui dalyvauti, kelios šalys paskelbė apie savo boikotą, rašo metro.co.uk.
Šalys trauksis iš „Eurovizijos“?
Nyderlandų transliuotojas Avrotros pareiškė, kad „dalyvavimas esamomis aplinkybėmis nesuderinamas su visuomenės vertybėmis, kurios mums yra esminės“.
Ispanijos transliuotojas RTVE pridūrė: „RTVE valdyba praėjusį rugsėjį nusprendė, kad Ispanija pasitrauks iš „Eurovizijos“, jei dalyvaus Izraelis. Šis pasitraukimas taip pat reiškia, kad RTVE nebus transliuojamas nei 2026 m. finalas, nei pusfinaliai.“
Airijos pagrindinis transliuotojas RTE taip pat paskelbė, kad Airija nedalyvaus.
Kitos šalys taip pat prisijungė prie boikoto – RTV Slovenija pranešė, kad Belgija, Islandija ir Slovėnija nebus konkurse.
Ispanija yra viena iš svarbiausių „Didžiojo penketuko“ šalių, kurios automatiškai patenka į finalą dėl didžiausių finansinių įnašų Europos transliuotojų sąjungai (EBU). Dėl Ispanijos sprendimo „Didysis penketukas“ gali sumažėti iki „Didžiojo ketvertuko“.
Ispanijos žiniasklaida pažymi, kad EBU iš tikrųjų nebalsavo dėl Izraelio dalyvavimo Ženevoje vykusioje svarbioje Generalinėje Asamblėjoje.
EBU balsavimui pateikė tik priemones, skirtas užkirsti kelią politiniam kišimuisi ir sukčiavimui balsuojant. Po šių priemonių patvirtinimo buvo laikoma, kad klausimas dėl Izraelio dalyvavimo išspręstas. Išvengus diskusijų apie Izraelio statusą konkurse, buvo suprasta, kad šaliai bus leista dalyvauti.
Šaltinis:
tv3.lt
