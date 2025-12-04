 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
TV3 naujienos > Žmonės > Eurovizija

Po žinios dėl Izraelio likimo „Eurovizijoje“ – audringa šalių reakcija: „Tai nesuderinama“

2025-12-04 20:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 20:56

Airija, Ispanija ir Nyderlandai paskelbė, kad boikotuos 2026 m. „Eurovizijos“ dainų konkursą po to, kai oficialiai nuspręsta leisti Izraeliui dalyvauti.

Eurovizija (nuotr. SCANPIX)
53

Airija, Ispanija ir Nyderlandai paskelbė, kad boikotuos 2026 m. „Eurovizijos“ dainų konkursą po to, kai oficialiai nuspręsta leisti Izraeliui dalyvauti.

8

Izraelio dalyvavimas konkurse jau kurį laiką buvo ginčytinas, nes kelios šalys ragino šalį pašalinti dėl vykstančių neramumų. Po oficialaus sprendimo leisti Izraeliui dalyvauti, kelios šalys paskelbė apie savo boikotą, rašo metro.co.uk. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Eurovizijos“ finalas Bazelyje
(53 nuotr.)
(53 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Eurovizijos“ finalas Bazelyje

Šalys trauksis iš „Eurovizijos“?

Nyderlandų transliuotojas Avrotros pareiškė, kad „dalyvavimas esamomis aplinkybėmis nesuderinamas su visuomenės vertybėmis, kurios mums yra esminės“.

Ispanijos transliuotojas RTVE pridūrė: „RTVE valdyba praėjusį rugsėjį nusprendė, kad Ispanija pasitrauks iš „Eurovizijos“, jei dalyvaus Izraelis. Šis pasitraukimas taip pat reiškia, kad RTVE nebus transliuojamas nei 2026 m. finalas, nei pusfinaliai.“

Airijos pagrindinis transliuotojas RTE taip pat paskelbė, kad Airija nedalyvaus.

Kitos šalys taip pat prisijungė prie boikoto – RTV Slovenija pranešė, kad Belgija, Islandija ir Slovėnija nebus konkurse.

Ispanija yra viena iš svarbiausių „Didžiojo penketuko“ šalių, kurios automatiškai patenka į finalą dėl didžiausių finansinių įnašų Europos transliuotojų sąjungai (EBU). Dėl Ispanijos sprendimo „Didysis penketukas“ gali sumažėti iki „Didžiojo ketvertuko“.

Ispanijos žiniasklaida pažymi, kad EBU iš tikrųjų nebalsavo dėl Izraelio dalyvavimo Ženevoje vykusioje svarbioje Generalinėje Asamblėjoje.

EBU balsavimui pateikė tik priemones, skirtas užkirsti kelią politiniam kišimuisi ir sukčiavimui balsuojant. Po šių priemonių patvirtinimo buvo laikoma, kad klausimas dėl Izraelio dalyvavimo išspręstas. Išvengus diskusijų apie Izraelio statusą konkurse, buvo suprasta, kad šaliai bus leista dalyvauti.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
Alexx
Alexx
2025-12-04 21:16
Na va, oficialiai boikotuos, antisemitai, blogiau nei Žemaitaitis, į teismą tas šalis paduokit...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
