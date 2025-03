Po žinios apie „Kelias į žvaigždes“ koncertus – Dangės žinutė gerbėjams

Penktadienį socialiniuose tinkluose Dangė parašė atvirą įrašą, kuriame prabilo apie grįžimą į sceną.

Dėkojo gerbėjams

„Sako: „DANGE, kaip Jūs tokia talentinga, graži, protinga, gilios sielos ir kūrybinga moteris, bet tokia paprasta ir nesusireikšminusi?“

Tai atsakau visada, kad kuo didesnis nulis gyvenime – tuo labiau pučiasi. O aš, žinodama savo vertę, savo kūrybos vertę ir svorį – pūstis nematau reikalo. Ir niekada to nedariau.

Mano tikslas – ne laikini „ditirambai“ ir prožektorių šviesos. Mano tikslas buvo ir yra palikti ryškų pėdsaką tik per savo sukurtas dainas ir darbus. Mano tikslas – kad dainos skambėtų. Per tai, kas rašoma nuoširdžiai ir iš visos širdies. Per tai – kas nesumeluota. Kur nėra kopijų. Kur su niekuo nesulyginama. Kur kažkas taip brangaus ir savito. Nevogto.

Džiaugiuosi, kad tas pėdsakas stiprus ir turintis išliekamąją vertę jau šiandien. Džiaugiuosi, kad dainos gyvos daugiau nei 20 metų. Nepaisant kliučių, bandymų sutrukdyti. Vistiek – visada tikėjau ir nešiau. Viena. Be užnugarių. Viena už jas kovojau. Nors, kur Tau viena!! Su armija klausytojų! Tik jų dėka – visada jaučiausi „NR 1.“, net nesureikšmindama jokių skaičių.

Tik jų dėka, tiek metų esu gražiame kelyje, dainose, kūryboje, įkvėpime. Stiprybėje. Lyg vienu kvėpavimu. Daug daug metų kartu. Šypsausi. Harmonija. O atlygis – taip. Jis šiandien ne tik finansiškai patrauklus, bet svarbiausia – morališkai.

Tiek žmonių meilės, pajautimo, palaikymo, pagarbos, šilumos!! Tiek gerų emocijų. Net graudinuosi kartais apie tai kalbėdama. Esu labai laiminga. Ir viską, ką paleidau savo rankomis kadaise, aš dabar susirinksiu. Ko nepadariau kadaise – padarysiu dabar. Kur buvau dar nepasiruošusi – dabar laikykitės!

Apie tai – (apie muziką ir kūrybą) visada buvo ir yra DANGĖ! Ačiū, darkart – už meilę ir palaikymą! Už begalinį tikėjimą, kuris niekada neleido pasiduoti ir sustoti“, – rašė ji.