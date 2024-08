Po metų pertraukos DJ Matto ir Michael Frishman duetas pristato naują dainą

Kalbėdamas apie tai, kaip po metų pertraukos nusprendė kurti bendrą kūrinį, Michael Frishman atviravo, kad po pirmojo bendradarbiavimo tapo aišku, kad tai – ne pabaiga.

„Nuo pirmo kontakto su Matto pajaučiau, kad dirbti su juo bus paprasta ir malonu, – atsiradusios sinergijos neslepia M. Frishman. – Darbas man turi būti malonumas, todėl žmogiškasis faktorius čia irgi daug ką lemia. Dirbant kartu turi sutapti biolaukai ir požiūris į atliekamus procesus. Šiuo atveju man tikrai patinka Matto požiūris į kūrybą ir kompoziciją. Jis gerąja prasme šiek tiek kitoks nei mano. Manau, kad dėl to puikiai vienas kitą ir papildome.“

Pasakodamas apie atsiradusią aiškią bendrą muzikinę kryptį, didžėjus Matto teigė ilgai brandinęs mintį su M. Frishman išleisti originalią dainą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Po smagaus darbo prie „Tau neramu“ remikso ir sklandaus bendravimo, idėjų dalinimosi, visą laiką turėjau Michael Frishman minty, kad reikės padaryti kažką originalaus. Tada atėjo laikas, kai nusiunčiau pirmąją kūrinio demo versiją būtent jam ir gavau atsakymą, kad labai patinka tai, ką girdi ir norėtų dirbti prie šio projekto kartu.

Neslėpsiu, darbai užtruko. Užtrukom tiek tobulindami struktūrą, tiek perstumdydami vokalo linijas, tačiau taip ir gimsta geriausi projektai – viską trinant bei iš naujo dėliojant“, – su šypsena kalba didžėjus.

Būtent apie dėliojimus, trynimus ir rašymus paklaustas M. Frishman atviravo, kad kurdamas dainos žodžius pabandė pakapstyti giliau ir aistrą apibūdinti ne gašliais, o plona riba „bėgiojančiais“ žodžiais. Atlikėjo teigimu šie žodžiai labiausiai palies jautrius žmones.

„Labai norėjau į dainą sudėti daug aistros ir fizinio potraukio. Elegantiškai, be gašlybių bei su pagarba aprašyti kaip gali geisti savo antrosios pusės ir kartais net perdėtai pamesti galvą dėl jos. Na, o tai gali atsiliepti neigiamai: gali prisigalvoti įvairių minčių ar situacijų, kurių nėra. Šia daina noriu parodyti tą ploną ribą, kuria tarp savo minčių nekontroliavimo ir tikrovės vaikšto jautrūs žmonės“, – su šypsena kalba dainininkas.

Su užsidegimu pasakodamas apie dainos žodžius, Michael Frishman taip pat prasitarė, kad ši daina ypatinga ir tuo, jog ji bus įamžinta ir muzikiniame klipe. Atlikėjo teigimu, tai vienas rimčiausių jo ir Matto projektų, kuriam abu pasiryžę atiduoti daug.

„Išleidus muzikinę dalį į gyvenimą, šiuo metu daugiausiai koncentruojuosi į dainos muzikinio klipo pasiruošimą, kurį mes, kartu su Matto, nekantraudami jau norime pradėti filmuoti. Vis dėlto iki filmavimo dar yra didžiulis kiekis darbų ir rebusų, kuriuos reikia išspręsti, todėl neabejotinai nusimato ypatingai didelis projektas, kuriuo abu degame“, - atvirauja atlikėjas.

Tačiau kokia gi daina be muzikos? Tokį klausimą išgirdęs didžėjus Matto tik nusijuokia atviraudamas, kad ne muzikos ritmai buvo didžiausias iššūkis kuriant ir gludinant dainą: „Sudėtingiausia dalis kuriant dainą, sakyčiau, kad buvo vokalinių linijų perdėliojimas, kad viskas skambėtų organiškai ir šiuolaikiškai, – iššūkių neslepia didžėjus. – Daug karpėme, daug perdarinėjome, kol pasiekėme tokį rezultatą, kokio norėjome. Įprastai, sukūrus dainą, ji greitai pabosta, nes jos būna atsiklausyta, o daina „Tavęs“ – ypatinga. Kažkodėl niekaip nepabosta ir kaskart klausant sukyla šiurpai per kūną nuo to, koks gavosi galutinis rezultatas.“

Prakalbo apie didžėjaus darbo užkulisius

Išties, kalbėdamas apie dainos kūrybos procesus ir subtilybes, Matto užsimena, kad ne retai didžėjaus darbas yra vertinamas neteisingai. Vis dar gajus mąstymas, kad už DJ pulto stovintys muzikantai geba tik paleisti dainų sąrašą ir nieko daugiau nedaryti. Tokius mitus gana kūrybiškai nusprendęs griauti DJ Matto taip pat papasakojo ir apie savo edukacinius vaizdo įrašus socialinėje erdvėje.

„Visuomenėje yra nusistovėję juokeliai, kad didžėjai prie pulto nieko neveikia, tik paspaudo kelis mygtukus, kas yra visiška netiesa, kiek įžeidu ir juokinga viename, – su ironiška šypsena teigia Matto. – Po terminu „didžėjus“ slypi daug darbo subtilybių, techninių ir teorinių žinių, publikos sekimo, pasiruošimo ir apskritai pojūčio tam.

Nusprendžiau užsiimti tokia, sakykime, švietėjiška veikla ir atvirai rodyti ką daro didžejus, kiek visko už to slypi. Tuo pačiu, gal kažkam iš pradedančių didžėjų tie vaizdo įrašai bus naudingi nuo kažko atsispirti, o gal kažkas, kas galvojo bandyti supras, kad vis tik čia ne jo kelias. Tačiau jau dabar matau, kad tie vaizdo įrašai yra naudingi ir turi savo vertę.

Viską galima pamatyti čia: https://www.instagram.com/mattolithuania ir https://www.tiktok.com/@mattolithuania.“