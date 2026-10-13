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Po 10 metų trukusios santuokos griūties – nauja meilė: garsi dainininkė pasirodė su kitu vyru

2026-10-13 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-13 14:55
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Dainininkė ir aktorė Jessica Simpson viešumoje pasirodė su muzikantu Thomas Eisenhood – praėjus šešiems mėnesiams po to, kai pasklido kalbos apie jų romaną.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (8)

Dainininkė ir aktorė Jessica Simpson viešumoje pasirodė su muzikantu Thomas Eisenhood – praėjus šešiems mėnesiams po to, kai pasklido kalbos apie jų romaną.

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Pora pirmą kartą kartu buvo pastebėta savaitgalį Albukerkėje esančiame „Balloon Fiesta Park“.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jessica Simpson

Pastebėti kartu

TMZ paviešintose nuotraukose matyti, kaip J. Simpson ir T. Eisenhood sekmadienį apie 7.30 val. ryto vaikštinėja parke ir fotografuojasi karšto oro balionų fone.

Liudininkai portalui pasakojo, kad pora neatsisakė padėti ir kitiems parko lankytojams – pasiūlė juos nufotografuoti.

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Šaltinio teigimu, vienu metu T. Eisenhood apkabino J. Simpson per pečius, o ši priglaudė galvą prie jo.

Pranešama, kad pora stengėsi pernelyg neatkreipti aplinkinių dėmesio. Vaikščiodama po žmonių pilną parką atlikėja dažnai laikė nuleidusi galvą.

Šaltinių teigimu, J. Simpson ir T. Eisenhood parke buvo pastebėti dar kelis kartus. Jie juokėsi, kalbėjosi ir fotografavo vienas kitą.

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Apie romaną kalbėta jau pavasarį

Dar balandį TMZ skelbė, kad J. Simpson užmezgė naujus santykius su Nešvilyje gyvenančiu muzikantu T. Eisenhood.

Tuo metu šaltiniai teigė, kad pora romantiškai bendravo maždaug tris mėnesius ir susitikdavo tuomet, kai J. Simpson atvykdavo į savo namus Nešvilyje.

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Anot šaltinių, juos supažindino bendri draugai, o simpatija tarp jų įsižiebė gana greitai.

Tai pirmieji viešai žinomi J. Simpson santykiai po išsiskyrimo su dešimtmetį jos vyru buvusiu Eric Johnson.

Išsiskyrimą moteris patvirtino 2025 metų sausį, po kelis mėnesius sklandžiusių kalbų apie poros santykių krizę.

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Buvęs NFL žaidėjas ir J. Simpson kartu augina tris vaikus – Maxwell, Ace ir Birdie.

J. Simpson ir E. Johnson pradėjo susitikinėti 2010 metų gegužę. Tuo metu buvęs sportininkas dar buvo susituokęs su pirmąja žmona Keri D’Angelo.

E. Johnson ir Keri D’Angelo skyrybos buvo oficialiai užbaigtos 2010 metų spalį, o po ketverių metų, 2014-ųjų liepą, jis vedė J. Simpson.

Nors J. Simpson ir E. Johnson gyvena atskirai, jų skyrybos dar nėra oficialiai užbaigtos. Nepaisant išsiskyrimo, buvę sutuoktiniai, kaip skelbiama, išlaikė artimą ryšį.

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