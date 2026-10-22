Plinta keistas Donaldo Trumpo vaizdo įrašas: pamatę nesupranta

Pirmadienį nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip D. Trumpas eina link neseniai atnaujintos sraigtasparnių nusileidimo aikštelės prie Baltųjų rūmų, rašė Unilad.
Staiga prezidentas sustoja, pradeda mojuoti ranka, atiduoda pagarbą ir nusilenkia, tarsi sveikintų susirinkusius žmones.
Vis dėlto kamerai atitolus paaiškėja, kad matomoje aplinkoje nėra nė vieno žmogaus, kuriam galėtų būti skirti šie gestai.
Vaizdo įrašas sukėlė diskusijas
Šiuo vaizdo įrašu socialiniame tinkle „X“ pasidalijo paskyra „Donk Media“, atkreipusi dėmesį į 21-ąją įrašo sekundę, kai kamera parodo platesnį aplinkos vaizdą.
„Cha cha, Trumpas sustoja sraigtasparnių aikštelės viduryje, kad pamojuotų ir atiduotų pagarbą niekam“, – rašoma prie paskelbto įrašo.
Kudos to the camera man. He decided NOPE - ain’t letting him pull this shit. Not today. Not on my watch. https://t.co/Dwv1OoADREREKLAMAREKLAMA— News to Remember (@allchronology) October 20, 2026
Internautai netruko sureaguoti į neįprastą situaciją. Vienas komentatorius ypač pagyrė operatoriaus sprendimą parodyti platesnį vaizdą.
„Puikiai padirbėta parodant bendrą vaizdą“, – rašė jis.
Kitoje šio įvykio filmuotoje medžiagoje, kurią aprašė „Daily Beast“, matyti, kaip D. Trumpas, artėdamas prie prezidentinio sraigtasparnio „Marine One“, velka dešinę koją ir kelis kartus ją patapšnoja. Tuomet prezidentas sustoja ir pradeda mojuoti, o jo padėjėjai prie sraigtasparnio artėja iš visai kitos pusės.
Socialinio tinklo „X“ vartotojai ėmė spėlioti, kam galėjo būti skirti prezidento gestai. Kai kurie svarstė, ar jis negalėjo mojuoti savo atspindžiui, kiti kėlė įvairias prielaidas apie jo elgesį.
Vis dėlto svarbu pažymėti, kad vaizdo įraše nematyti visos aplinkos, todėl negalima nustatyti, ar už kameros matymo lauko nebuvo kitų žmonių.
Viename iš vaizdo įrašo kadrų taip pat matyti uniformuotas kariškis, stovintis netoli atvirų sraigtasparnio durų.
JAV prezidentai įprastai atsako į kariškių atiduodamą pagarbą prie prezidentinių orlaivių. Todėl neatmetama galimybė, kad D. Trumpo gestai buvo skirti būtent vienam iš jų.
Panašūs epizodai užfiksuoti ir anksčiau
Tai ne pirmas kartas, kai D. Trumpo elgesys viešumoje sulaukia didelio dėmesio.
„Daily Beast“ priminė ir 2025 metų spalį vykusį prezidento vizitą Japonijoje. Tuomet, eidamas per salę, kurioje buvo susirinkę aukšto rango pareigūnai ir grojo karinis orkestras, D. Trumpas, leidinio vertinimu, atrodė trumpam pasimetęs ir vienu metu paliko Japonijos ministrę pirmininkę Sanae Takaichi už nugaros.
Dar vienas plačiai aptarinėtas epizodas užfiksuotas 2026 metų spalį po rinkimų kampanijos renginio Džordžijos valstijos Daltono mieste.
Internete išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip D. Trumpas praeina pro atviras jo laukiančio prezidentinio limuzino, vadinamo „Žvėrimi“ („The Beast“), duris ir toliau eina oro uosto aikštele.
CHAOS AT THE RALLY - Trump walked right past The Beast; he clearly didn't want to take the ride to Air Force One. He was surrounded by secret service and directed back to the car. Same exact thing happened yesterday. WHY WON'T THEY LET HIM WALK LONG DISTANCES? 🤔 https://t.co/y8ww09ciGvREKLAMA— Donk Media ♻️™ (@donkoclock) October 16, 2026
Galiausiai prie jo prieina Slaptosios tarnybos agentai ir nukreipia prezidentą automobilio link.
Šis epizodas taip pat sukėlė diskusijų. Kritikai kėlė klausimus dėl prezidento orientacijos aplinkoje, tačiau jo šalininkai ir faktų tikrintojai pabrėžė, kad trumpame vaizdo įraše trūksta konteksto.
Jų teigimu, D. Trumpas galėjo tiesiog eiti pasisveikinti su žmonėmis, kurie nepateko į kameros matymo lauką.
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