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Plinta keistas Donaldo Trumpo vaizdo įrašas: pamatę nesupranta

2026-10-22 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 16:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniuose tinkluose išplitęs JAV prezidento Donaldo Trumpo vaizdo įrašas sukėlė internautų nuostabą. Jame užfiksuota, kaip šalies vadovas, eidamas link prezidentinio sraigtasparnio, staiga sustoja ir ima mojuoti bei atiduoti pagarbą, nors aplinkui nematyti nė vieno žmogaus, kuriam šie gestai galėtų būti skirti.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)
GALERIJA (18)

Socialiniuose tinkluose išplitęs JAV prezidento Donaldo Trumpo vaizdo įrašas sukėlė internautų nuostabą. Jame užfiksuota, kaip šalies vadovas, eidamas link prezidentinio sraigtasparnio, staiga sustoja ir ima mojuoti bei atiduoti pagarbą, nors aplinkui nematyti nė vieno žmogaus, kuriam šie gestai galėtų būti skirti.

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Pirmadienį nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip D. Trumpas eina link neseniai atnaujintos sraigtasparnių nusileidimo aikštelės prie Baltųjų rūmų, rašė Unilad.

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FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Staiga prezidentas sustoja, pradeda mojuoti ranka, atiduoda pagarbą ir nusilenkia, tarsi sveikintų susirinkusius žmones.

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Vis dėlto kamerai atitolus paaiškėja, kad matomoje aplinkoje nėra nė vieno žmogaus, kuriam galėtų būti skirti šie gestai.

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Vaizdo įrašas sukėlė diskusijas

Šiuo vaizdo įrašu socialiniame tinkle „X“ pasidalijo paskyra „Donk Media“, atkreipusi dėmesį į 21-ąją įrašo sekundę, kai kamera parodo platesnį aplinkos vaizdą.

„Cha cha, Trumpas sustoja sraigtasparnių aikštelės viduryje, kad pamojuotų ir atiduotų pagarbą niekam“, – rašoma prie paskelbto įrašo.

Internautai netruko sureaguoti į neįprastą situaciją. Vienas komentatorius ypač pagyrė operatoriaus sprendimą parodyti platesnį vaizdą.

„Puikiai padirbėta parodant bendrą vaizdą“, – rašė jis.

Kitoje šio įvykio filmuotoje medžiagoje, kurią aprašė „Daily Beast“, matyti, kaip D. Trumpas, artėdamas prie prezidentinio sraigtasparnio „Marine One“, velka dešinę koją ir kelis kartus ją patapšnoja. Tuomet prezidentas sustoja ir pradeda mojuoti, o jo padėjėjai prie sraigtasparnio artėja iš visai kitos pusės.

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Socialinio tinklo „X“ vartotojai ėmė spėlioti, kam galėjo būti skirti prezidento gestai. Kai kurie svarstė, ar jis negalėjo mojuoti savo atspindžiui, kiti kėlė įvairias prielaidas apie jo elgesį.

Vis dėlto svarbu pažymėti, kad vaizdo įraše nematyti visos aplinkos, todėl negalima nustatyti, ar už kameros matymo lauko nebuvo kitų žmonių.

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Viename iš vaizdo įrašo kadrų taip pat matyti uniformuotas kariškis, stovintis netoli atvirų sraigtasparnio durų.

JAV prezidentai įprastai atsako į kariškių atiduodamą pagarbą prie prezidentinių orlaivių. Todėl neatmetama galimybė, kad D. Trumpo gestai buvo skirti būtent vienam iš jų.

Panašūs epizodai užfiksuoti ir anksčiau

Tai ne pirmas kartas, kai D. Trumpo elgesys viešumoje sulaukia didelio dėmesio.

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„Daily Beast“ priminė ir 2025 metų spalį vykusį prezidento vizitą Japonijoje. Tuomet, eidamas per salę, kurioje buvo susirinkę aukšto rango pareigūnai ir grojo karinis orkestras, D. Trumpas, leidinio vertinimu, atrodė trumpam pasimetęs ir vienu metu paliko Japonijos ministrę pirmininkę Sanae Takaichi už nugaros.

Dar vienas plačiai aptarinėtas epizodas užfiksuotas 2026 metų spalį po rinkimų kampanijos renginio Džordžijos valstijos Daltono mieste.

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Internete išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip D. Trumpas praeina pro atviras jo laukiančio prezidentinio limuzino, vadinamo „Žvėrimi“ („The Beast“), duris ir toliau eina oro uosto aikštele.

Galiausiai prie jo prieina Slaptosios tarnybos agentai ir nukreipia prezidentą automobilio link.

Šis epizodas taip pat sukėlė diskusijų. Kritikai kėlė klausimus dėl prezidento orientacijos aplinkoje, tačiau jo šalininkai ir faktų tikrintojai pabrėžė, kad trumpame vaizdo įraše trūksta konteksto.

Jų teigimu, D. Trumpas galėjo tiesiog eiti pasisveikinti su žmonėmis, kurie nepateko į kameros matymo lauką.

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bildukai tie,
bildukai tie,
2026-10-22 16:34
kiek dar visko reikia, kad pagaliau patikrintų žmogaus sveikatą ir imtų gydyti. Kitas jau seniai būtų kurioje nors ligoninėj, o prezidentas kažkodėl ne. Ar jis ne žmogus? Ar jis negali sirgti? Ar nereikia jo gydyti? Kam leisti, kad susirgtų galutinai beteriodamas pasaulio šalis.
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jis visur
jis visur
2026-10-22 16:35
mato putina tai jam ir pagarba atiduoda ,o gal jau visai nukvako issivaizduoja ant lenino mauzuoliejaus atiduoda pagarba
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oi
oi
2026-10-22 16:39
jis senai keistas ,nuo pirmos kadencijos ,dabar tai is vis ..rurakamstis ruzkas
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