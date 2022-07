Pirmasis filmo „Požemiai ir drakonai. Garbė tarp vagių“ anonsas pristato linksmą vagystę

REKLAMA

Naujausioje fantastinio žaidimo „Požemiai ir drakonai“ (angl. „D&D“) adaptacijoje kine pagrindinius vaidmenis vaidina aktoriai Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis, Regé-Jean Page, Hugh Grant bei Justice Smith.

Paremtas Dave Arneson ir Gary Gygax 1974 metais sukurtu vaidmenų žaidimu, naujasis filmas dar labiau praplečia sėkmingai dešimtmečius gyvuojančią ir daugybę gerbėjų visame pasaulyje turinčią „D&D“ franšizę, kurią sudaro ne tik žaidimai, bet ir animaciniai serialai, komiksai, romanai, žaislai ir pan. 2000 metais taip pat buvo išleistas gyvo veiksmo filmas „Požemiai ir drakonai“, kuriame vaidino aktoriai Jeremy Irons, Justin Whalin, Marlon Wayans bei Thora Birch.

Naujausia adaptacija buvo baigta filmuoti 2021 metų vasarą ir iš pradžių numatyta išleisti 2021 m. liepą, tačiau dėl pandemijos buvo atidėta keletą kartų.

Pasirodžiusiame pirmajame filmo „Požemiai ir drakonai. Garbė tarp vagių“ anonse aiškiai parodytas naujosios adaptacijos stilius ir tonas, kuris, atrodo, yra linksma, kvailesnė „Žiedų valdovo“ (angl. „Lord of the Rings“) versija. Anonse parodomos daugybė fantastinių būtybių bei įvairūs personažai išryškinantys didžiulę „D&D“ visatą, kurią tikrai atpažins ilgamečiai žaidimo gerbėjai. Be anonso, taip pat debiutavo pirmasis filmo „Požemiai ir drakonai. Garbė tarp vagių“ plakatas, kurio priekyje ir centre yra žaidimo logotipas su veikėjų siluetais.

Nors daugelis gerbėjų bando pamiršti 2000 metais išleistą filmo versiją, ši nauja adaptacija kine teikia vilčių – puikūs aktoriai, gerai prekės ženklą atitinkantis tonas ir stilius žada smagų nuotykį su komedijos elementais.

Režisierių John Francis Daley ir Jonathan Goldstein duetas atkreipė dėmesį į tai, kuo „D&D“ prekės ženklas yra ypatingas, pristatydami elementus, kuriuos nori išvysti užkietėję žaidimo gerbėjai, bet patiks ir nieko bendro su žaidimu neturinčiai ir fantazijos nuotykius mėgstančiai auditorijai.

Lietuviškai dubliuotas fantastinis veiksmo ir nuotykių filmas „Požemiai ir drakonai. Garbė tarp vagių“ kinuose nuo 2023-ųjų metų kovo 3 d.